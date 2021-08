GULLKYSS: Anders Mol og Christian Sørum poserer med gullmedaljene. Foto: Bjørn S. Delebekk

Det unike forholdet mellom gullguttene: − Min beste venn

TOKYO (VG) (Mol/Sørum – Krasilnikov/Stoijanovskij 21–17, 21–18) De har aldri kranglet. Anders Mol (24) og Christian Sørum (25) er superduoen som først ikke trodde de kunne bli gode sammen. Men OL-vinnerne ble til slutt seiersmaskiner på sanden og bestevenner utenfor.

Publisert: Nå nettopp

– Det betyr utrolig mye. Christian er min beste venn. Det å kunne prestere og henge medaljen rundt halsen hans er bare stort, sier Anders Mol etter OL-triumfen.

– Det er ganske sprøtt. Vi har brukt masse tid sammen i dobbeltsenger med enkel dyne, beskriver Christian Sørum på spørsmål fra Nettavisen.

– Jeg foretrekker dobbel dyne kommer det kjapt fra, Mol.

Gullguttene er kjempehumør etter sin historiske triumf. Kjemien mellom dem fungerte perfekt i OL-finalen. De har – ifølge trener Kåre Mol – en helt unik finalestatistikk sammen.

– Aldri sett ham irritert

Mol/Sørum har spilt 17 internasjonale finaler sammen. Samtlige er vunnet.

– Jeg tror ikke vi har hatt en skikkelig fight noen gang. Vi har hatt smådiskusjoner, men vi er veldig flinke til å være ærlige med hver andre og ta ting tidlig, diskutere og bli enige. Det er lett når jeg alltid har rett. Han bruker bare litt tid på å innse det, fleiper Christian Sørum, før han fortsetter:

– Vi er ganske like på mye, men også forskjellige. Anders er mer rastløs enn meg. Han må gjøre mer. Jeg ta det roligere og «chille» litt. Vi utfyller hverandre bra.

Anders Mols to år eldre bror, Hendrik, beskriver de to slik:

– De er veldig lettvinte typer, enkle å omgås, veldig høflige og ydmyke. De har en tone på og utenfor banen som er veldig bra. Det er veldig mange lag som begynner å kjefte på hverandre, sier han og fortsetter:

– Det er mange lag som har som taktikk å få det andre laget til å kjefte på hverandre, det er helt umulig med de to – og spesielt Christian. Jeg tror aldri jeg har sett ham irritert på banen. Han er helt unik på det.

EUFORI: Christian Sørum og Anders Mol jubler rett etter at gullet er sikret. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hadde ikke troen på «lille Anders»

Christian Sørum ville egentlig spille fotball, men lillebroren Aleksander var fullstendig hektet på volleyball.

Brødrene spilte sammen overalt hjemme i Rælingen. Til slutt flyttet de sammen til ToppVolley Norge ved Sauda Videregående. To år etter begynte også Anders Mol på norsk volleyballs ynglingsplass i Ryfylke.

Trener Kåre Mol forteller at det var han som først satte gullguttene sammen. For Christian Sørum så slettes ikke noe fremtid i å spille med en ung fyr under 180 cm.

– Jeg hadde ikke troen på Anders da, nei. Han var ivrig og veldig teknisk, men han manglet høyde og var ikke god nok. Det var moro å spille med ham. Men det var det, sier Sørum til VG.

Hendrik Mol tror at lillebror Anders har tjent godt på å være sent utviklet.

– Han har vært dritheldig. Han var veldig kortvokst på den tiden, sen i puberteten og var en liten, teknisk spiller. Han måtte bruke mye teknikk for å spille veldig bra. Da han begynte å vokse så har det vært veldig utslagsgivende for hans karriere at han har vært så teknisk og fått den fysikken i etterkant, sier han.

– Det var imponerende av Kåre å se det så tidlig, sier Christian Sørum.

Byttet makker

Hendrik Mol begynte på toppvolleygymnaset samtidig som Christian Sørum.

De to spilte mye sammen, mens lillebror Anders Mol spilte sammen Aleksander Sørum. De dro sammen til toppvolleyballgymnaset på Sand i Ryfylke da Anders var 15 år.

– Anders og Aleksander er samme årskull (1997). Men Aleksander vokste aldri noe mer. Han er 178 (cm). I volleyball er det dessverre umulig å bli god med den høyden dessverre, sier han og legger til at broren «fortjener en stor del av denne gullmedaljen».

FOLKEFEST: Anders Mols kjæreste, Karoline Olsen, tar en selfie med familiene til de to gullguttene. Foto: MATTIS SANDBLAD

Selv er Christian Sørum 192 cm og akkurat høy nok til å bli blant verdens beste spillere.

I 2016 ble han igjen satt i par sammen med Anders Mol. Han hadde da vokst over 20 centimeter og blitt en to meter lang kar som viste ekstreme talenter ved nettkanten.

– Det var en samling i Strandvik i regi av uttaket til EM for U22. Vi var fem spillere som var på samling og skulle ta ut et første- og annetlag. Anders og Christian var gode på trening. Det virket som det klikket bra, forteller Hendrik Mol.

Det endte med at Mol og Sørum vant EM for spillere opp til 22 år – og tok en svært overraskende 5. plass i verdensturneringen i Klagenfurt. Året begynte satsingen for alvor sammen. I 2018 kom suksessen for alvor.

Nå har de skrevet norsk idrettshistorie sammen.

– De er egentlig veldig forskjellige, men har stor respekt for hverandre, mener pappa Kåre Mol.

SEIERSKLEM: Anders Mol legger seg over Christian Sørum og gir ham en god klem etter at gullet var i boks. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Må utfylle hverandre

Gullguttene menneskelige tannhjul er forskjellige. Men har grepet inn i hverandre på den måten hvor det sier klikk.

– I fjor da det ikke var så mange turneringer, dro de på ferie med to andre i teamet vårt. De trives å være sammen på fritiden også og har et veldig robust vennskap, beskriver faren til Anders Mol.

Han mener at duoen av og til kan irritere seg over hverandre.

– Da sier de «faen, har du prompet nå igjen» – sånne trivielle ting – men vennskapet og respekten for hverandre er bunnsolid, mener han.

Medtrener Jetmund Berntsen legger til om det volleyball-faglige:

– Christian utfyller Anders sin svake sider. Og vice versa. Den sandvolleykombinasjonen er den vi ser etter. Vi kan ikke ha de samme typene. De må utfylle hverandre. Det gjør de på en perfekt måte, mener onkelen til Anders Mol.