RETT UT: Novak Djokovic’ opphold i Masters-turneringen i Monte Carlo ble kortvarig. Her under en pause i andre runde-kampen mot Alejandro Davidovich Fokina.

Djokovic etter overraskende exit: − Jeg kollapset fysisk

Verdensener Novak Djokovic (34) raste rett ut av andre runde i Monte Carlo Masters tirsdag.

Av Jens Friberg

– Jeg kjempet meg gjennom til tredje sett, men da kollapset jeg fysisk. Jeg kunne ikke bevege meg mer, sier Djokovic på en pressekonferanse etter tapet for 46.-rankede Alejandro Davidovich Fokina tirsdag.

Casper Ruud spiller sin første kamp i Masters-turneringen i Monte Carlo onsdag, men verdens best rangerte tennisspiller er allerede ute.

Djokovic har bare spilt tre kamper i 2022 grunnet sin motvilje mot å ta covid 19-vaksinen. Like over nyttår skapte det alvorlig rabalder, da han ble anholdt og senere utvist fra Australia på vei mot Australian Open-deltakelse.

Hans forrige kamp var 47 dager siden og serberen slet tydelig med timing, tempo og presisjon i 6–3, 6–7, 6–1-nederlaget for spanske Fokina.

– Jeg gikk fullstendig tom for drivstoff, klarte bare ikke å holde følge med ham. Hvis du ikke klarer å holde følge, ikke føler beina dine på grusen, da er det «mission impossible», forklarer Djokovic.

Vaksinestandpunktet til Djokovic er blitt kontroversielt i tennisverden, men han er klarert til spill i Roland Garros – French Open – i månedsskiftet mai/juni.

– Jeg likte ikke den følelsen jeg fikk i tredje sett, men jeg skal se på grunnene sammen med teamet mitt og gå tilbake til tegnebrettet. Forhåpentligvis går det bedre i Beograd, sier Djokovic og viser til Serbia Open fra 18. til 24. april.

Spesielt stormet det rundt serberen da rettsdokumenter viste at han testet positivt for coronaviruset 16. desember, for så å delta på et stevne i regi av den lokale tennisklubben dagen etter.