Kaggestads pekefinger i OL-debatten: – Jeg tror folk reagerer på det

TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad og tidligere idrettspresident Arne Myhrvold støtter begge Sven Mollekleivs henstilling til Berit Kjøll og norsk idrett om å sette OL på vent.

Norges idrettsforbund og Kjøll kom torsdag med en pressemelding der de satte sin lit til IOCs vurdering (Den internasjonale olympiske komité), som per nå er at sommerlekene skal starte som planlagt den 24. juli.

– Det har noe å gjøre med idrettens omdømme. Jeg tror folk reagerer på at det oppleves som viktigere med OL-medaljer enn å være lojal mot helsemyndighetenes råd og forordninger, sier Kaggestad til VG.

– Idrett er lek, selv om toppidrett er blitt et yrke. Å arrangere leker når det er så rufsete forhold som det er rundt i verden nå er ikke riktig. Det er bedre å leke når det er normale forhold, mener TV 2s sykkelkommentator.

Arne Myhrvold er også opptatt av idrettens omdømme:

– Dette sender litt feil signaler til resten av Norge. Er det noe norsk toppidrett er avhengig av, så er det publikums aksept og tillit. Vi må være bevisst på å ha det norske folk i ryggen. Jeg synes ikke utøverne fortjener en debatt om hvor dumt dette er. Norsk idrett burde ha en rakrygget holdning og innrette oss etter situasjonen som er.

Myhrvold reagerer også på at Toppidrettssenteret er åpnet for de 25 viktigste idrettsutøverne i Norge.

– Toppidrettssjef Tore Øvrebø mener at det er innenfor, men jeg skjønner ikke at presidentskapet i NIF sa ja til dette. Jeg skulle gjerne sett at norsk idrett var mer rakrygget med i dugnaden til storsamfunnet.

Både Myhrvold og Kaggestad mener at fair play-faktoren også taler for at OL må settes på vent.

– Det er nå helt ulike rammebetingelser for å forberede seg til OL. I Spania risikerer en syklist 3000 euro i bot for å trene ute. Det er derfor mange som ikke kan drive idrett på en rimelig måte. Derfor er – i tillegg til lojalitet mot verdenssamfunnet – fair play en viktig grunn til å få OL utsatt, på samme måte som fotball-EM allerede er utsatt, sier Johan Kaggestad.

Han er også skeptisk til at dopingkontrollene er nærmest på null – fire måneder før et eventuelt OL starter.

– IOC har aldri vært veldig opptatt av doping. Nå er antidopingregimet kraftig redusert i mange land. Det er fritt frem for mange til å jukse, og vi vet at det er forskjell på moralen når det gjelder doping. Det er idrettskulturer som har utnyttet dette tidligere, og som kan utnytte det igjen. Så lenge det ikke er kontroll på doping, bør det heller ikke avvikles store idrettskonkurranser.

Arne Myhrvold er av samme oppfatning:

– I dag er det ikke mulig å teste utøverne skikkelig. Det åpner rom for dem som vil dope seg.

– Men er det ikke forståelig at IOC og Japan vil unngå at lekene stoppes?

– Jo, som tidligere OL-arrangør er det godt forståelig for meg. Jeg skjønner deres beveggrunner. Men her er det så mange forhold som tilsier at lekene må settes på vent.

Finn Aagaard, kommunikasjonsansvarlig i Norges Idrettsforbund, responderer slik på kritikken fra Kaggestad og Myhrvold:

– Flere av bekymringene som fremkommer her, deles også av ledelsen i NIF og idrettsstyret. Men vi må samtidig få lov til å jobbe klokt og målrettet med de tiltakene som vi mener er helt nødvendig i denne krevende situasjonen både nasjonalt og internasjonalt, og vi skal holde både deg og resten av norsk presse løpende orientert om dette arbeidet.

– Jeg skjønner at pressen er veldig opptatt av dette, og jeg kan forsikre deg om at også idrettsstyret og ledelsen i NIF har dette høyt på agendaen, og har også hatt dette til diskusjon over lengre tid. Og bildet endres hele tiden, fra time til time, og fra dag til dag.

