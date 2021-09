GJENOPPLEVDE MARERITTET: Simone Biles fortalte Kongressen i Washington om overgrepene hun ble utsatt for av Larry Nassar.

Simone Biles: − Vi ble sviktet

Mens tårene rant fortalte Simone Biles, Aly Raisman og McKayla Maroney på direktesendt TV om overgrepene som hun og andre turnere i USA ble utsatt for.

Av Roy Kvatningen

Biles, en av tidenes mestvinnende idrettsutøvere i olympisk sammenheng, vitnet i Kongressen om overgrepene som Larry Nassar utførte mens han var landslagslege for turnerne i USA.

Kongressen gransker hvorvidt flere skal stilles til ansvar for at Nassar kunne misbruke kvinner og barn i årevis.

– Jeg ønsker ikke at noen andre skal oppleve det grusomme som jeg og flere hundre andre måtte igjennom, og fremdeles går igjennom, etter Larry Nassars misbruk, sa Biles til Kongressen ifølge NBC.

Nå ber hun om at det igangsettes etterforskning av FBI, turnforbundet og USAs olympiske komité.

Snakket med FBI i 2015

Biles får støtte av McKayla Maroney. 25-åringen ga Kongressen detaljerte beskrivelser av overgrepene hun ble utsatt for.

– Det aller første Larry Nassar sa til meg, var at jeg måtte skifte til en shorts uten truse, fordi det ville gjøre det lettere for ham å arbeide med meg. I løpet av få minutter hadde han fingrene sine inni min vagina, sa Maroney.

Hun fortalte om denne episoden til FBI i en samtale allerede i 2015.

Maroney ga også detaljerte beskrivelser av andre episoder, som da Nassar skal ha gitt henne sovepiller under en flytur til Tokyo «slik at han kunne jobbe med meg senere den kvelden».

– Den kvelden var jeg naken og helt alene med ham oppå meg. Han misbrukte meg i timevis. Jeg fortalte FBI at jeg trodde jeg skulle dø den kvelden, fordi jeg ikke kunne se for meg at han skulle la meg gå. Men det gjorde han.

BLE MISBRUKT: McKayla Maroney snakket med FBI allerede i 2015, uten at noen tok affære mot Larry Nassar.

Maroney var bare 15 år gammel da hun ble verdensmester i Tokyo i 2011. Hun ga seg som toppidrettsutøver allerede som 20-åring.

Maroney mener at FBI ikke bare minimaliserte anklagene hennes, men også forfalsket vitnemålet hennes.

VITNET: Aly Raisman ber Kongressen om å etterforske FBI, turnforbundet og USAs olympiske komité.

– På et sølvfat til en pedofil

Aly Raisman, som også har vunnet både VM- og OL-gull, sa på sin side at det tok 14 måneder før FBI tok seg bryet med å intervjue henne, og at byrået – da de først snakket med henne – lot henne sitte igjen med følelsen av at misbruket mot henne ikke var en stor sak.

Hun mener at FBI, turnforbundet og den olympiske komiteen i stillhet lot Nassar unnslippe og at dette førte til at rundt hundre flere personer ble seksuelt misbrukt av ham.

– Det var som om de serverte uskyldige barn på et sølvfat til en pedofil, vitnet Raisman, som også ble verdensmester som 16-åring.

Simone Biles mener at FBI lukket øynene.

– Vi led og måtte fortsette å lide fordi ingen hos FBI, turnforbundet eller i OL-komiteen gjorde det som var nødvendig for å beskytte oss. Vi ble sviktet og vi fortjener svar, sa 24-åringen, som tok sitt første VM-gull bare 16 år gammel.

Minst 265 kvinner og jenter mener at de er blitt misbrukt av Larry Nassar. I 2017 sa han seg skyldig i overgrep mot ti av dem. Han soner nå en dom på inntil 175 års fengsel.

TATT I ED: Simone Biles fortalte Kongressen om hvordan Larry Nassar misbrukte henne.

– Nassar er der han hører hjemme, men de som lot ham holde på, fortjener også å bli stilt til ansvar. Hvis de ikke blir det, er jeg overbevist om at dette vil skje igjen mot andre OL-utøvere i fremtiden, mener Biles, som hittil i turnkarrieren har vunnet 25 VM-medaljer og syv OL-medaljer.

– Et sjokkerende bilde

Justisdepartementets generalinspektør fastslo i en rapport i juli at FBI feilhåndterte saken mot Nassar.

Justiskomiteens leder Dick Durbin sa i sin åpningsuttalelse at rapporten tegnet «et sjokkerende bilde av FBIs inkompetanse og mangel på ansvarlighet».

Selv om Maroney og andre utøvere snakket med FBI om misbruket allerede i 2015, fortsatte Larry Nassar å behandle turnere ved Michigan State University frem til september 2016.

Han var landslagslege fra 1996 til 2014.

DØMT I 2018: Først i februar 2018 ble Larry Nassar dømt for overgrepene.

FBI-direktør Christopher Wray, som ikke var byråets leder da dette skjedde, fortalte Kongressen at den FBI-agenten som unnlot å etterforske anklagene mot Nassar, nylig fikk sparken.

– Ingen bør skjermes

Da Raisman ble spurt om hva hun ønsker nå, svarte hun at det er viktig med en uavhengig etterforskning av koblingene mellom FBI, turnforbundet og den olympiske komité.

– Ingen bør skjermes. Jeg vil personlig helst at alle tre organisasjonene blir etterforsket grundig, svarte hun.

– Vi ønsker at de blir tiltalt i så stor utstrekning som mulig, for de må holdes ansvarlige, la Simone Biles til.