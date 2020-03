SKAL SAMARBEIDE: Idrettspresident Berit Kjøll (t.h) i muntert passiar med kultur- og idrettsminister Abid Raja. Nå håper hun og resten av beredskapsgruppen til Norges idrettsforbund å få et snarlig svar fra ham. Foto: Frode Hansen

Idrettens corona-krise: Har varslet Raja om store tap

Coronaviruset skaper store utfordringer for idrettsnorge. Nå jobber seks personer på spreng for å kartlegge tapene.

For mindre enn 10 minutter siden

Flere klubber og foreninger snur på kronen etter at det torsdag ble klart at all aktivitet er stoppet til 26. mars. Kulturdepartementet (KUD) har bedt Norges Idrettsforbund kartlegge tapene de ulike særforbundene lider.

Dermed ble en beredskapsgruppe satt sammen for å gi et estimat for økonomisituasjonen i norsk idrett så raskt som mulig. Disse seks har fått i oppgave å kartlegge tapene i norsk idrett:

Berit Kjøll, idrettspresident i Norges Idrettsforbund

Kåre Geir Lio, president i Norges Håndballforbund

Bjørn Soleng, generalsekretær i Norges Svømmeforbund

Tage Pettersen, president i Norges Ishockeyforbund

Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund

Ingvild Bretten Berg, generalsekretær i Norges Skiforbund

De siste døgnene har de jobbet på spreng for parallelt å se på to forskjellige løp:

Behovet for kortsiktig likviditet. I førsteomgang bortfall av inntekter ut mars måned. Det langsiktige perspektivet. Hva de ulike idrettene kan forvente å tape. Samtidig har særforbundene og NIF lagt skillet mellom arrangementer med deltagere og tilskuere over 500, til under 100 og på breddenivå.

Arbeidet har pågått gjennom helgen og til langt på natt. Dokumentasjonen er nå sendt over til Kulturdepartementet, og de håper at kultur- og idrettsminister Abid Raja (V) kommer tilbake til dem med et raskt svar.

– Vi har store forventinger til at det blir lagt frem noe snart, sier kommunikasjonssjef i NIF, Finn Aagaard til VG.

Han bekrefter at det er snakk om betydelige summer i tap, og uten at de vet hvor mye så henviser han til omsetningen i idretten som var på 18 milliarder i 2019.

– Trekker du fra noen spillemidler og noen kontigenter og deltakeravgifter som folk ikke vil ha tilbake grunnet omsorg for idrettsklubbene, så skjønner alle hva det er snakk om.

Umiddelbar trøbbel for ishockeyen

Beredskapsgruppen hadde egentlig sett for seg én daglig telefonkonferanse hver morgen, klokken 09.00. Søndag trengte Aagaard to hender for å telle antall møter: Seks.

Ishockeypresident Tage Pettersen sitter i gruppen og har hatt hendene fulle hele uken.

Mandag besluttet hockeyforbundet å utsette, og senere avlyse, NM-sluttspillet. Gulroten i ishockeysporten, og den sikreste inntektskilden for toppklubbene.

Derfor omfattes de av punkt 1 som er skissert over – de som må ha tilskudd for å sikre likviditet nå.

– For norsk hockey snakker vi umiddelbart om dokumentasjon, for mars måned, om et tap på et titalls millioner av inntekter etter at kostnadene er trukket fra, sier Tage Pettersen til VG.

Komplisert helhetsbilde

Hockeypresidenten sier de ikke har villet skrike høyest om inntektstapet og ønsket om midler. Fra idretten er beskjeden at det finnes ting som er viktigere i samfunnet nå, men de har nok av utfordringer selv.

– Idretten er et nullsumspill. Det er mange små idrettslag og klubber som driver med knappe marginer. Det handler stort sett om at alle inntekter skal tilbake til aktivitetstilbudet og sjeldent om sparing. At ett arrangement blir avlyst kan tippe situasjonen over til å bli vanskelig, forteller Finn Aagaard i NIF.

Videre forsøker idrettsforbundet å forklare hvor omfattende kartleggingsarbeidet er. Fordi noen klubber har sine største arrangementer på våren, mens høydepunktene for andre kommer sommer og høst. Med uvissheten om hvor lenge virusplagen vil prege samfunnet – gir det ditto føringer for prosjektet de sitter med.

– Noen har aksjeselskap, noen driver på dugnadsinnsats, noen får inntekter gjennom kiosksalg. Det er et svært komplisert kostnadsbilde og vanskelig å få oversikt, sier Aagaard.

VG har også vært i kontakt med NFF, som henviser til kommentarer fra idrettsforbundet. Kulturdepartementet vil komme tilbake til med et svar på et senere tidspunkt.

Publisert: 15.03.20 kl. 23:26

