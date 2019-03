Sven Mollekleiv, her under en debatt på idrettshøyskolen tidligere i vinter. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Mollekleiv innstilt som ny idrettspresident - Koss som visepresident

ULLEVAAL (VG) Valgkomiteen i Norges idrettsforbund har innstilt Sven Mollekleiv som ny idrettspresident. Elisabeth Faret og Johann Olav Koss innstilles som visepresidenter.

NTB

Camilla Vesteng

Mindre enn 10 minutter siden







Det ble klart da valgkomiteen presenterte innstillingen for det nye styret fredag. VG meldte dette i går.

Mollekleiv er tilstede på Ullevaal og snakker til mediene om strategier og tanker rundt norsk idrett.

Han mener norsk idrett må påvirke internasjonalt.

– Hvordan kan vi sørge for at demokratiet lever? Sørge for at vi vinner kampen mot doping? Hvordan kan vi sørge for god ledelse? sa Mollekleiv.

Mollekleiv har sammen med Berit Kjøll vært regnet som favoritt blant de seks kandidatene. Nåværende idrettspresident Tom Tvedt ønsker gjenvalg.

les også Kilder til VG: Mollekleiv innstilles som ny idrettspresident

Idrettspresidenten for perioden 2019–2023 velges på idrettstinget i Lillehammer i mai.

Mollekleiv er 64 år gammel og har bred erfaring fra norsk idrett. Han har blant annet vært informasjonssjef i Norges Idrettsforbund, markedssjef i Norges Fotballforbund og informasjons- og utviklingssjef i Norges Friidrettsforbund. 64-åringen har også jobbet med ishockeylandslaget. I senere år har han vært leder for fotballforbundets etiske komité.

Mest kjent er han nok for i mange år å ha vært generalsekretær og senere president i Norges Røde Kors. Mollekleiv lanserte sitt kandidatur som ny idrettspresident i fjor sommer.

Koss har bodd i Canada og USA i mange år. Han flytter nå tilbake til Norge etter mange år i utlandet.

Den tidligere skøyteløperen var en av de aller største heltene under OL på hjemmebane i 1994.

For øvrig er disse innstilt til styret i Norges idrettsforbund: Elisabeth Faret (1. visepresident) og Johann Olav Koss (2. visespresident), Sebastian Henriksen, Sara Stokken Rott, Sonde Sande Gullord, Zaineb Al Samarai, Ole Jørstad, Vibecke Sørensen, Astrid Strandbu, Erik Unaas.

Publisert: 29.03.19 kl. 11:13