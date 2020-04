ÅPNER OPP: Paul Pogba forteller om livet som fotballspiller i en podcast med Manchester United. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Pogba svarer på kritikken: – De savner meg

I et stort intervju med klubben forteller Manchester United-spiller Paul Pogba (27) om mediestormen som har vært rundt ham siden han returnerte til England i 2016.

– Jeg tipper de savner meg, sier Paul Pogba og ler.

Har vært ute med skade i flere måneder, og er nå som resten av verden hindret i å spille fotball grunnet utbruddet av coronaviruset. Premier League er utsatt på ubestemt tid. Ligaen vil starte opp «når det er trygt og passende» å spille fotball igjen.

Før virusets utbrudd, spilte Pogba inn en times lang podcast med Manchester United. Han åpner opp om oppveksten, overgangen til Juventus - og om kritikken og mediestormen som har vært rundt ham siden 2016.

Det etter spørsmål om hvordan det er å alltid være i fokus blant pressen, også i perioder hvor han er ute med skade.

– Hvis folk vil snakke, har de lov til å snakke. Det er deres jobb. Jeg er vant til det, og det plager meg ikke. Det er selvfølgelig alltid bedre å høre gode ting, men når du spiller fotball er det uansett sånn at du kjenner deg selv. Manageren din kjenner deg, og lagkameratene dine kjenner deg. Resten er bare snakk og det handler om å selge ting, forteller Pogba.

Han tilbringer mye tid med familien når fotballen er satt på vent:

Det siste året har overskriftene om franskmannen blant annet omhandlet skader, uheldige uttalelser, agentbråk og stadige krumspring på sosiale medier.

En av Pogbas hyppigste kritikere i England, har vært tidligere Liverpool-spiller Graeme Souness.

– Jeg visste ikke hvem han var en gang. Jeg har hørt han var en god spiller. Jeg kjenner ansiktet, men ikke navnet, sier Pogba og fortsetter:

– Jeg er ikke en som ser på fotball med kommentatorlyd. Jeg hører ikke på hva ekspertene sier etter kampene. Hvis du scorer hattrick, er det du som vet om du har spilt en god kamp eller ikke. Du kan også ha spilt en dårlig kamp, det vet du selv. Det trenger ikke noen fortelle deg.

Han får spørsmål om hva som er den morsomste han har lest om seg selv som ikke var sant, og forteller at det en gang var medieoppslag om at han hadde vært i en bilulykke.

– Det sto jeg var ute og kjørte sent. Mange ringte meg og spurte om jeg var ok. Jeg svarte «Hvorfor? Jeg sitter hjemme på telefonen og alt er fint». Det var ikke meg. Som fotballspiller får du kritikk og blir dømt, men det er sånn fotball er. Du kan ikke elske alle. Sånn er livet, alle har ulik smak. Kritikk av fotball og fotballspillere vil skje uansett, sier Pogba, og legger til at det viktigste for ham er at manager Ole Gunnar Solskjær og lagkameratene vet hvem han er:

– Manageren vet at du spiller fotball og gjør ditt beste. Du gir alt på banen. Det er alt som betyr noe.

Pogba måtte forklare seg etter dette:

