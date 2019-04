KJENTE FJES: Langrennsduoen Torgeir Bjørn og Jann Post, her i 2008. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Tror flere NRK-profiler forsvinner

TV-ekspert Morten Wiberg tror NRK vil miste noen av sine kjente fjes til NENT Group, etter at statskanalen mister mye av vintersport-rettighetene.

– NENT Group kommer helt sikkert til å hente flere fra NRK, slik at de får den kvaliteten som folk forventer, spår Morten Wiberg, TV-sjef i selskapet Carat.

Torsdag slapp NENT Group, som står bak Viasat, og NRK nyheten om at førstnevnte har sikret seg rettighetene for verdenscupen i alpint, langrenn, skihopp, kombinert, snowboard, freestyle og freeski fra 2021/2022-sesongen. Avtalen gjelder for fem år.

Disse rettighetene har NRK: NM Cup - Toppserie + Landskamper Damer 2021 Fotball-VM - Menn/Kvinner 2022 Fotball-EM - Menn/Kvinner 2021 VM Friidrett 2023 EM Friidrett 2027 Diamond League (inkl. Bislet Games) 2024 VM Svømming 2021 EM Svømming 2024 VM Sjakk - lang + lyn og hurtig 2026 Paralympics 2020 Olympiske Leker - Radio 2024 VM Nordisk og Alpint 2021 VM Skiflyving 2024 FIS v-cup Nordisk & Alpint 2021 Alle FIS v-cuprenn i Østerrike 2024 Alle nasjonale og FIS v-cuprenn i Norge 2021 Skøyter - alle v-cup/EM og VM 2019 SkiClassics - langløpscup 2026 Skiskyting - alle v-cup og VM 2022 Vis mer vg-expand-down

– Jeg antar at de vil bruke folk som har lang og god erfaring, og har vært kjent som de beste i klassen. Så det er ikke utenkelig at de ønsker å hente flere. Det er ikke urimelig å tenke at de får tilbud om å gjøre den samme jobben, bare i en annen TV-kanal, legger Wiberg til.

Han sikter til både NRK-ansatte foran og bak kamera.

Vegard Klubbenes Drogseth, sjef i NENT Group, begynner nå jobben med å bygge teamet som skal stå bak deres sendinger fra vintersporten i fremtiden.

– Det er en av mine hovedoppgaver, det å sette sammen det teamet. Den jobben begynner egentlig i dag. Men nå skal vi feire litt i dag, og så begynner den jobben med en gang, sier Drogseth til VG.

NRK ønsker velkommen

– Er det aktuelt å hente profiler fra NRK?

– Vi har ikke lagt den type konkrete planer, svarer han.

NENT Group sender på disse flatene: Strømmetjenester Viaplay og Viafree, Viasats betalings-TV-kanaler og NENT Groups gratis TV-kanaler.

NRKs sportsredaktør Egil Sundvor sier at det nok er ganske naturlig om den nye rettighetsinnehaveren kontakter folk i NRK.

– Hvor skal de ellers hente folk? Det er klart de vil prøve seg på NRK. Det har andre gjort før, sier Sundvor.

– Men en skal huske på at vi skal ikke slutte med sport. Vi skal gjøre det like bra i 2021/-22 som det vi gjør nå. Så de er velkomne til å prøve seg.

Frykter ikke for publikum

NRK har hatt lange tradisjoner for å sende vintersport i helgene. De siste årene har de fått tøff kamp, og TV 2 og Discovery har sendt de to siste vinter-OL. Men NRK har klart å holde på det meste av VM og verdenscupen - fram til nå.

Wiberg spår at publikum vil ta overgangen greit.

– Det tror jeg går rimelig greit faktisk. Det har vi sett ved flere anledninger at seerne finner veien til der programmene er. Ski, langrenn spesielt, står så sterkt at det ikke er vanskelig å finne frem til sendingene, sier Wiberg.

NRK har fortsatt rettighetene for skiskyting. FIS-pakken som nå er solgt inneholder cirka 200 renn fordelt på VM og verdenscup, og står for om lag 40 prosent av det totale vintertilbudet NRK har i løpet av en vintersesong, skriver NRK i pressemeldingen sin.

Han varsler at NRK vil være offensive i fremtiden for å finne nye rettigheter.

– Vi har historie der vi har mistet store rettigheter og alltid funnet nye og interessante rettigheter. Så det er naturlig for oss å se etter andre typer rettigheter. Vi har jo vinter, selv om en skuffende stor del av pakken blir borte, sier Sundvor til VG.

– Det er mange muligheter, er vel det jeg kan si.

