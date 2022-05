Mats Zuccarello (36) og målvakt Cam Talbot (33) klarte ikke å hindre St. Louis Blues' Tyler Bozak (21) å score i andre periode.

Zuccarello og Wild utslått av NHL-sluttspillet etter 1-5 mot St. Louis Blues

(St. Louis Blues – Minnesota Wild 5–1, 4–2 i kamper) Sesongen er over for Mats Zuccarello (34) og Minnesota Wild.

Av NTB

I den sjette kampen mellom lagene natt til fredag ble det klar seier til Blues. Wild måtte vinne på bortebane for å sikre en sjuende og avgjørende kamp i 1.-runden av NHL-sluttspillet, men Blues ville det annerledes.

Etter 15 minutt av første periode scoret vertene ved Nick Leddy. I andre omgang sørget Ryan O'Reilly for scoring i overtall etter 9.26 minutter, mens Tyler Bozak økte ledelsen fire minutter senere. På tampen av omgangen scoret Blues igjen i overtallsspill.

Matt Dumba sørget for et trøstemål for Wild i tredje periode, før Blues scoret for siste hang og fastsatte resultatet til 5-1.

Kampen om avansement i Stanley Cup-sluttspillet ble avgjort på seks kamper med 4-2 til Blues sammenlagt. Natt til onsdag norsk tid var de best også på Wilds hjemmearena i St. Paul og vant 5-2.

Sesongen er dermed over for Minnesota Wild og Zuccarello. Nordmannen fikk 20.47 minutter på isen. Zuccarello har spilt en glimrende sesong der han passerte 500 målpoeng totalt i karrieren og satte klubbrekord i antall assist.