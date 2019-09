«Tutta» avgjorde Solheim Cup for Europa: – Det største i norsk golfhistorie

(Europa – USA 14,5–13,5) Suzann Pettersen (38) fikk hovedrollen da Europa vant en høydramatisk Solheim Cup mot storfavorittene fra USA.

Oppdatert nå nettopp







Alt sto og falt på den norske putten på det siste hullet. «Tutta» måtte vinne sin kamp mot Marina Alex, og satte den avgjørende putten, en av karrierens viktigste.

– Jeg visste ikke at den var for å vinne dette, sier hun til Golf Central.

– Det er Suzann i et nøtteskall!!! skriver tidligere golfproff Per Haugsrud i en sms, og tenker på at hun elsker slike avgjørende situasjoner. På spørsmål om det er den største putten i norsk golfhistorie, svarer mannen som kommenterer golf for Eurosport: – Garantert den største!

– Det handler om erfaring. Vi regnet med at det ville bli avgjørende. At hun satte den putten viser hva slags «champion» hun er, oppsummerer den europeiske kapteinen, skotske Catriona Matthew.

Europa vant prestisjefylte Solheim Cup for sjette gang (av 16), det var den første europeiske triumfen siden 2013 og Suzann Pettersen ble overfalt av lagvenninnene på Gleneagles i Skottland.

AVGJØRELSEN: Suzann Pettersen jubler etter å ha satt den avgjørende putten. Foto: Jane Barlow / PA Wire

Stillingen var 8-8 etter lagspillet de to første dagene, og spenningen var maksimal foran søndagens 12 singlekamper, der hver seier var verdt ett poeng.

Stillingen var 13,5–13,5 da Suzann Pettersens duell med Marina Alex skulle avsluttes. Pettersen og Alex var helt likt foran det siste hullet. Siden USA er regjerende mester ville ikke uavgjort vært godt nok for Europa, dermed måtte «Tutta» vinne, og med hele golfverdens øyne på seg senket hun putten fra rundt to meter.

Pettersen var «to opp» tidligere i runden, men hadde rotet bort ledelsen og isteden fikk hun avgjøre på den aller deiligste måten.

«Tutta» jublet sammen med sin 13 måneder gamle sønn etterpå. Hun hadde ikke konkurrert siden 2017 da hun gjorde comeback i sommer.

les også Historisk dag for norsk golf: – Mer enn kapabel til å vinne

Med sine 38 år var Suzann Pettersen Solheim Cups klart eldste spiller. Hun har 15 seire på den amerikanske LPGA-touren, og har vært med i Solheim Cup ni ganger (var med på å vinne for fjerde gang).

Denne gangen kom hun ikke med på laget basert på rankingen. Pettersen ble spesialplukket av kaptein Catriona Matthew på grunn av sin erfaring i Solheim Cup, der det ikke er hver enkelt spillers resultat etter 18 hull som teller. I «matchplay» handler alt om å være bedre enn motstanderen på hvert hull, og der er Pettersen kjent for å være sterk.

Matthew har vært kritisert for valget av «Tutta», på bekostning av mer formsterke spillere, men den skotske kapteinen visste tydeligvis hva hun gjorde ...

OMRINGET: Suzann Pettersen var fokus etter at det hele var over. Foto: RUSSELL CHEYNE / X02429

En småsyk Suzann Pettersen spilte to av de fire lagkonkurransene de to første dagene, begge sammen med nederlandske Anne van Dam. Duoen vant fredag, men tapte lørdag.

I det avsluttende singlespillet møtte Pettersen nummer 32 i verden, Marina Alex. Den norske veteranen er nummer 655, men det er selvsagt et tall som handler om «mammapermen» og ikke rettferdiggjør nivået hennes.

les også Suzann Pettersen gjør comeback

Suzann Pettersen har spilt 36 kamper på sine ni Solheim Cup-deltagelser, og står med 18 seire, seks uavgjort og tolv tap. I singlespillet har hun imidlertid en svak historikk: Før i dag sto hun med seier i bare én av åtte singlekamper (tre uavgjort og fire tap).

Det ble endelig en ny seier og den vil hun aldri glemme.

Publisert: 15.09.19 kl. 18:31 Oppdatert: 15.09.19 kl. 19:37







Mer om