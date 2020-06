NY GOD TURNERING: Hovland har fått en god start etter coronapausen. Foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hovland like utenfor topp ti – spilte inn 1,35 millioner kroner

Viktor Hovland (22) kjempet om de virkelige topplasseringene, men en svak avslutning gjorde at han havnet akkurat utenfor topp ti i Travelers Championship.

Oppdatert nå nettopp

Hovland startet den avsluttende runden forrykende og var helt oppe på delt tredjeplass etter å ha gått de første syv hullene fire slag under par. Dessverre ble det en bogey på det neste hullet, men Hovland var fremdeles med i kampen om de virkelige topplasseringene frem til hull 13. Der hadde Hovland storspilt tidligere i uken, men endte opp med å sende utslaget ut av banen.

Dermed måtte han slå ut på nytt, og endte opp med en dobbeltbogey.

Nordmannen ramlet godt nedover på resultatlista som følge av det, men med en birdie på hull 15 sikret han seg en runde på to slag under par. Han endte på delt 11. plass, likt med blant annet nordirske Rory McIlroy, på 13 slag under par. Dustin Johnsen vant, 19 slag under par, hans 21. seier på PGA-touren. Det er ventet at Hovland er topp 50 på verdensrankingen som kommer mandag, noe som vil gjøre at han vil få plass i alle de store turneringene.

les også Hovland fortsatt med i tetsjiktet på PGA-touren

Hovland tjente nesten 140.000 dollar, rundt 1,35 millioner norske kroner.

Nordmannen har spilt 12 turneringer denne sesongen på PGA-touren (sesongen startet september 2019), og har foreløpig spilt inn litt over 1,1 millioner amerikanske dollar – altså godt over 10 millioner norske kroner. Det klare høydepunktet var seieren i Puerto Rico Open i februar, den første norske seieren på PGA-touren noen gang.

Hovland har startet godt i de tre turneringene etter coronapausen, med delt 23. plass i Charles Scwhab Challenge, delt 21. plass i RBC Heritage og nå en plassering like utenfor topp ti i Travelers Championship. På de tre turneringene har han spilt inn rundt 2,6 millioner norske kroner.

Publisert: 28.06.20 kl. 22:54 Oppdatert: 29.06.20 kl. 01:11

Les også

Fra andre aviser