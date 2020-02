Chiefs vant sin første Super Bowl på 50 år: – Vi mistet aldri troen

(San Francisco 49ers – Kansas City Chiefs 20–31) Da Kansas City Chiefs trengte ham som mest, tok stjernespiller og quarterback Patrick Mahomes (24) tak. 50 år etter Chiefs’ første Super Bowl-seier, kunne de endelig løfte trofeet igjen.

Super Bowl IV var navnet sist Kansas City vant Super Bowl. De måtte vente helt til man kunne sett en L foran – altså 50 år – før de kunne juble for sin andre.

Patrick Mahomes bidro sterkt til at ventetiden nå er over.

– Jeg elsker den fyren, sa Chiefs-trener Andy Reid om Mahomes.

Kanskje ikke så rart, for da det nærmet seg slutten, så det bekmørkt ut for Kansas City Chiefs.

Snudde alt i siste kvarter

Quarterbacken, Chiefs stjernespiller, gjorde flere feil på banen i Miami, men lot seg ikke affisere. Han var fjorårets MVP (most valuable player) – og sto frem da Kansas City trengte ham som mest.

Kampfakta, Super Bowl LIV Kansas City Chiefs – San Francisco 49ers 31-20 (7-3, 3-7, 0-10, 21-0) 62.417 tilskuere 1. periode: 0-3 (7.03) Robbie Gould spark 38 yards, 7-3 (14.29) Patrick Mahomes løp 1 yard (spark Harrison Butker). 2. periode: 10-3 (20.28) Butker spark 31 yards, 10-10 (24.55) Kyle Juszczyk pasning 15 yards fra Jimmy Garoppolo (Gould spark). 3. periode: 10-13 (35.31) Gould spark 42 yards, 10-20 (42.25) Raheem Mostert løp 1 yard (Gould spark). 4. periode: 17-20 (53.47) Travis Kelce pasning 1 yard fra Mahomes (Butker spark), 24-20 (57.16) Damien Williams pasning 5 yards fra Mahomes (Butker spark), 31-20 (58.48) Williams løp 38 yards (Butker spark). (NTB)

Han ristet av seg noen feil, og kunne til slutt løfte Lombardi-trofeet, hvilket betyr to ting:

24-åringen klarte det bare Ben Roethlisberger og Tom Brady har gjort før ham: Løfte Lombardi-trofeet som quarterback før fylte 25 år.

Tidenes yngste til å vinne både Most Valuable Player-prisen i NFL og Super Bowl – en rekord han tar fra NFL Hall of Famer Emmitt Smith.

STORSPILTE: Noen tøffe perioder til tross, Patrick Maholmes ledet Kansas City Chiefs til en råsterk Super Bowl-seier. Foto: ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Men før den tid var det jevnt, og lagene gikk til pause på stillingen 10–10. Chiefs og 49ers overlot gressteppet til Jennifer Lopez og Shakira, som vartet opp med et forrykende show som ble hyllet på sosiale medier. Det var fyrverkeri, sang, dans og rytmer i kjent Super Bowl-stil, men etter hvilen var det San Francisco det svingte av.

49ers ledet etter hvert 20–10, og den råsterke forsvarsrekka deres gjorde livet surt for Mahomes & co. Men Chiefs vartet opp med en monsteravslutning, tok 21 poeng i fjerde kvarter og sørget for en minneverdig Super Bowl-triumf.

Damien Williams fikk æren av å løpe inn to av Chiefs’ touchdowns, og var i likhet med Maholmes brennhet i Miami.

VISTE MUSKLER: Damien Williams etter å ha løpt inn en touchdown i fjerde kvarter. Foto: SAM GREENWOOD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Konfettiregn

Da tiden gikk ut var det elleville jubelscener i Chiefs-leiren.

Klemmer ble delt ut, tårer strømmet. Konfettien regnet over vinnerne av den 54. Super Bowl-finalen. Chiefs-trener Andy Reid ble dynket i sportsdrikke.

Scener som det har ikke Kansas City hatt siden skihopperen Jan Stenerud – som ble hedret før finalen – var med på laget.

KONFETTIREGN. Foto: Geoff Burke / X02835

Det var California-laget 49ers som kom best i gang og fikk kampens første poeng på tavlen, men den første touchdownen var det Chiefs som hadde. Den kom etter at Maholmes selv tok ansvar, fintet bort en mann med en lekker kroppsfinte og kom seg inn i endzone.

Deretter var det quarterback-rival, 49ers Jimmy Garoppolo, som styrte. Han hadde en strålende rekke med ti strake pasningstreff og bidro sterkt til at 49ers ledet 20–10 idet fjerde kvarter startet.

Men i det siste kvarteret var det Mahomes og Williams’ kamp. Sistnevnte fullførte snuoperasjonen og ga Chiefs ledelsen med 2.44 igjen på klokken – etter å ha sikret touchdown med minst mulig margin.

Kort tid etter presset Chiefs frem feil hos stressede 49ers-spillere, vant ballen tilbake og igjen fikk Williams æren av å løpe inn en touchdown.

Det var også den endelige spikeren i kisten - og Chiefs’ tredje touchdown på mindre enn fem minutter.

– Vi mistet aldri troen, det er det viktigste. Ingen hang med hodet, og vi fortsatte å tro på hverandre. Forsvaret ga oss ballen tilbake, og vi fant en måte å vinne, sa Mahomes, som ble kåret til finalens mest verdifulle spiller.

Publisert: 03.02.20 kl. 04:10 Oppdatert: 03.02.20 kl. 06:41

