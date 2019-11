ENER: Johannes Thingnes Bø var forrige sesongs ener blant skiskytterne. Her fra sesongåpningen på Sjusjøen tidligere i november. Foto: Jostein Magnussen, VG.

NRK: Skiskytterforbundet vedtok ikke fluorforbud

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) vil per nå ikke forby flourholdige produkter, slik Det internasjonale skiforbundet nylig har vedtatt. Det skriver NRK.

Lørdag vedtok Det internasjonale skiforbundet (FIS) at flourholdige smøreprodukter vil forbys fra og med neste vinter.

Under tirsdagens styremøte i IBU ble det bestemt at skiskytterne ikke velger å gjøre det samme. De vil heller opprette et arbeidsutvalg av eksterne eksperter som skal se nærmere på problemstillingen.

– Det er for å få mer kunnskap om problemet og for å sikre at det er rettferdige forhold i skiskyting, skriver IBU i en uttalelse, ifølge NRK.

Norges Skiforbund innførte før forrige vinter forbud mot fluorsmøring for løpere fra 16 år og yngre. Debatten utover vinteren kom imidlertid til å handle om kontrollen var god nok.

Det har vært en stor debatt, sist i Dagbladet, om bruken av fluor, og så sent som denne uken foreslo SV-politikeren Lars Haltbrekken (SV) et totalt fluorforbud på alle idrettsarrangementer i Norge.

Forbudet har vært omdiskutert blant skiskytterne. Smøresjef Tobias Dahl Fenre uttalte følgene til NRK mandag:

– Et forbud må komme på bakgrunn av dialog og langsiktig arbeid. Jeg reagerer på at man har satt en kort frist og at det skal tre i kraft allerede neste sesong. Det vi må gjøre, både FIS og IBU, er å diskutere hvordan dette skal fungere i praksis. Finne et regelverk. Ting er ikke på plass i dag.

I langrennssporten ble forbudet tatt godt imot.

– Vi ønsker vedtaket velkommen og har stilt oss positive til å være med i arbeidsgruppen, sa Åge Skinstad til VG Han er fungerende toppsjef i konsernet som selger blant annet Swix og Toko smøringsprodukter.

– Dessuten er det viktig at ikke fluor blir erstattet med andre giftholdige stoffer, la han til.

Publisert: 26.11.19 kl. 17:48

