SØNN OG FAR: Magnus Carlsen og Henrik Carlsen fotografert under en turnering i Zagreb i sommer. Nå overtar faren det sportslige ansvaret rundt verdensmesteren. Foto: Martin S. Folkvord

Agdestein i ny rolle: Pappa blir sjakk-sjef for Magnus Carlsen

Pappa Henrik overtar alt det sportslige ansvaret rundt Magnus Carlsen (29). Espen Agdestein, som har vært manager til nå, skal bare jobbe med det kommersielle rundt sjakkhelten.

Nå nettopp

Det skal han, i hovedsak, gjøre gjennom selskapet Play Magnus, som stadig vokser – og som nå representerer betydelige verdier for Magnus Carlsen.

Samtidig overfører Magnus Carlsen i det alt vesentlige sine kommersielle rettigheter til nettopp Play Magnus, som han eier drøyt 20 prosent av gjennom selskapet Magnus Chess A/S.

– Play Magnus går så det griner. Vi har kjøpt opp chess24.com og chessable.com og satser på fortsatt vekst, sier Espen Agdestein.

Han skal ikke lenger være med Magnus Carlsen rundt på turneringer, styre hans sportslige apparat – eller forhandle fram kontraktene om hva verdensmesteren skal få betalt for å stille opp i sjakkturneringer.

– Alt dette overtar Henrik. Han får nå ansvaret for den daglige driften av sjakkspilleren Magnus Carlsen. Henrik har de siste årene overtatt mer og mer av det sportslige rundt Magnus, og det er Magnus veldig fornøyd med. Med endringene blir nå Henrik også formelt ansvarlig for turneringer og VM, sier Espen Agdestein.

– Henrik ønsker ikke å kalle seg manager, men han kommer altså til å ha mange av de oppgavene som jeg har hatt tidligere.

Peter Heine Nielsen fortsetter som trener – eller sekundant, som det gjerne kalles i sjakkmiljøet. Dansken er imidlertid med Carlsen bare på en del av turneringene. Ellers har de mest kontakt over nettet.

Etter som de fleste av de kommersielle rettighetene til sjakkspilleren Magnus Carlsen nå overføres til Play Magnus, betyr det at Agdestein kommer til å gjøre det samme som før når det gjelder oppfølging av sponsorer, events og lignende.

Magnus Carlsen gjør store penger hvert år. Til og med 2018 (2019-regnskapet er selvfølgelig ikke klart) har han hatt inntekter på over 120 mill. kroner og en inntjening på over 70 millioner kroner.

Agdestein ønsker ikke å si noe om konkrete tall på verdien av Play Magnus, men det er åpenbart at også her har Magnus Carlsen store verdier. Dagens Næringsliv skrev i fjor vår at Play Magnus var priset til 291 mill. kroner og at Magnus Chess A/S sin andel utgjorde 68 millioner.

Også Espen Agdestein har en større aksjepost i Play Magnus.

– Det var Magnus, jeg og Anders Brandt som startet opp Play Magnus i 2013. Det har vokst seg veldig stort.

– Men inntjeningen har ikke vært så bra?

– Vi kunne ha tjent penger allerede, men har vært mest opptatt av å vokse til nå. Det digitale sjakkmarkedet er stort og spennende, og vi håper å sikre oss så mye som mulig av det.

Play Magnus er blant annet appen «Play Magnus», der vanlige folk på sin mobiltelefon kan spille mot Magnus Carlsen på forskjellige alderstrinn. Den vanlige mann eller kvinne i gaten sliter gjerne når de skal spille mot en åtte-ni år gammel Magnus Carlsen.

– Magnus er veldig opptatt av Play Magnus, og med denne omstruktureringen håper vi å styrke satsingen ytterligere.

– Har denne endringen noe med avtalene med bettingselskapet Kindred å gjøre?

– Nei, det har det ikke. Jeg støttet Magnus i sommer da han ønsket at Norges Sjakkforbund skulle starte samarbeid med Kindred. Sjakk er jo utenfor Norges idrettsforbund og har dermed ikke den tilgangen til penger fra monopolisten Norsk Tipping som andre sporter har. Derfor synes vi det er naturlig at sjakksporten henter penger hos andre spillaktører.

– Hva gir Magnus Carlsen fra seg ved å gi de kommersielle rettighetene over seg selv til Play Magnus?

– Han gir fra seg litt, men han får også litt – etter som han er en stor eier i Play Magnus og at det åpner seg nye muligheter gjennom aktivitetene i Play Magnus.

Publisert: 18.01.20 kl. 20:45

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser