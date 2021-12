Max trøbbel

Krasj, bråk og drama på høyt turtall har vært formelen gjennom hele sesongen. Fest setebeltene, for nå kan Max Verstappen rive Lewis Hamilton ned fra F1-tronen.

Når startlysene slukkes i Abu Dhabi søndag, står Max Verstappen og Lewis Hamilton begge to med 369,5 poeng.

Vil Lewis Hamilton (36) bli den første til å vinne åtte mesterskap – eller blir Max Verstappen (24) verdensmester for første gang?

Hele sesongen koker ned til det siste løpet. Føreren som fullfører først, vinner hele mesterskapet.

Kun én gang tidligere i Formel 1-historien har de to toppførerne hatt like mange poeng før det siste løpet i sesongen, men det har vært flere store dramaer i finalene tidligere.

Hele fem ganger i løpet av sesongen har VM-ledelsen skiftet mellom Lewis Hamilton og Max Verstappen:

Det er en tittelkamp for historiebøkene, slår Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen fast.

– Det er på mange måter tre episoder som henger igjen fra årets sesong. Silverstone – det første sammenstøtet, Monza – hvor det ble et nytt sammenstøt og nå til slutt Saudi-Arabia – hvor det ble et lite sammenstøt, sier han.

– Hva kommer du til å huske best?

– Det at det har skiftet så mange ganger. I perioder har man tenkt at Red Bull og Max Verstappen tar det. Plutselig slår Hamilton og Mercedes tilbake. Men så kommer Red Bull og Verstappen tilbake. Det har skiftet hele veien, det er kanskje det mest overraskende, sier han.

GOD STEMNING: I starten av sesongen var stemningen bedre mellom de to førerne. Her snakker Verstappen (t.h.) og Hamilton (t.v.) sammen etter er løp tidlig i sesongen.

Årets sesong har bydd på spenning fra start:

Lewis Hamilton tok seieren i det første løpet i Bahrain i mars i år. Max Verstappen fulgte opp med en annenplass.

I sesongs andre løp i Italia, var plasseringene snudd. Men Hamilton fikk ett ekstra poeng for raskeste rundetid, og beholdt ledelsen.

Portugal og Spania ga to seire til Hamilton og to annenplasser til Verstappen.

Men i Monaco raknet det for Mercedes.

Hamilton kvalifiserte seg til en syvende startposisjon og fullførte løpet i samme posisjon. Men ikke nok med det.

Det ene dekket til Hamiltons lagkamerat Valtteri Bottas vil ikke av. Han må bryte. Max Verstappen vant i Monaco og ledet verdensmesterskapet for første gang i sin karriere.

Så kom Formel 1-sirkuset til Aserbajdsjan.

Etter et avgjørende depotstopp, tok Verstappen ledelsen i løpet. Han lå godt an til å vinne, helt til det kun var fem runder igjen av løpet.

På langstrekket ved mål smalt det plutselig i nederlenderens venstre bakdekk – i mer enn 300 kilometer i timen.

Verstappen deiset inn i autovernet i høy fart. Løpet ble midlertidig stanset. Etter restarten tok Hamilton rakst ledelsen. Men bremsene låste seg og han kjørte rett ut i første sving.

Hamilton endte på en 15. plass og fikk heller ikke med seg poeng. De to tittelrivalene sto på stedet hvil poengmessig etter seks løp.

Med den knappe fire poengs ledelsen Verstappen har hatt til Hamilton (105 mot 101) fra Monaco og gjennom Aserbajdsjan, begynner det virkelig å se lyst ut for Red Bull og Verstappen. På tre løp økte Verstappen VM-ledelsen med 32 poeng:

I Frankrike vant han med nesten tre sekunder over Hamilton på annenplass.

På hjemmebanen Red Bull Ring i Steiermark i Østerrike, fullførte Verstappen over et halvt minutt foran tittelrivalen på annenplass.

I Østerrikes Grand Prix i Spielberg uken etter, sto Verstappen igjen øverst på pallen. Hamilton fullførte som nummer fire.

Men så var det Hamiltons tur til å være på hjemmebane.

Silverstone

Storbritannia fikk æren av å arrangere tidenes første sprintløp i Formel 1.

På hjemmebane fikk Hamilton endelig en opptur. Selv om Verstappen virket å være raskest på trening, tok Hamilton beste startspor i kvalifiseringen.

Men Verstappen fikk en bedre start på sprintløpet og tar ledelsen. Etter 17 runder ble det klart at han vant det første sprintløpet, og Verstappen fikk starte fra pole position på søndagens løp.

De to tittelrivalene kjempet om ledelsen og allerede på første runde skjedde det mange har forutsett:

Hamilton og Verstappen kolliderte.

I en fart på nesten 280 kilometer i timen traff Red Bull-bilen dekkstabelen. Bilen ble fullstendig maltraktert og Verstappen måtte på sykehus. Hamiltons bil fikk små skader og han kunne fortsette løpet.

Hamilton fikk ti sekunders tidsstraff, som ikke stoppet ham i å vinne på hjemmebane og spise inn på Verstappens ledelse.

Kun åtte poeng skilte de to i Verstappens favør. Men tonen mellom de to lagene og de to førerne endret seg.

Mens Verstappen var på sykehus etter kollisjonen, feiret Hamilton og Mercedes seieren. Det fikk Verstappen til å gå hardt ut mot rivalen i sosiale medier:

– Å se på feiringen mens jeg fortsatt er på sykehus er respektløst og usportslig oppførsel, skrev han.

Hamilton mente på sin side at han ga plass til Verstappen, som han kalte «aggressiv».

Men tittelkampen fortsatte, både på og av banen.

Ungarns Grand Prix fulgte to uker senere med Mercedesene til Lewis Hamilton og Valtteri Bottas i de to beste startsporene.

Bottas fikk en dårlig start på den regnvåte banen og falt flere plasser bak.

Bottas bremset for sent inn i den første svingen og krasjet inn i Lando Norris’ McLaren. Norris krasjet igjen i Verstappens Red Bull. Og Bottas traff igjen Verstappens lagkamerat Sergio Perez.

Totalt fem førere måtte bryte løpet etter krasjene, men Verstappen klarte å kjøre videre. Han fikk imidlertid store skader på bilen og fullførte på en niende plass.

Hamilton, som lå først, kom seg unna dramaet. Han fullførte på en annenplass og tok tilbake VM-ledelsen.

Igjen var det Verstappens tur å være på «hjemmebaner». Som nederlandsk-belgisk fikk han to på rad.

I Belgia skulle kvalifiseringen avgjøre alt. Kraftige regnbyger satte en stopper for et spennende løp, som ble kjørt bak sikkerhetsbilen i akkurat nok runder til å dele ut poeng.

Verstappen fullførte først, Hamilton på tredjeplass. Det ble delt ut halve poeng for løpet. Verstappen vant på hjemmebane i Zandvoort i Nederland. Hamilton tok annenplassen.

De 37,5 poengene Verstappen tok over Hamiltons 26,5 poeng i de to løpene, var nok til å igjen tippe mesterskapet i Verstappens favør, som ledet med tre poeng før sesongens andre store snakkis.

Monza

Det andre sprintløpet av sesongen og i Formel 1, var lagt til Monza. Valtteri Bottas var raskest i sin Mercedes, etterfulgt av Max Verstappen og Daniel Ricciardo for McLaren.

Hamilton fullførte på en femteplass i sprintløpet. Men på grunn et motorbytte måtte Bottas starte bakerst i feltet, og Max Verstappen startet fra pole position på søndagens løp.

Etter hvert som løpet etablerte seg, lå Verstappen på en annenplass og Hamilton på en fjerde.

Men på den 24. runden bommet depotstopp-giganten Red Bull fullstendig. Laget, som har det raskeste depotstoppet i år på 1,8 sekunder, brukte hele 11,1 sekunder på å få skiftet Verstappens dekk.

Når Hamilton går inn for sitt depotstopp to runder senere, kom han ut så vidt foran Verstappen.

I første sving ga ingen av førerne plass til hverandre. Verstappen havnet opp på Hamilton. Begge bilene ender opp i grusfellen og de to tittelrivalene måtte bryte løpet. Hamilton takket «halo-bøylen» for at han kom uskadet fra ulykken.

Delegatene i FIA mente Verstappen i hovedsak var skyld i ulykken og ga ham en straff på tre startplasser i neste løp.

Etter Monza leder Verstappen mesterskapet med kun fem poeng - ordkrigen mellom Mercedes og Red Bull utenfor banen tilspisset seg.

VM-ledelsen skiftet flere ganger etter Monza:

I Russland vant Hamilton, og overtok på nytt VM-ledelsen etter løpet som endte med regn og et perfekt timet depotstopp for Max Verstappen.

I Tyrkia tok Verstappen annenplassen, mens Hamilton fullførte som nummer fire. Verstappen tok med det tilbake VM-ledelsen.

Så var det Red Bulls tur. Verstappen vant i USA og Mexico og Hamilton tok annenplassen. Plutselig ledet nederlenderen med 19 poeng.

Det begynte å se lyst for Red Bull og Max Verstappen før løpet i Brasil, med sesongens tredje og siste sprintløp. Og har man lært noe av de tidligere løpshelgene med sprintløp – så skulle det ligge an til å bli dramatisk.

Og slik ble det.

Mercedes valgte å bytte Hamiltons forbrenningsmotor, som ga en straff på fem plasseringen på søndagens løp.

Men motorbytte gjorde store utslag på Hamiltons fart. Han vant kvalifiseringen og skulle dermed starte først på lørdagens sprintløp. Men slik ble det ikke.

En teknisk delegert fant et regelbrudd på bakvingen på verdensmesterens bil. Hamilton ble diskvalifisert fra kvalifiseringen og måtte starte bakerst på sprintløpet.

På 24 runder klarte Hamilton å kjøre seg opp 15 plasser. Men en ny straff på fem plasser ventet i søndagens løp.

Under løpet slo Hamilton til igjen, kjørte seg opp ti plasser og vant løpet foran Verstappen. Qatars Grand Prix endte på samme måte, men Hamilton på første- og Verstappen på annenplass.

Saudi-Arabia

Men kun to løp igjen og en knapp ledelse til Verstappen, ankom Formel 1-sirkuset til Saudi-Arabia.

Det var Verstappens første mulighet til å sikre mesterskapsseieren. Men etter kanskje årets beste kvalifiseringsrunde for nederlenderen, mistet han kontrollen og traff veggen.

Verstappen måtte starte løpet fra tredje startposisjon, bak begge Mercedesene. Etter ti runder startet dramaet.

Mick Schumacher i Haas gikk i veggen. Det førte til gult flagg og sikkerhetsbil.

Begge Mercedes-bilene kjørte inn i depotet for å skifte til de harde dekkene. Det ga Verstappen ledelsen i løpet.

Men arrangøren slet med å få ryddet banen tilstrekkelig. Etter fire runder bak sikkerhetsbilen, ble det rødt flagg og alle bilene måtte stille seg opp i depotet.

Det gå Verstappen et «gratis» stopp. Han fikk bytte dekk og beholdt ledelsen.

Løpet startet for andre gang med Verstappen i front. Men Hamilton gjorde en bedre start og klarte å komme seg forbi før første sving.

Så startet kaoset.

Verstappen bremser sent i den første svingen, havner utenfor banen og kommer seg forbi Hamilton igjen. Flere fører kolliderer lenger bak i feltet og det blir på nytt gult flagg.

Flere førere måtte bryte og løpet ble igjen stanset.

Kampen fortsatte likevel utenfor banen. Juryen måtte avgjøre om Verstappen brøt reglene da han kuttet den første svingen, eller om det var Hamilton som ikke ga ham nok rom – og hva skulle de gjøre Alpines Esteban Ocon, som ikke gjorde noe galt, men kom seg forbi Hamilton og bak Verstappen?

Red Bull og Mercedes går til slutt med på en ny startoppstilling til restarten:

Ocon Hamilton Verstappen

Verstappen startet med medium dekk og kom seg lett foran både Hamilton og Ocon. Han ledet lenge løpet med Hamilton, på harde dekk, pressende bak.

Igjen endte de to førerne side om side i første sving, begge førerne bremset sent og havnet utenfor banen. Men Verstappen kom ut foran.

– Den fyren er «fucking crazy», utbrøt Hamilton.

Verstappen fikk beskjed om å gi ledelsen til Hamilton. Som førte til det merkeligste øyeblikket: Hamilton mente Verstappen bråbremset foran ham, Verstappen mente Hamilton kjørte på ham.

Verstappen fikk en fem sekunders tidsstraff for ikke å ha gitt ledelsen til Hamilton.

Hamilton kom seg forbi Verstappen og vant løpet. Verstappen tok annenplassen.

Etter løpet fikk Verstappen en ny tidsstraff på ti sekunder, men beholdt annenplassen og poengene.

Dermed står de to førerne helt likt poengmessig foran det siste løpet i Abu Dhabi.

Men:

Dersom ingen av dem fullfører løpet, vinner Verstappen mesterskapet fordi han har vunnet flere løp i sesongen (ni mot åtte).

Advarselen

I tidligere løp har førere bevisst kjørt rivalen av banen for å berge mesterskapet. Det har fått løpsleder Michael Masi til å sende ut en advarsel i forkant av søndagens løp:

Usportslig oppførsel eller «uetiske» forsøk på å påvirke resultatene, vil bli straffet, varslet han i et skriv til lagene.

– Er det uvanlig at en slik advarsel blir sendt ut før et løp?

– Det er uvanlig, men jeg skjønner godt at den kommer. Det minner om 1997 da Michael Schumacher forsøkte å kjøre Jacques Villeneuve av banen. Schumacher skulle blitt nummer to, men ble disket og mistet alle poeng for hele sesongen, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

– Hva gjør denne spenningen for sporten?

– Interessen har eksplodert, vi har 10 tidoblet seertallene våre. Det er en økt interesse i Norge og internasjonalt, sier Gulbrandsen.

– Det er en av de mest spennende i Formel 1-historien, sier han.

KJØLNET: Forholdet mellom Verstappen og Hamilton er blitt kaldere gjennom sesongen. Her på pallen i Brasil.

– Hva tenker du om utviklingen i stemningen mellom de to førerne i årets sesong?

– I Saudi-Arabia gikk Verstappen av seierspallen før feiringen. Det har kjølnet. Det er ingen tvil om det, det er naturlig. De er erkerivaler, de kjemper om å bli verdensmestre og det står så mye på spill, de har ingen garanti for at de får muligheten igjen, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Han understreker at det er nye biler neste sesong, den største regelendringen noensinne. Det kan plutselig føre til et scenario der Red Bull eller Mercedes ikke er på topp.

– Det handler om Verstappens første tittel, han vet ikke om han får den sjansen igjen. Det handler om Hamiltons mulighet til å bli den første som vinner åtte titler, heller han vet om han får muligheten igjen, sier han og fortsetter:

– Det er viktig for dem.

– Hvem tror du best holder hodet kaldt på søndag?

– Jeg tror Lewis Hamilton er best på å holde hodet kaldt. Men det er ikke sikkert det er nok. Det kan hende Verstappen har et så bra tempo at det er han som tar gullet, sier Gulbrandsen.

– Det er noen som mener at den med mest flaks eller minst uflaks vinner søndag. Hva tror du?

– Det er for tidlig å si. Det er et element, men det er ikke sikkert at det er det som avgjør på søndag, sier han.

– Hvem av førerne har best forutsetninger for å vinne på søndag?

– Verstappen vant der i fjor, mens Hamilton har vunnet tidligere år. Det er ikke godt å si hvem som vinner i år. Det som er en liten joker er at banen er bygget om. Det er et usikkerhetsmoment, sier han.

PSSST: Max Verstappen var raskest i kvalifiseringen lørdag og får starte i beste startspor med Hamilton som nummer to.