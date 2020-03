NY DATO: Yoshiro Mori annonserte i dag datoene for OL 2021. Foto: ISSEI KATO / POOL

Ny OL-dato er klar

De utsatte sommerlekene i Tokyo vil åpne 23. juli i 2021 bekreftet presidenten i OLs arrangørkomité, Yoshiro Mori, på en pressekonferanse mandag.

Håkon Lie

NTB

Oppdatert nå nettopp

Den internasjonale olympiske komité (IOC) og arrangøren av Tokyo-OL er enige om å åpne de utsatte sommerlekene i 23. juli neste år.

Allerede i helgen skrev japanske medier at lekene trolig blir holdt fra 23. juli til 8. august neste år. Det viser seg å stemme.

Opprinnelig skulle sommerlekene arrangeres fra 24. juli til 9. august i år, men situasjonen rundt viruspandemien tvang fram en utsettelse. Nå er det altså klart at lekene utsettes i temmelig nøyaktig ett år.

– Vi har tilegnet oss en del kunnskap om varmeakklimatisering. Dette hadde vi sett for oss å bruke i år, men det kan vi dra nytte av neste år, sier Marit Breivik til NTB.

Hun er ansvarlig for sommeridrettene i Olympiatoppen.

Breivik er litt spent på hvordan resten av kvalifiseringene skal gjennomføres. For Norges to håndballag er blant annet OL-kval-turneringene inntil videre lagt til juni i år.

Det skulle blitt delt ut 339 gullmedaljer i 33 idretter under sommerens store idrettsbegivenhet.

11.000 utøvere fra over 200 nasjoner deltok under sommer-OL i Rio de Janeiro i 2016. 500.000 tilskuere kom til Brasil for å se konkurransene. Det samme antallet var ventet til sommerens arrangement i Tokyo.

Muligheten for å flytte OL til datoer noe tidligere på året har vært nevnt den siste tiden, og IOC-president Thomas Bach har vært tydelig på at alle muligheter har vært holdt åpne.

En OL-flytting til mai ville samtidig kunne ført til at arrangementet kolliderte med blant annet fotball-EM. Også det mesterskapet er flyttet som følge av viruskrisen

Paralympics flyttes til 24. august til 5. september, ifølge det velinformerte nettstedet Insidethegames.

De nye OL-datoene betyr at både svømme-VM og friidretts-VM 2021 må flyttes.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 30.03.20 kl. 14:11 Oppdatert: 30.03.20 kl. 14:26

