Glimt kjempet mot tre danske toppklubber om rekordsigneringen

AGF-trener og norgesvenn Uwe Rösler forteller at det var hard kamp om signaturen til Albert Grønbæk. Salget var det største i klubbens historie.

Publisert: Nå nettopp

– Vi har den siste uken avslått tre tilbud fra tre danske toppklubber på Grønbæk, men vi ville helst ikke selge ham til en annen dansk klubb, og så kom det et godt tilbud fra Bodø/Glimt, sa Uwe Rösler.

Treneren forteller at Grønbæk hadde bestemt seg for å forlate AGF for lenge siden, for å prøve noe nytt. Glimt endte opp med å betale rundt 26 millioner kroner for den danske spissen.

Det er det største salget i AGF's historie og det dyreste kjøpet til en klubb i Eliteserien noen gang.

Den tidligere rekorden var det Rosenborg innehadde fra de kjøpte John Carew fra Vålerenga i 1999 for 23 millioner kroner.

Grønbæk har spilt 86 kamper for AGFs førstelag. Der har det blitt åtte mål og åtte målgivende pasninger

Bodø/Glimt jobber for fullt i håp om å få Grønbæk klar til mesterligakvalifiseringen mot Dinamo Zagreb tirsdag kveld på Aspmyra.

– Det har alltid vært en drøm for meg å få spille i Champions League. Sånn er det sikkert for alle spillerne i troppen her. Jeg verker i kroppen etter å få komme i gang i nye omgivelser, sa Grønbæk til Avisa Nordland.

I Eliteserien er Glimt fem poeng bak serieleder Molde. De to lagene møtes på Aspmyra til en «seriefinale» 4. september.

På sine seks siste seriekamper har Glimt (vunnet alle) scoret 24 mål og sluppet inn tre.

