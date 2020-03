Stengte baner er også skadelig ...

Kommentar

Av Leif Welhaven

STENGT: Kommunale fotballbaner i Oslo er lukket som følge av koronautbruddet. Likevel er det noen som benytter banene, som her på Kringsjå. Foto: Tore Meek, NTB SCANPIX

Samfunnet trenger at vi ikke bare diskuterer alt som må forbys, men også drøfter hva det kan være folkehelsemessig fordelaktig å kunne tillate i en krevende tid.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Landet rundt er fotballmål lenket sammen, mens forbudsskilt forteller om at anlegget er lukket og låst. Grunnen til at det er foretatt et så inngripende valg, må jo være for å hindre smittefarlige ansamlinger av mennesker.

Det er antallet – ikke underlaget – som eventuelt øker faren for coronaspredning. Dersom junior kan ha et par lekekamerater som sparker ball i hagen eller på en tilfeldig slette, vil ikke risikoen øke om de hadde befunnet seg på den lokale kunstgressbanen. En mor eller far som tar med poden for å slå pasninger langt unna andre, vil heller ikke skape noen form for økt smittefare.

Problemet oppstår om altfor mange søker seg til samme sted på samme tid, noe vi så at var en utfordring i den aller første coronafasen.

Da er spørsmålet følgende: Er fortsatt total nedstengning av fotballbaner og andre idrettsanlegg det eneste forsvarlige svaret, eller er det mulig etter hvert å se nærmere på løsninger som åpner for noe bruk under fornuftige rammer?

Det er stor oppslutning om den kollektive dugnaden i kampen mot coronaviruset.

Ingen kan klandre myndighetene for at det i en uoversiktlig tid har vært viktig å få effektive tiltak raskt på plass. Men nå som vi gradvis lærer oss å leve på en annen måte enn før, må det også kunne gå an å undres over om noe bør lempes på, så lenge det er smittevernmessig forsvarlig.

Bruk av fotballbaner er selvsagt hverken en menneskerett eller den viktigste saken i en internasjonal helsekrise. Men det er likevel mulig å spørre om et så firkantet virkemiddel er nødvendig og proporsjonalt over tid. Kan det finnes alternativer her?

Er det mulig å lande noe som kan gi det fysiske og psykiske velværet ørlite lindring, ikke minst blant barn og unge?

Er det mulig å finne løsninger som gir et fysisk pusterom under visse rammer, men uten at det blir galimatias og nysetreff i tette dueller?

Dersom vi holder fast i at vi selvsagt ikke skal trenge oss mange sammen samtidig, er det tenkelig å bruke det organiserte apparatet i norsk idrett til å finne løsninger som åpner for noe bruk?

Kan baner for eksempel tas i bruk på definerte klokkeslett, der frivillige i idrettslagene er på plass etter en vaktordning for å sjekke at det overholdes?

Er det tenkelig å dele anlegg inn i markerte soner med antallsbegrensninger for hvor mange personer som kan være hvert sted?

Må anlegg der man per definisjon ikke er tettpakket, som golfbaner, holdes stengt på prinsipielt grunnlag, eller er det tid for å se på systemer med mer skreddersøm?

Hva med lokale forhold – skal grisgrendte strøk kunne ha mer handlerom enn de folkerike?

Hvordan skal toppidretten kunne opprettholde aktivitet fremover?

Her har sikkert smartere hoder enn mitt både bedre og flere forslag. Men med et så godt utviklet rammeverk som vi har i den organiserte idretten landet rundt, bør det på et eller annet punkt åpnes for å se på muligheter og ikke bare begrensninger. Av folkehelsehensyn.

Ikke alle har hager å spille i, og du har barn med hjemmeforhold som gjør fotballen til et fristed. Kan det få organiseres NOE idrettslig som kan avhjelpe litt?

Både Norges Fotballforbund og andre aktører i idretten er naturlig nok opptatt av problemstillingene, og det er stilt spørsmål til helsemyndighetene om grensegangen videre. Her er det også relevant å se om vurderinger til Folkehelseinstituttet og avgjørelser fra Helsedirektoratet vil være samkjørte fremover.

Selvsagt skal kampen mot smittespredning også i fortsettelsen være det overordnede hensynet, men det må være mulig å ha flere tanker i hodet på likt.

Samtidig som vi alle fokuserer på å holde oss friske, er det en side ved isolasjonslivet som er et tiltagende problem for fysisk og psykisk helse; inaktiviteten.

Publisert: 30.03.20 kl. 15:00 Oppdatert: 30.03.20 kl. 15:25

