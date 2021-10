Rosenborgs Julie Blakstad scoret et nytt mål onsdag. Det holder liv i gullkampen i Toppserien.

Blakstad matchvinner - RBK holder liv i gullkampen

Julie Blakstad scoret det avgjørende målet da Rosenborg slo LSK Kvinner 2-1 i Toppserien i fotball for kvinner onsdag.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

LSK Kvinner scoret selvmål ved Ina Gausdal etter tolv minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0 til Rosenborg.

Etter 58 minutter utlignet Sophie Romàn Haug for LSK Kvinner etter å ha lurt seg inn på bakerste stolpe. Det var angriperens sjuende seriemål for sesongen.

Seks minutter senere sendte Blakstad Rosenborg tilbake i føringen da hun satte inn 2-1 seks minutter senere.

Avslutningen hennes gikk via en forsvarer og i en bue som spilte ut landslagskeeper Fiskerstrand og sørget for at alle tre poengene ble igjen i Trondheim.

Rosenborg har nå tolv seirer på sine 14 siste kamper. De er på andreplass på tabellen med 39 poeng, mens LSK Kvinner ligger på tredjeplass med 31 poeng.

Sandviken topper tabellen med 43 poeng.

I neste runde skal Rosenborg møte Klepp, mens LSK Kvinner møter Stabæk.