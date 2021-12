forrige

TILBAKE I TOPPEN: Halvor Egner Granerud lå på 2. plass etter første omgang i Oberstdorf, og endte på 2. plass bak Japans Ryoyu Kobayashi - som lå på 5. plass foran finaleomgangen. Robert Johansson tok 3. plassen. 1 av 2 Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Granerud på 2. plass i hoppuka-premieren – historisk norsk laginnsats

Regnet sto som spiker i bakken da Robert Johansson som sistemann hoppet for seier i Oberstdorf - men måtte se seg slått av favoritten Ryoyu Kobayashi og Halvor Egner Granerud på 2. plass.

Robert Johansson (31) ledet etter første omgang med et hopp på 135,5 meter, finaleomgangen strakk han seg til 131 meter. Det holdt ikke mot japanske Ryoyu Kobayashi, som sikret seg sin sjette seier i hoppuka - og seier nummer tre Oberstdorf.

– Det var sterkt, uttalte TV 3 ekspertkommentator Maren Lundby med tanke på japaneren - som innfridde favorittstempelet ved å hoppe seg opp fra 5. plass til premiereseier.

Med norske øyne er resultatlisten imidlertid tipp topp: 2) Granerud, 3) Johansson, 4) Marius Lindvik.

– Vi er definitivt med etter det første rennet. Det er helt fantastisk, slår landslagssjef Clas Brede Bråthen fast - også med blikket rettet mot neste hoppuka-konkurranse i Garmisch Partenkirchen.

Det er første gang siden den aller første hoppuka i 1953 at Norge har hatt tre hoppere blant de fire beste i Oberstdorf-rennet. Den gangen var det ikke åpningsrennet.

– Jeg er mye bedre på plass i dag. Mer avslappet. Det var en bra start. Jeg bestemte meg for å ta sjansen i dag. Det fungerte bra, konstaterer Robert Johansson i et intervju med TV 3 etter kveldens siste hopp.

Halvor Egner Granerud var på sin side påfallende misfornøyd.

– Jeg er ikke så alt for fornøyd. Første hopp er ålreit. Andrehoppet synes jeg er ganske dårlig. Jeg kjenner at det er så mye å gå på. Da er det litt kjedelig å bli nummer to, sier Halvor Egner Granerud.

– Det var en helt fantastisk konkurranse for vår del, mener landslagstrener Alexander Stöckl.

– Hva skal jeg si, tilføyer han nær målløst imponert over sine egne - før han bemerker at Robert Johansson nå for godt må ha kvittet seg med varemerket snurrebarten.

Robert Johansson klinket i første omgang til med et hopp på 135,5 meter. Halvor Egner Granerud gikk over ende på spektakulært vis ute på sletta etter å ha strukket seg til 132 meter, og snek seg inn et par poeng foran hjemmefavoritten Karl Geiger (131,5 meter).

UTEN BART: Robert Johansson.

– Kjentes bra ut. Mulig litt offensivt, akkurat på godsiden. Får prøve å bli beste nordmann, var Halvor Egner Graneruds foreløpige dom etter første omgang.

– Føler jeg er inne på noe. Bare å kline til i finaleomgangen. Det kan bli bra, sa Marius Lindvik.

Bak tyskeren fulgte Marius Lindvik på 4. plass og Hoppuka-favoritt Ryoyu Kobayashi på 5. plass.

Det lå altså godt an til første norske hoppukeseier i Oberstdorf siden Anders Jacobsen vant her for ni år siden - i 2012. Og kanskje dobbeltseier for andre gang. Første gang: 1970 ved Ingolf Mork 1), Bent Tomtum 2).

BRØDREGLEDE: Ryoyu Kobayashi blir gratulert av broren Junshiro Kobayashi etter sin tredje Hoppuka-seier i Oberstdorf.

– Det var deilig. Jeg ble småirritert i går. Bestemte meg for å ta sjanse. Håper jeg kan levere et godt hopp til, uttalte Robert Johansson i et kortintervju vist på TV 3 etter hoppet som ekspertkommentator Maren Lundby karakteriserte som enkelt og greit.

«Småirritert» var OL-medaljegrossisten etter hoppingen tirsdag. Med «ett godt hopp til» tenkte han på finaleomgangen, der han etter landing på 131 meter måtte konstatere at han falt to plasser.

Vel å merke etter Ryoyu Kobayashis 141 meter (nesten bakkerekord), Marius Lindviks 137,5, Karl Geigers 131, og Halvor Egner Graneruds 133 meter.

Og Markus Eisenbichlers 132,5 meterhopp da 10 menn sto igjen på toppen. Tyskeren inntok resultatlistetoppen, og beholdt den nervepirrende lenge.

– Det hoppet til Eisenbichler, det må jeg si, kommenterte Maren Lundby - før sloveneren Lovro Kos - debutanten - klinte til med 139,5 meter og tok ledelsen foran de fem siste på bommen, som ble dratt ned ett hakk da - og så et par til.

Johann André Forfang hoppet først i finaleomgangen, og fikk bokstavelig talt dårlige forhold midt i fleisen.

– Ekstremt skuffet i dag. Det var blytungt og skikkelig, skikkelig kjedelig, sier Johann André Forfang.