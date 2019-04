BLE AVSLØRT: Norge slo New Zealand 1–0 i Marbella fredag. Landslagstrener Martin Sjögrens plan var at dét aldri skulle bli kjent. Her fra Algarve Cup i mars. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Landslagstreneren forklarer «hemmeligholdet»: – Veldig viktig for oss

Landslagstrener Martin Sjögren ler godt når han forklarer hvorfor treningskampen mot New Zealand skulle være så «hemmelig» at hverken resultat eller noe annet skulle kommet ut.

Norge slo New Zealand 1–0 i en treningskamp på Marbella fredag. Amalie Eikeland scoret etter ni minutter. Men det skulle vi egentlig ikke visst.

– Ideen var at vi ville prøve på ting som kan bli en strategi under kamper i VM. Derfor ville vi ha lukket kamp. Det var etter enighet med New Zealand, sier Sjögren og ler litt over at kampen likevel ble avslørt.

For selv om lagene hadde en avtale, publiserte motstanderen det på sine hjemmesider.

– Vi ble litt overrasket over at New Zealand la det ut med resultat, målscorer og alt. Det skulle ikke skrives noe om dette før, under eller etter kampen, sier Sjögren til VG og legger til:

– Men jeg kan bekrefte at vi vant etter scoring i det i 9. minutt.

– Hvordan var scoringen?

– Det var et fint mål. En veldig bra avslutning, svarer Sjögren.

Han legger til at det ikke hadde vært noe positivt for laget om de hadde tapt 0–4 like før VM og det hadde kommet ut, så det var flere grunner til at han ønsket at kampen skulle være hemmelige.

SCORET: Amalie Eikeland scoret kampens eneste mål da Norge slo New Zealand fredag. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Det er bare to måneder til VM i Frankrike. Det viktigste for landslagstreneren var å prøve ut ting gruppemotstanderne Nigeria, Frankrike og Sør-Korea ikke skulle få se.

– Det var veldig viktig for oss å øve på ting uten at de fikk se det. Nå foran VM speider alle på hverandre, alle vet alt om hverandre. Vi ville prøve ulike ting. For eksempel om vi trenger å score mål og det bare er ti minutter igjen. Det er forskjell på å øve på det på trening og i kamp, sier Sjögren til VG.

Den «hemmelige» kampen fikk en del oppmerksomhet i sosiale medier. Noen kaller det et godt PR-stunt. Men landslagssjefen avviser det, selv om han har lagt merke til at kampen ga ekstra mye oppmerksomhet.

– Kanskje vi bør stenge kampene litt oftere, sier Sjögren og ler litt før han fortsetter:

– Vi fikk jo mer oppmerksomhet nå enn da vi vant Algarve Cup.

– Hvordan vil du si dere ligger an to måneder før VM?

– Jeg er fornøyd med denne kampen, det vi gjorde på banen og at vi vant kampen. Alt det vi gjør nå tar oss i riktig retning. I det store og hele er jeg fornøyd, svarer Sjögren.

Norges første kamp i VM er mot Nigeria 8. juni.

