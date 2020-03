LADER OPP TIL FEMMILA: Martin Johnsrud Sundby var ute og trente i nasjonalanlegget i Holmenkollen fredag formiddag. Søndag er det femmil for tomme tribuner. Foto: Terje Bendiksby

Sundbys nye plan: – Jeg har fått et realt ballespark

HOLMENKOLLEN (VG) Martin Johnsrud Sundby føler han har fått seg en på trynet denne sesongen. Så nå er det en ting som gjelder: Enorme mengder trening.

Sundby frykter ikke coronaviruset, selv om viruset tok mye av oppmerksomheten da de norske langrennsløperne møtte pressen i Holmenkollen fredag formiddag.

Hovedfokuset til veteranen er et helt annet sted, og heter VM i Oberstdorf om et år.

– Jeg har fått et realt ballespark denne vinteren her. Men det hender man trenger det, sier Sundby til VG.

Han har vært en seiersmaskin. Røa-løperen har syv pallplasser på femmila i Kollen, ta av dem seirer. Men han har ikke vært på pallen internasjonalt denne sesongen. Noen lysglimt har det likevel vært, 35-åringen fra Oslo har to 4.-plasser og en 5. plass i verdenscupen. Det ble NM-sølv på 30 kilometer fellesstart med skibytte da han ble knust av Pål Golberg i spurten:

Men det er langt unna målet for verdensmesteren fra Seefeld i fjor. Han gikk ikke Tour de Ski og måtte stå av Ski Tour 2020.

– Jeg må helt tilbake til scratch og lage et nytt bilde av hvordan ting skal bli. Så må jeg få orden på helsen, ryggen må være med. Jeg må helt tilbake på tegnebrettet, sier Sundby.

Rygg-problemer

Han fikk problemer med ryggen i oktober. Det har hemmet ham hele sesongen.

– Den kan bli helt bra, det er ingen skiveutglidning eller prolaps, sier Sundby.

Her forteller han hvordan ryggen har vært:

Men en sesong langt under det han hadde forventet, har vekket ham.

– Det å få en skikkelig på trynet, som jeg føler jeg har fått denne vinteren, det gjør noe med mentaliteten og motivasjonen min inn mot en VM-sesong. Det trenger ikke være negativt, jeg må bruke det riktig, sier Sundby.

Han er kjent for å trene mye, noe år har han vært oppe og nikket på 1250 timer. Og nå skal det trenes fremover. Spinnville mengder.

– Jeg får ikke lyst til å legge meg ned eller legge opp. Jeg blir mer sånn: Nå blir det et kjipt år, for nå blir det mye trening, sier Sundby.

Frustrerende og irriterende

Den berømte Kollen-tåken var på plass da løperne trente. Skifestivalen er avlyst for publikum og skal gå for tomme tribuner. For Sundby er femmila en del av oppladningen til neste sesong. For nå skal han ta tak i alt. For ryggen har påvirket alt fra trening og teknikk til det mentale og selvtilliten.

– Jeg kan ikke legge alt på ryggen, men den drar en inn i feil spor. Dette er toppidrett, om man ikke alt fungerer 100 prosent, så er man ikke med og kjemper i toppen. Nå har jeg ikke det nivået inne. Det er frustrerende og irriterende. Men jeg er ikke den første utøveren som sliter litt. Det er ikke verdens undergang, og kommer aldri til å bli det heller, sier Sundby som snart blir trebarnsfar.

Han gleder seg ikke til femmila i år.

– Men det er en VM-sesong jeg gleder meg til, sier Sundby.

Publisert: 08.03.20 kl. 06:20

