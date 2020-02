STORSPILTE: Noen tøffe perioder til tross, Patrick Maholmes ledet Kansas City Chiefs til en råsterk Super Bowl-seier. Foto: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Chiefs vant sin første Super Bowl på 50 år

(San Francisco 49ers - Kansas City Chiefs 20–31) Da Kansas City Chiefs trengte ham som mest, tok stjernespiller og quarterback Patrick Mahomes tak. 50 år etter Chiefs’ første Super Bowl-seier, kunne de endelig løfte trofeet igjen.

Nå nettopp

Super Bowl IV var navnet sist Kansas City vant Super Bowl. De måtte vente helt til man kunne sett en L foran før de kunne juble for sin andre.

Patrick Mahomes bidro sterkt til at ventetiden nå er over.

Snudde alt i siste kvarter

Quarterbacken, Chiefs stjernespiller, gjorde flere feil på banen i Miami, men lot seg ikke affisere. Han var fjorårets MVP - og sto frem da Kansas City trengte ham som mest.

Det så bekmørkt ut for rødtrøyene fra Kansas da fjerde kvarter startet. 49ers ledet 20–10, og den råsterke forsvarsrekka deres gjorde livet surt for Mahomes & co. Men Chiefs vartet opp med en monsteravslutning, tok 21 poeng i fjerde kvarter og sørget for en minneverdig Super Bowl-triumf for laget fra «The Wheat State».

Damien Williams fikk æren av å løpe inn to av Chiefs’ touchdowns, og var i likhet med Maholmes brennhet i Miami.

VISTE MUSKLER: Damien Williams etter å ha løpt inn en touchdown i fjerde kvarter. Foto: SAM GREENWOOD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Da tiden gikk ut var det elleville jubelscener i Chiefs-leiren. Klemmer ble delt ut, tårer strømmet. Konfettien regnet over vinnerne av den 54. Super Bowl-finalen. Det har det ikke gjort siden skihopperen Jan Stenerud - som ble hedret før finalen - var med på laget.

VG kommer tilbake med mer.

Publisert: 03.02.20 kl. 04:10

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser