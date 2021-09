UTE TIL LUNSJ: Gerhard Heiberg møter VG på Frognerseteren for lunsj i Oslo. Her snakket han om helsen, OL i Kina – og drømmen om et OL i Norge.

Gerhard Heiberg: − Høl i hue å boikotte Beijing-OL

FROGNERSETEREN (VG) I all hemmelighet har Gerhard Heiberg (82) vært hjernen bak et nytt OL i Kina. Nå åpner han likevel for ideen om å markere norsk motstand mot brudd på menneskerettighetene i landet.

Publisert: Nå nettopp

Men det å boikotte lekene i februar, advarer han kraftig mot:

– Høl i hue, sier Heiberg - som i 23 år hadde en sentral rolle i Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Vi skal komme tilbake til det.

For i dette intervjuet med VG snakker 82 år gamle Heiberg om dødsdommen han fikk av sin egen lege for 32 år siden, håpet om et nytt OL i Norge og Linda Hofstad Hellelands turbulente forhold til IOC.

Samt, selvfølgelig, sin egen kjærlighet til Kina.

Heiberg opplevde landet for første gang i 1976, like etter at Mao Zedong døde. Siden har han besøkt Kina mer enn 150 ganger.

– Jeg er utrolig glad i kineserne, forteller han.

VG har invitert 82-åringen til lunsj på Frognerseteren, med hele Oslo som utsikt. Han bestiller en kremet skalldyrsuppe og cola uten sukker. Samtidig prater han om årene som leder for IOCs markedskommisjon frem mot sommer-OL i Beijing i 2008.

Heiberg omtaler lekene som en gedigen suksess. Og da ilden slukket etter 16 dager, så var det nettopp ham den lokale arrangøren henvendte seg til med spørsmålet: «Hva gjør vi nå?».

– Jeg svarte: «Hvorfor ikke bli den første byen i verden som arrangerer både sommer- og vinter-OL?». Da lo lederne i Beijing. De trodde det var en spøk. Men etter noen dager ble jeg kalt tilbake, forteller Heiberg.

GAMLE KJENTE: Da Gerhard Heiberg hadde lansert ideen om et nytt OL i Beijing, tok han med seg en delegasjon på 21 kinesere til Norge, og dette rommet på Frognerseteren i 2010. Her møtte han også VG denne uken. Eieren av restauranten på Frognerseteren, sveitsiske Walter Kieliger, dukket opp under intervjuet. De to ble kjent for mange år siden.

Han hadde allerede merket seg fjellområdene nord for Beijing. Og når Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug skal kjempe om OL-gull i februar, skjer det i området Heiberg pekte på.

På stedet finnes det i dag en stor sten med Heibergs navn og teksten «Initiativtaker, Beijing 2022».

– Så Beijing-OL i vinter er egentlig din idé?

– Nå høres jeg ut som....

Heiberg ser litt forlegen ut, før han retter seg opp:

– Jo, gjerne det. Sammen med noen kinesere som tente på idéen.

– Hvorfor er et nytt OL i Beijing en god idé?

Heiberg åpner med å fortelle om hvordan han opplevde at Kina åpnet seg frem mot 2008-OL, for 13 år siden.

– Lekene var en stor suksess for Kina, IOC og for verden. Folk i Kina fikk et eierforhold til lekene. 84 prosent av befolkningen så åpningsseremonien. Myndighetene lot folk reise ut for å studere, og de inviterte verden til Kina, sier 82-åringen.

– Så vil mange i dag hevde at landet har lukket seg igjen, og at det foregår klare brudd på menneskerettighetene?

– Det har jeg hørt. Jeg har reist over hele Kina, ikke minst i områder der uigurene tradisjonelt sett holder til. Jeg følger med og hører ulike historier avhengig av hvem jeg snakker med. Jeg er meget klar over dilemmaet her.

– Hva mener du om disse spørsmålene?

– Jeg opplevde boikott i 1980 og 1984. De eneste som led var utøverne. Politisk var gevinsten lik null, sier Heiberg til VG.

DISKUTERTE BOIKOTT: Gerhard Heiberg er klar på at det er utøverne som lider av eventuelle bokiotter. Han kaller det «høl i huet».

Æresmedlemmet i IOC forteller om hvordan en boikott av fotball-VM i Qatar ville vært annerledes enn OL i Beijing: For myndighetene i Kina vet inderlig godt at Norges anses som verdens beste vinteridrettsnasjon, sier han.

– Man kan markere som man ser at fotballen gjør forsiktig mot Qatar. Men vær klar over én ting: For kineserne er det viktig hvordan Norge forholder seg denne gangen. Dette blir en vanskelig diskusjon i månedene som kommer. Jeg er enig med Johannes Høsflot Klæbo i at Norges Idrettsforbund og Den olympiske komiteen må ha en mening om dette og hva vi skal gjøre. Men boikott er høl i huet, sier Heiberg.

– Men blir vi ikke brukt av regimet i Beijing? Skal vi bare akseptere alt?

– Jeg forstår spørsmålet. Det er en diskusjon rundt hvor mye man skal være med på. For meg er dialogen det viktige. Noe må vi vise, men jeg trekker ingen konklusjon om hvordan det bør gjøres.

– Så du sier at Norge bør markere på en eller annen måte, uten at du vet noe om formen?

– Ja. Og så sier jeg at boikott ikke er riktig måte å gjøre det på.

– Hva hadde skjedd om Norge hadde boikott OL i 2022? Hadde det blitt en ny 2010-situasjon, da Kina la forholdet til Norge på fullstendig is etter fredspristildelingen?

Heiberg tenker i tre sekunder før han svarer:

– Vet du, det velger jeg å ikke svare på.

– Men du har en tanke?

– Ikke bare en tanke, sier Heiberg.

Et alvorlig ansiktsuttrykk glir over i smil og deretter god latter.

– Er det vanskelig for deg å balansere dette, å stå i denne spagaten?

– Ja, veldig vanskelig. Men også veldig interessant.

Vi hopper lenger tilbake i tid. Gerhard Heiberg ble nasjonalhelt etter å ha gjort OL på Lillehammer til «The best games ever». Sånn var det ikke gitt at det skulle bli.

Allerede i 1989 fikk den daværende næringslivslederen diagnosen hudkreft.

– Legen min sa «Heiberg, du har fem år igjen å leve. Er du heldig, så lever du i ti år til». Det glemmer jeg aldri, sier 82-åringen i dag.

Han opplevde et hjerteinfarkt i 2011 og fikk den alvorlige diagnosen lymfekreft i 2013. Kreften lever Heiberg fortsatt med.

– Jeg har sagt til meg selv at de skal jaggu ikke tvinge meg ned i kne. Jeg har blitt mer fornuftig med årene og legger meg tidlig. Det nytes ikke for mye alkohol, sier han.

– Gjør du noe annet for å ta vare på kroppen?

Heiberg forteller om både fot- og skiturer med kona på Hafjell, og svømmeturer i Sandefjord på sommerstid. Han mener det er viktig å holde seg i form.

SOM UNG: Her er Gerhard Heiberg fotografert i 1979, som daværende direktør i selskapet Norcem.

Får han ikke trim, opplever han at kroppen «faller litt sammen».

– Jeg er en optimist av natur. Jeg har fått en del helsemessige plager, men forsøker å ikke tenke på det. Jeg er glad hver dag jeg står opp og nyter tanken på at det blir en ny, spennende dag. Norsk helsevesen er verdens beste, og jeg slipper tanken på å måtte reise til Sveits eller USA for å få behandling. Jeg er avhengig av Radiumhospitalet og Diakonhjemmet. Men det å se positivt på livet er viktig.

Da VG møtte Heiberg på Theatercafeen i 2017, hadde han bare ett punkt igjen på sin personlige «bucket list» - listen over ting han måtte rekke før han dør: Sin sønns bryllup noen måneder senere.

Heiberg rakk bryllupet og mer til: Han var i svært god form under møtet på Frognerseteren denne uken.

– Det skyldes selvfølgelig at jeg ikke kan reise. Pandemien har bidratt til at jeg ikke kan møte en masse mennesker. Da blomstrer helsa, forteller han.

Han har en fortid som «listefyll» for partiet Høyre, men så aldri for seg en karriere som politiker.

Under stortingsvalget forrige helg, heiet 82-åringen likevel litt ekstra på Senterpartiet. De tok tidligere i år til orde for en ny norsk OL-søknad i nær fremtid. Foreløpig har ingen andre norske partier fulgt etter.

– Jeg stemte ikke på Senterpartiet, men man får jo litt lyst når de ønsker seg et nytt OL her i Norge, smiler han.

VIKTIG I LILLEHAMMER: Gerhard Heiberg var en viktig mann i arbeidet med Lillehammer-OL. Her ved åpningen av deltakerlandsbyen med Juan Antonio Samaranch.

At Gerhard Heiberg bærer på en drøm om at Norge påtar seg OL for tredje gang i historien, er godt kjent. Han var dypt skuffet da den forrige prosessen - Oslo2022 - strandet i 2015.

Nå snakker Heiberg varmt om en Lillehammer-Trondheim-akse, der enkelte grener i tillegg spres utover store deler av Norge. Han messer om gjenbruk av anlegg, og om hvordan IOC angivelig vil spytte inn 10 milliarder kroner.

Regningen for Norge vil, tror Heiberg, ligge på mellom 10 og 15 milliarder kroner.

– Tror du det er en bevegelse i Arbeiderpartiet også nå?

– Jeg tror det kan komme en bevegelse dersom man finner et godt konsept og en pris på hva det vil koste. OL kan spres utover landet og anleggene trenger ikke være størst mulig lenger. Noen bør på et tidspunkt gå i en helt uforpliktende dialog med IOC, mener han.

– Oslo 2022 hadde et konsept som i stor grad handlet om byutvikling. Brisbane-OL i 2032 handler om å utvikle staten Queensland. Men hva er konseptet om man skal spre OL ut over hele landet?

– Konseptet er å vise verden hvordan dette kan gjøres i et demokrati som Norge, der befolkningen - som på Lillehammer - viser et folkeliv som ingen andre har maktet å kopiere etterpå. Ungdommen som vokser opp hører fortsatt om voksne som skryter av 1994. Jeg ser en masse fordeler, men knapt noen ulemper.

Heiberg smiler når VG nevner Høyre-politiker og avtroppende statsråd Linda Hofstad Helleland. Hun var frivillig under ski-VM i 1997. Deretter jobbet hun iherdig for at Oslo skulle få OL i 2022.

Men etter å ha sittet som visepresident i Wada, der IOC har halvparten av styremedlemmene, så har hun uttalt at hun vil gjøre alt i hennes makt for at Norge ikke påtar seg et nytt OL. Hun opplevde trusler så alvorlige at PST kontaktet henne.

– Helleland beskriver nærmest IOC som en bandittbevegelse?

– Det er jeg meget klar over. Jeg har diskutert med henne. Jeg har jo vært medlem i den «bandittbevegelsen» i 23 år. I det uttrykket så ligger det jo at hoveddelen er banditter. Det er jeg ikke enig i. Men hun får stå på sitt og argumentere. Det er hun flink til. Men jeg synes det er veldig leit.

FOLK OG RØVERE: Linda Hofstad Helleland (foran, i midten) er svært kritisk til IOC. I bakgrunnen står Heiberg i 2016, før Norge slo Spania i håndball for damer i Rio-OL.

– Du kjenner deg ikke igjen?

– Overhode ikke.

– Etter å ha vært i kontakt med IOC og Russland gjennom arbeidet i Wada, så opplevde hun at PST tok kontakt og advarte henne om et mulig trusselbilde?

– Ja, det skjedde da hun var visepresident i Wada. IOC-medlemmene der syntes hun hadde helt feil standpunkt. Da var det nødt til å skjære seg. Det er bare menneskelig natur at hun ikke kunne fordra dem og at de ikke kunne fordra henne, dessverre. Jeg har fått begges versjon og jeg ser at det ikke er mulig å bygge bro.

– Men hun skal vel slippe å oppleve det hun opplevde?

– Ja, det er jeg helt enig i. Noen har trådt altfor langt her. Det har jeg ingen problemer med å se. Jeg er helt enig.

Sykdom hindret ham fra å reise til OL i Pyeongchang (2018) og Tokyo (2021). Men Beijing betyr noe spesielt for 82-åringen. Han håper i det lengste.

– Jeg vil gjerne til Beijing. Det er viktig for meg, sier han.

– Hva sier lege og familie?

– «Ikke reis!».

Heiberg ler godt.

– Så jeg har sluttet å spørre. Det sluttet jeg med da jeg fikk «nei» til Tokyo-OL.