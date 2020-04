Kommentar

Høydehusdebatten: Forbudet fremstår som en vits

Av Leif Welhaven

Norske idrettsutøvere reise langt for å trene i høyde, men NIF-systemet har forbud mot simulert høyde. Det forbudet problematiseres nå, etter at det ble kjent hvordan Alexander Tettey bruker en pustemaske som trolig er i strid med de norske reglene, uten at NIF kan slå ned på det. Foto: VG/NTB

Det norske forbudet mot høydehus bør skrotes. Regelen er diskutabel i seg selv, og blir direkte latterlig når den ikke følges opp med systemer for kontroll og sanksjoner.

Siden 2002 har bruk av såkalt «simulert høydetrening» vært forbudt i norsk idrett, etter et vedtak fra et splittet idrettsting. Men selv om de prinsipielle sidene ved debatten har dukket opp noen ganger, har hva selve vedtaket faktisk inneholder utrolig nok ikke blitt problematisert skikkelig før nå.

Det har stilltiende blitt sett på som opplest og vedtatt at «høydehus er forbudt», men virkeligheten er at dette er en sannhet med betydelige modifikasjoner.

Det er også absurd å se at den norske idrettspolitikken fremstår hullete som en sveitserost når en betent sak dukker opp.

Temaet er Alexander Tetteys bruk av pustemaske for «høydetrening hjemme». Denne atferden, som TV 2 først omtalte, er etter all sannsynlighet ikke i tråd med «NIFs lov» (som i virkeligheten er et regelverk og ikke en lov).

Men dette kan han visst Tettey fint holde på med. Den underkommuniserte sannheten er nemlig at rekkevidden av NIFs bestemmelser slår voldsomt ulikt ut for forskjellige norske idrettsutøvere.

Tre kjernespørsmål er det viktig å ta tak i:

Hva er poenget med et «høydehusforbud» dersom det i praksis er fritt frem for å bryte regelen? Er det prinsipielt sett innenfor at norsk idrett har vedtatt å forby noe som er tillatt nær sagt overalt ellers i verden? Hva har egentlig norske idrettsledere jurisdiksjon til å avgjøre, og hvilket utslag får dette for norske utøvere?

Norges idrettsforbund har hatt dette forbudet i nærmere 20 år, men uten å ha mekanismer som sjekker om det etterleves.

Antidoping Norge forholder seg til et internasjonalt regelverk, og der er det ikke noe forbud mot høydehus.

NIF sentralt har ingen kontrollfunksjoner, og det samme organet som vedtok forbudet har stemt ned forslag om å opprette en påtalenemnd i idretten. Idrettslag, særforbund og kretser kan vanskelig være «simulert høyde over havet-politi».

I toppidrett er like konkurransevilkår viktig. Er det da innenfor at norske toppidrettsutøvere nektes å gjøre det konkurrenter har anledning til? Dessuten brukes det tid, penger og bidrag til forurensing på bøttevis av forflytninger av utøvere og støtteapparat, for å oppnå kondisjonsfremmende effekter i høyden. Hvor konsistent er da tankesettet?

Temaet som nå blusser opp viser at det nok er blitt markant overvurdert hva NIF har herredømme over. Her er Tettey-saken interessant, og ikke minst gjelder det hvor grensen vil gå for andre.

Hvem kan NIF-systemet vente å bestemme over?

Alexander Tettey har representert norske landslag i perioden 2004–2016. Nå er begrunnelsen for at han kan bruke så mye simulert høyde han vil at han ikke er medlem i Norges idrettsforbund.

Hva da om han skulle komme tilbake? Hva med andre norske spillere i for eksempel håndball og fotball, som har utenlandske arbeidsgivere? Er de NIF-medlemmer? Er Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland det, eller kunne de fritt brukt høydemanipulasjon dersom klubbene deres la opp til det?

Og om man mener disse to er det, hva med en som er veldig inn og ut av landslaget, og man ikke vet om blir uttatt igjen? Omfattet av forbudet eller ei? Alexander Kristoff som sykler for et utenlandsk lag, da? Vil det at han representerer Norge i et VM spille inn? Kan det binde ham året rundt?

Er det lettere å ha kontroll og makt i for eksempel langrenn, der landslagsløpere har en formell tilknytning konstant?

Poenget er vel at man har vedtatt et forbud uten å tenke gjennom helt vesentlige sider ved dette, og helt åpenbare svakheter kommer først til overflaten nå.

Du kan gjerne si at det er en edel idé bak idrettstingets valg, men problemet er at den er sørgelig lite gjennomtenkt.

Og dessverre ser vi nok en gang utslag av en kultur som ikke har for vane å stille særlig mange kritiske spørsmål om detaljer.

