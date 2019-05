TUNG START: Nicklas Bendtner etter 0–3-tapet mot Molde på Aker Stadion 28. april. Dansken fikk starte oppgjøret. Foto: Bjørn S. Delebekk

Horneland: – Vi kommuniserer med eksempelets makt

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen (32) er kritisk til at Nicklas Bendtner (31) ber om en forklaring fra trener Eirik Horneland (44) gjennom mediene.

– Det er selvfølgelig ikke bra. Horneland er jo en trener som garantert vil prate med Bendtner hvis Bendtner ønsker det. Men jeg tviler på at han har prøvd, siden de ikke har pratet sammen, sier Mathisen til VG.

les også Bendtner ber om forklaring fra Horneland

Søndag ble Bendtner sittende på benken gjennom hele oppgjøret mot Sarpsborg 08. Mandag sa Rosenborgs mest profilerte spiller at han ikke skjønte hvorfor han ikke får tillit av Horneland. Han mente at han ikke hadde hatt en skikkelig prat med Horneland siden seriestarten, og etterlyste en forklaring.

– Ja, jeg vil tro at det finnes en forklaring på hvorfor jeg ikke spiller. Han har fortalt dere mye, men har ikke fortalt meg noe, sa Bendtner.

Her kan du se intervjuet med 31-åringen:

Jesper Mathisen rister på hodet av Bendtners uttalelser.

– Med tanke situasjonen Rosenborg er i, med mye press på Horneland og flere andre ledere, er det dumt at han går ut på den måten, slår han fast.

VG har gjort Eirik Horneland oppmerksom på Mathisens meninger, og vi har stilt Rosenborg-treneren følgende spørsmål:

Hva synes du om måten Bendtner går ut på, og har Bendtner bedt om en forklaring direkte til deg?

Har Bendtners fremgangsmåte vært tema i RBK? Har du tatt, eller tenker du å ta, en prat med ham om situasjonen?

Horneland svarer følgende i en tekstmelding:

– Jeg ønsker ikke å kommentere Nicklas spesifikt, men på generelt grunnlag kan jeg si at vi i Rosenborg kommuniserer coaching på feltet, vi kommuniserer i garderoben, vi kommuniserer i analyse, vi kommuniserer med atferd (eksempelets makt), vi kommuniserer til spillerne via laguttak, vi kommuniserer individuelt og i fellesskap, vi korrigerer atferd, vi kommuniserer et kollektivt tankegods. Det er vår måte å kommunisere på i interaksjon med spillerne, og vi er ikke redde for å kommunisere de vanskelige tingene.

INNBYTTER: Eirik Horneland bytter inn Nicklas Bendtner i oppgjøret mot Odd på Lerkendal. Foto: Bjørn S. Delebekk

Mathisen mener Bendtner nå må «prate» med bena.

– Han må bruke energien riktig, og dette bør ikke så rutinerte spillere gjøre. At unge spillere kan plumpe uti, det kan man forstå, men dette er jo spillere som godt forstår hvordan mediene fungerer. Dette er bare ødeleggende for en klubb som allerede står litt i gjørma, mener han.

– Og når han tjener så mye og er en så stor stjerne i Eliteserien, så sier det seg selv at Rosenborg har et problem og en kjempeutfordring med Bendtner, tillegger han.

