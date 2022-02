GOD TONE: Helene Marie Fossesholm er mektig imponert over det Therese Johaug presterte i lørdagens 15 kilometer fellesstart med skibytte.

Fossesholm hyller Johaug: − Hva er den damen laget av?

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Therese Johaug (33) knuste konkurrentene på vei til karrierens første individuelle OL-gull. Det fikk frem store ord fra lagvenninnene etter rennet.

Publisert: Nå nettopp

Med et halvt minutt ned til de nærmeste konkurrentene, etter å ha tatt det forholdsvis rolig på den siste kilometeren, var Therese Johaug helt suveren under kvinnenes 15 kilometer fellesstart med skibytte.

– Jeg må si at det Therese gjør i dag er spinnvilt. Hva er den damen laget av? Det er så fortjent og moro, sier Helene Marie Fossesholm til VG.

Redaksjonelt samarbeid Strøm alle OL-øvelsene direkte på discovery+

– Det er klasseforskjell, rett og slett. Hun er – hva skal man si – hun er Wonder Woman! Det er Wonder Woman, sier Fossesholm.

– Vi er med på trening og ser hvor god hun er. Når hun får det til i et OL er det så fortjent. At hun gjør det på første distanse etter den oppladningen, sier alt om henne, sier Fossesholm.

– Vi er ekstremt glad på Thereses vegne. Hun fortjente virkelig dette, sier Ragnhild Haga, som selv ble nummer 29, til VG.

Inn mot OL har det vært flere hindrer for den norske langrennstroppen. Mandag i forrige uke ble det kjent at landslagstreneren for sprintherrene, Arild Monsen, hadde testet positivt for coronaviruset etter hjemreise fra treningsleiren til OL-troppen i Seiser Alm.

Få siste nytt i vårt OL-studio.

To dager senere kom det frem at OL-uttatte Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå begge hadde testet positivt, og de positive testene gjorde at de norske langrennskvinnene måtte utsette reisen til Kina.

Fossesholm skryter stort av rollen Johaug har tatt på landslaget, og hvordan hun drar lagvenninnene med seg i kampen om å stadig utvikle seg.

– Hun deler alt med oss. I løypen er vi konkurrenter, men utenfor deler vi alt for at alle skal bli best mulig. Den damen er fantastisk også utenfor sporet, sier Fossesholm, og varter opp følgende oppsummering:

– Jeg bøyer meg i hatten og tar av meg støvet for den damen der.

DEBUT: Helene Marie Fossesholm kjempet seg oppover i lørdagens renn.

Fossesholm selv havnet tidlig bakpå i lørdagens renn, men gikk seg gradvis oppover i feltet på vei mot 18. plass i OL-debuten.

– Jeg gikk så fort jeg kunne. Jeg har ingenting å skylde på, mer får jeg ikke gjort. Jeg hadde gode ski, ikke knekt en stav, ikke brekt en ski og ikke trynet. Jeg gikk så fort jeg kunne, sier 20-åringen.