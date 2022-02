AMPERT: Magnus Nedregotten og Kristin Moen Skaslien endte flere ganger opp i diskusjoner underveis i kampen mot Italia.

Høylytt krangling mellom curlingparet: − Hvorfor er du så på tuppa?

(Italia - Norge 11–8) Amper stemning og en knallhard stein som sjokkerte kommentatorene. Curlingparet Kristin Moen Skaslien (36) og Magnus Nedregotten (31) praktiserte tøff kjærlighet i tapet mot Italia.

Publisert: Nå nettopp

– Hva!? Nå ble jeg målløs, utbrøt Discoverys kommentator, Thoralf Hognestad, etter Norges tredje stein i den andre omgangen.

Magnus Nedregotten skjøv steinen ut i rekordfart, før den dundret inn i boet. En klassisk «La Bomba» sørget for at italienernes steiner ble dyttet til side, mens de norske røde okkuperte boet.

Redaksjonelt samarbeid Se alt fra OL i Beijing på discovery+

– Det er en bom som fikk et lykkelig utfall. Jeg må klype meg i armen og gni meg i øynene samtidig. Har du sett på makan! beskrev ekspertkommentator Lars Vågberg.

Utfallet kunne ikke blitt bedre for curlingparet, som vant omgangen med fem poeng. Og poengfangsten kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt. For de norske håpene fikk en grusom start mot italienerne.

Akkurat som mot USA havnet de under 3–0 tidlig i kampen. Etter storopphentingen, ble det et jevnspilt drama i ishallen.

Spenningen var til å ta og føle på, og det var til tider anspent stemning mellom ekteparet. Blant annet da Nedregotten ikke kostet slik Skaslien ville.

– Kristin, kom hit nå, sa Nedregotten og la hånden rundt skulderen til partneren for å roe ned situasjonen.

Den hånden ble raskt dyttet bort.

– Hvorfor er du så på tuppa? spurte Nedregotten da.

Kranglingen fortsatte da Skaslien bommet på sistesteinen i fjerde omgang. Utfallet ble ett i stedet for tre poeng.

– Dette kan ha kostet oss seieren, sa Hognestad.

Etter litt banning og diskusjoner, forsøkte de å kjøle seg ned utenfor isen. Paret har trent mye mentalt for å unngå krangling, men de høylytte uenighetene fortsatte utover i kampen. Begge var tydelig satt ut.

– Jeg har aldri sett Magnus bomme så mye på en stein, sa Hognestad.

Det ble etter hvert for mange bom for paret, som ikke virket å ha hodet helt på riktig sted. Skaslien/Nedregotten fikk en gavepakke da italienerne kastet på rødt lys, men klarte ikke å utnytte glippen.

– Det er rett og slett en dårlig stein, var kommentatorenes dom over Norges prestasjon.

Den fjerde kampen i gruppespillet endte med tap. Norge skal totalt spille ni kamper før en eventuell semifinale. Bare de fire beste lagene går videre, og Norge må vinne resten av sine kamper for å klare det.