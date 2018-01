GARANTERT GULLGUTT: Johannes Høsflot Klæbo (21) er den største gullfavoritten i langrenn i Pyeongchang-OL, på sprint. Han kan ta fire. Mer realistisk er det å tro, eller håpe, på tre. Foto: Gøran Bohlin

Så mange OL-medaljer tar Norge – i beste fall

Publisert: 13.01.18 18:42

SPORT 2018-01-13T17:42:46Z

Marit Bjørgen (37) vant tre av Norges 11 gullmedaljer i forrige OL. Etter 26 medaljer i Sotsji, er Olympiatoppens uttalte mål 30 medaljer 9. til 25. februar. VG tror det i beste fall ender med 52 – og «bare» 19 hvis det skulle kladde skikkelig i Pyeongchang.

Slik går det hvis Norge Norge får et suksess-OL:

Langrenn

Gullmedalje: Johannes Høsflot Klæbo – sprint

For «løpskometen» Klæbo (21) spiller det ingen rolle hvorvidt smørerne lykkes eller ikke i bua, og hvor mange millioner som er lagt ned i prosjekter knyttet til snø, uvær og vind (og sand? på golfbanen i Pyeongchang). Den største gullfavoritten i herrelangrenn i Sør-Korea .

Gullmedalje: Martin Johnsrud Sundby – 15 km fri teknikk

Dette er distansen Sundby har gjort alt for å vinne det siste året. Han har hatt en ujevn sesong, men får han full klaff på grunnlag av tiltakene – det vil si endringene – han gjorde etter Tour de Ski, kan belønningen bli toppform og toppen av pallen i OL.

Gullmedalje: Maiken Caspersen Falla – sprint klassisk

Sveriges Stina Nilsson kan bli en hard nøtt. Fallas fordel er at hun er regjerende OL og VM-mester sprint. De to er i en liten klasse for seg. Et uhell eller to må inntreffe for å hindre at en av dem vinner.

Gullmedalje: Marit Bjørgen – 15 km fellesstart skibytte

Det er i utgangspunktet bare Charlotte Kalla som kan sørge for at det ikke blir norsk seier her. Norge kan ta flere medaljer her, bak Bjørgen vil Ragnhild Haga, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg kjempe om en medalje. Jessica Diggins, Teresa Stadlober og Krista Pärmäkoski kan kjempe om pallplass.

Gullmedalje: Lagsprint – herrer

Hvem skal gå første etappe? Det er ikke klart. Johannes Høsflot Klæbo er ankermann og det norske laget blir uansett så sterkt at det er klar gullfavoritt.

Gullmedalje: Lag sprint – kvinner

Norge er favoritt. Maiken Caspersen Falla kommer til å gå sisteetappen. Hun har flere mulige OL-partnere, det blir antagelig Weng eller Østberg. Bjørgen har sikkert også lyst til å gå, og vinne. Sverige er den sterkeste utfordreren. Se opp for USA.

Gullmedalje: Stafett – 4x10 km herrer

Her er det ingen favoritt, men to: Norge og Russland. Det russiske laget er knallsterkt og går stafetten med «nøytrale drakter» som alle russiske deltagere i Pyeongchang. Klæbo er en super mann å ha på ankeretappen.

Gullmedalje: Stafett – 4x5 km kvinner

Det er ikke noe annet alternativ enn at Norge vinner. I og for seg like stor favoritt for fire år siden, da de ble nummer fem. Men lim under skiene under OL-stafetten to ganger på rad, er så å si umulig.

Gullmedalje: Marit Bjørgen – 30 km

Vanskelig å se at andre enn Kalla utfordre de norske kvinnene om pallen her. Finlands Krista Pärmäkoski har potensial på en god dag. Forrige gang det var 30 km i mesterskap klassisk stil ble Kalla nummer tre (Falun 2015). Her kan Norge ta en trippel.

Sølvmedalje: Ingvild Flugstad Østberg – 30 km

Charlotte Kalla må falle, om enn ikke bokstavelig; Flugstad Østberg er nærmest Bjørgen i en høyst sannsynlig norsk dominans. VM i fjor: Norge 1, 2, 3, 4.

Sølvmedalje: Marit Bjørgen – 10 km fri teknikk

Har vist litt varierende form inneværende sesongen. Men har brukt julen og nyåret til god trening. Det har også Charlotte Kalla. Den svenske yndlingen har vist fenomenal form denne sesongen, og kan bli Bjørgen overkvinne. USAs Jessica Diggins ble nummer tre i Tour de Ski og er en «outsider» på denne distansen, det er også flere av de andre norske damene.

Sølvmedalje: Johannes Høsflot Klæbo – 30 km fellesstart m/skibytte

Johannes Høsflot Klæbo kan fort finne på å vinne denne distansen, men det er litt i overkant optimistisk å spå at han skal vinne fire gullmedaljer i sitt første OL. Hard konkurranse: S Blant andre Sergej Ustjugov, Maurice Manificat, Alex Harvey og Aleksander Bolsjunov. Martin Johnsrud Sundby (2), Hans Christer Holund (3) og Simen Hegstad Krüger (4) gode plasseringer på distansen i v-cupen denne sesongen.

Bronsemedalje: Heidi Weng – 30 km

Med Flugstad Østerberg på sølvplass bak Marit Bjørgen, Norge tar trippelseier på kvinnenes lengste distanse.

Bronsemedalje: Simen Hegstad Krüger – 15 km fri teknikk

Hegstad Krüger har hatt en god sesong og er en outsider, men han har aldri vært i mesterskap før. Spørsmålet er altså hvordan han i hvilken grad finner det rett spenningsnivået, det vil si kontrollerer «nervene».

Bronsemedalje: Martin Johnsrud Sundby – 50 km klassisk

Forrige gang det var femmil klassisk til i et mesterskap vant Petter Northug VM-gull (Falun 2015). Nå er det andre som må kjempe om gullet for Norge. Martin Johnsrud Sundby kommer antagelig nærmest.

Skiskyting

Gullmedalje: Johannes Thingnes Bø – sprint

Ingen skiskyttere er raskere på ski og ingen skyter bedre enn når Thingnes Bø er i dytten. Han kan vinne en OL-sprint selv med en strafferunde. Så fort går han

Gullmedalje: Johannes Thingnes Bø – jaktstart

Hvis Johannes Thingnes Bø først vinner sprinten, så er selvsagt muligheten stor for at han går til topps på jaktstarten. Da har han det beste utgangspunktet og stiller skjerpet til start

Gullmedalje: Stafett herrer

Tre av løperne er topp 10 i verdenscupen (Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Lars Helge Birkeland). Der hadde Emil Hegle Svendsen også vært om han ikke hadde stått over flere renn.

Gullmedalje: Mix stafett (to kvinner/to menn)

En liten utfordring for forbundet hvem som skal gå. Norge kan velge Svendsen eller Bø-brødrene og få levert gull, men mer usikkerhet blant jentene: Eckhoff/Olsbu eller Olsbu/Solemdal.

Sølvmedalje: Johannes Thingnes Bø – fellesstart

Siden ingen er raskere er han medaljekandidat også på fellesstarten.

Bronsemedalje: Tiril Eckhoff – sprint

Tre av hennes fire verdenscupseirer har kommet på sprint. Dårlig skyting med en treffprosent på 72 har gjort det vanskelig å vinne noe denne sesongen.

Bronsemedalje: Marte Olsbu – jaktstart

Ikke like god som i starten av sesongen, men har blitt bedre på standplass. Med bedre fart i sporet kan hun være medaljekandidat her med et bra utgangspunkt fra sprinten.

Bronsemedalje: Stafett kvinner

De overrasket alle – seg selv inkludert – da de tok VM-gull på hjemmebane. Må overraske igjen hvis de skal ta medalje.

Bronsemedalje: Tarjei Bø – sprint

Nest best av Bø-brødrene. Det holder til en pallplass hvis han klarer å ta ut alt.

Bronsemedalje: Emil Hegle Svendsen – jaktstart

Er på vei mot storformen. Før OL mangler han litt i sporet, men er fantastisk på standplass.

Bronsemedalje: Emil Hegle Svendsen – fellesstart

Alpint

Gullmedalje: Aksel Lund Svindal – utfor herrer.

Tar revansj for 4.-plassen i Sotsji og bryter den norske forbannelsen: Norge har ikke vunnet utforgull siden det kom på OL-programmet i 1948. Super-Svindal gjør det nå, forutsatt at han ikke får alt for vondt i knærne igjen. PS! Kjetil André Aamodt var 4/100 fra gullmedaljen da han tok sølv bak amerikaneren Tommy Moe i Kvitfjell i 1994, Aksel Lund Svindal knep med 2/100 sølvmedaljen i Vancouver-OL (gull i super-G og bronse i storslalåm) foran Bode Miller – og var 7/100 bak gullvinner Didier Défago fra Sveits.

Sølvmedalje: Kjetil Jansrud – super-G

Vant verdenscupens utfor i Sør-Korea under prøve-OL for ett år siden, og vant OL-gullmedaljen i Super for fire år siden. Har imidlertid vært et stykke mellom høydepunktene denne sesongen; et av dem er seieren i super-G i Lake Louise i november.

Sølvmedalje: Henrik Kristoffersen – slalåm

Norges svingfenomen og bronsemedaljevinner fra 2014-OL ender som regel bak Østerrikes suverene Marcel Hirscher, og Pyeongchang-lekene blir intet unntak.

Bronsemedalje: Henrik Kristoffersen – storslalåm

Flere kilo muskler som følge av bevisst styrketrening gir positivt utslag med færre porter, lengre svinger og flere slag fra underlaget.

Bronsemedalje: Nina Haver-Løseth – slalåm

Optimismen er tilbake eter 4.-plassen i Flachau. Alt må stemme for Haver-Løseth (det har det gjerne ikke gjort denne sesongen), og «the usual suspect» bør ha en dårlig dag. Sveriges Frida Hansdotter på 3. plass var totalt 1,2 sekunder raskere enn Haver-Løseth i Flachau.

Hopp

Gullmedalje: Lag – herrer

Norge har vunnet fem av de seks siste lagkonkurransene. Med andre ord få gode grunner til at Alexander Stöckls gutter ikke vil stå øverst på pallen i Sør-Korea. Polen og Tyskland eneste reelle utfordrere, eller hindre i veien for å si det p en annen måte.

Sølvmedalje: Maren Lundby – normal bakke

Stort sett alltid i toppen i verdenscupen, og det hender at hun går helt til topps. Som hun har gjort to ganger på rad i verdenscupen nå. Fem ganger øverst på pallen forrige sesong. 3. plass i prøve-OL for ett år siden.

Bronsemedalje: Anders Fannemel – stor bakke

Avsluttet hoppuken med 2. plass i Bischofshofen og 3. plass sammenlagt, i hans sjette hoppuke. Polske Kamil Stoch er for suveren til å kunne tuktes. Fannemel tilhører gruppen på en drøy håndfull utøvere som vil kjempe om to plasser på OL-pallen.

Bronse: Daniel-André Tande – normal bakke

Har ikke fått det til å fungere like godt denne sesongen, sammenlignet med forrige sesong. Tandes potensial er imidlertid for stort til at han kan avskrives. På en god dag er han god nok til å være «der».

Kombinert

Sølvmedalje: Lag

Norges kombinertherrer vant gullmedaljen i Sotsji. Denne gangen er Tyskland alt for suveren til at en reprise skal være mulig.

Bronsemedalje: Jørgen Graabak – stor bakke/10 km

Med spesielt gode minner i OL-banken – 2014-gull individuelt og for lag – kan Graabak være i stand til å overraske i Sør-Korea. Forbeholdet er at ikke alt, mildt sagt, har gått på skinner siden.

Freestyle ski

Gullmedalje: Øystein Bråten – slopestyle

Vant X Games i Aspen og Hafjell forrige sesong, og startet sesongen (i Europa) med seier i verdenscupen i Stubai. 10. plass i OL-debuten som 18-åring. Ble ikke nominert i noen kategorier under Idrettsgallaen, men juryen kan ikke la være neste år – etter gullmedaljen i Pyeongchang.

Sølvmedalje: Tiril Sjåstad Christiansen – slopestyle

Skader, skader, skader; korsbåndskade stoppet henne fra OL-deltagelse – og muligheten til å ta gull – i Sotsji etter to sølvmedaljer og en gullmedalje i X Games (pluss én i Big Air Oslo 2016, som ikke er OL-øvelse). Da alt så bra ut, pådro hun seg en ny kilevink i kneet i starten av denne sesongen. Klarer lillesøsteren til skiskytter Vetle Sjåstad Christiansen å holde smertene i sjakk, vil hun være i stand til å havne på pallen i Sør-Korea

Bronsemedalje: Johanne Killi – slopestyle

Vant bronsemedalje i sitt første X Games i januar 2016 og klinket til med gull på hjemmebane et drøyt år senere i X Games i Hafjell. Har brukt Tiril Sjåstad Christiansen som mental mentor. Avsluttet verdenscupen forrige sesong med første og sjetteplass, startet inneværende med to 5.-plasser.

Snowboard

Gullmedalje: Marcus Kleveland – slopestyle

Supertalentet har hjemme på Dombås kunnet trene i en slopestyleløype identisk den han skal hoppe og balansere gjennom i Pyeongchang. Har på tross av sin unge alder (18), eller nettopp derfor, vært førstemann til å gjøre mye på brettet – norsk seierherre ett år etter gullmedaljen i X Games (Aspen) og fire år etter at Ståle Sandbech burde vært det i Sotsji.

Sølvmedalje: Silje Norendal – Big Air

Fikk det ikke til å stemme i slopestyle i Sotsji for fire år siden. Big Air er ny øvelse på OL-programmet i snowboard. Silje Norendal vant den på hjemmebane i X Games i Hafjell for ett år siden; med rett spenningsnivå (sliter gjerne med nervøsitet) og støtte fra kjæresten, ishockeylandslagets veteranback Alexander Bonsaksen, er ikke en reprise usannsynlig.

Bronsemedalje: Ståle Sandbech – slopestyle

Tidens yngste (16 år) mannlige norske OL-deltager i 2010, sølvvinner i slopestyle for fire år siden – burde vært gull og han er klar for revansj nå. Nivået og bredden skrudd minst ett hakk opp siden det. Blir nødt til å se seg slått av et par konkurrenter. Mons Røisland, bronse i X Games Aspen 2016, kan utfordre Sandbech når det gjelder den siste pallplassen.

Bronsemedalje: Marcus Kleveland – Big Air

Den nye OL-øvelsen avvikles på lekenes nest siste dag. Kleveland var bare 17 år gammel da han vant sølvmedaljen i X Games i fjor og er god nok til å sikre «The Double» i Pyeongchang. Men marginene er små, og de kan ikke være på dombåsingens side «hver gang». Se opp for Torgeir Bergrem (3. pl. X Games i fjor), selv om han har vært hemmet i oppkjøringen til OL: Albuen ut av ledd.

Skøyter

Gullmedalje: Håvard Holmefjord Lorentzen – 1000 m

Åpnet OL-sesongen på best mulig vis; en liten nedtur på grunn av materialtretthet (skøytestålet var ikke helt tipp topp) under verdenscupene i Calgary og Salt Lake. Banen i Sør-Korea ligger i lavlandet og kan sammenlignes med Vikingskipet, Stavanger og Heerenveen når det gjelder isforhold og fart. Spørsmålet er om arrangøren setter i gang viftene i taket, slik som for ett år siden. Da gikk det styggfort.

Sølvmedalje: Lagtempo

Norges bredde, og dermed muligheten for å spisse formen og prestasjonene, blir utslagsgivende. Nederland (med Kramer), Canada, New Zealand, Sør-Korea, og kanskje Italia, er gode nok for pallen, men trener Sondre Skarlis fire av fem menn – Sverre Lunde Pedersen, Sindre Henriksen, Håvard Bøkko, Simen Spieler Nilsen og Allan Dahl Johansson – tar 2. plass bak vertsnasjonen.

Bronsemedalje: Håvard Holmefjord Lorentzen – 500 m

Hundredeler kan være skillet fra suksess til fiasko, det vil si første til 10. plass. Nederlands Michel Mulder vant OL-gullmedaljen med ett hundredels margin sammenlagt etter to løp for fire år siden. Denne gangen er det bare ett løp. «Lorry» fra Bergen vil nok gjerne vinne norsk gullmedalje for første gang siden Finn Helgesen i St. Moritz 1948, men må nøye seg med å bli den første medaljevinneren siden Hans Arne Engelstad i 1984.

Bronsemedalje: Sverre Lunde Pedersen – 5000 m

Sven Kramer kommer selvsagt til å vinne gullet igjen i OLs første distanse for herrene 11. februar. Men Sverre Lunde Pedersen har en like god sjanse som fem-seks andre løpere til å knipe en plass ved siden av den nederlandske skøytekongen på pallen.

Bronsemedalje: Hege Bøkko – 1000 m

Har slitt med små skavanker og en ustabil rygg, men åtte kilo mer muskler sammenlignet med da hun tok 10. plass på distansen i Vancouver-OL for åtte år siden er ballast god nok til en overraskende – og der og da «sensasjonell» – 3. plass 14. februar.

Curling

Bronsemedalje: Thomas Ulsrud (skip), Christoffer Svae, Håvard Vad Petersson, Torger Nergård, Markus Høiberg – lag herrer

Team Ulsrud var ikke helt på høyden i forrige OL (5. plass), ble under sterk tvil foretrukket i den nasjonale «kvalifiseringen» og gjennomførte et svakt EM sist høst. Men sølvguttene fra Vancouver-OL henter frem gamle kunster (ikke klovnebuksene) og berger bronsemedaljen etter et tre-fire thrilleroppgjør, mot Sveits, Japan, USA og Storbritannia (Skottland) – som sammen med Norge antagelig vil måtte kjempe om to semifinaleplasser etter «bankers» Sverige og Canada.

Bronsemedalje: Magnus Nedregotten/ Kristin Moen Skaslien – mixed double

Samboerne kjenner hverandres styrker og svakheter etter fire-fem år som curling-par. En måned før OL er de minst like gode medaljekandidater som Team Ulsrud. Har slått Russland (ranket 1/OAR i OL) flere ganger og har bronsemedalje fra VM.

Ishockey

Bronsemedalje: Herrer

Petter Thoresens mannskap – uten Mats Zuccarello og Andreas Martinsen – taper åpningskampen mot Sverige i spilleforlengelse, men blir beste toer etter seirer over Finland og Tyskland i det innledende gruppespillet og slipper kvalifiseringsrunden (en kamp) om å komme til kvartfinalen. «Lett» motstander (det svakeste laget fra gruppespillet slår overraskende nest beste toer i kvartfinalen) medfører semifinale, som hockeygutta taper. Norge vinner bronsekampen mot umotivert sterk ishockeynasjon, uten NHL-spillere.

Så få OL-medaljer tar Norge – i verste fall

Langrenn

Sølvmedalje: Marit Bjørgen – 30 kilometer

I VM i fjor tapetserte de fire norske pallen, pluss 4.-plassen. Nå – sett med «verst tenkelig»-øyne – tar Kalla plassen foran Bjørgen, og Krista Pärmäkoski den rett bak.

Sølvmedalje: Maiken Caspersen Falla – sprint klassisk kvinner

Stina Nilsson er raskere i takten akkurat denne dagen.

Bronsemedalje: Marit Bjørgen – 15 km fellesstart skibytte

Etter en dårlig dag på jobben, må skidronningen konstatere at Ingvild Flugstad Østberg og Charlotte Kalla er foran henne på resultatlisten.

Bronsemedalje: Johannes Høsflot Klæbo – sprint herrer. Øvelsen hvor «alt kan skje» med tanke på uhell.

Bronsemedalje: Marit Bjørgen – 10 km fri teknikk

Charlotte Kalla treffer perfekt på OL-formen, i motsetning til Bjørgen – som må ta ut alt for å berge den siste pallplassen.

Bronsemedalje: Martin Johnsrud Sundby – 15 km fri teknikk

Etter en ujevn sesong, blir dette – 3. plass – for en opptur å regne.

Bronsemedalje: Stafett 4x10 km – Olympic Athletes Russia (OAR) har et veldig sterkt lag, med Ustjugov på ankeretappen – mot Klæbo? Får russeren stort forsprang etter 3. etappe, klarer ikke den norske jyplingen å ta ham igjen.

Bronsemedalje: Lag sprint – herrer

Foreløpig ikke klart hvem som skal gå åpningsetappen for Norge, mens Klæbo er et sikkert gullkort på ankeretappen – så sant ikke det har gått helt galt før han trer inn i manesjen.

Bronsemedalje: Lag sprint – kvinner

Norge er favoritt, men på en dårlig dag for Norge, og en tilsvarende god for Sverige og USA, ja da kan det utenkelige skje.

Skiskyting

Bronsemedalje: Johannes Thingnes Bø – sprint

Martin Fourcade beholder formtoppen inn i OL og vinner igjen.

Bronsemedalje: Johannes Thingnes Bø – jaktstart

Umulig å spå siden jaktstarten avhenger av resultatene fra sprinten.

Bronsemedalje: Emil Hegle Svendsen – fellesstart

Vi tipper Fourcade og Sjipulin foran Svendsen hvis det blir stang ut for Norge.

Bronsemedalje: Stafett herrer

Norge bruker for mange ekstraskudd, og Tyskland og Frankrike kjemper om gullet.

Alpint

Bronsemedalje: Aksel Lund Svindal – utfor

Ett hakk opp fra 4.-plassen i Sotsji. Men det vil være fattig trøst. Med bronsemedalje har Norge fortsatt til gode å vinne OL-utfor, 70 år etter at øvelsen kom på programmet i 1948.

Bronsemedalje: Henrik Kristoffersen – storslalåm

Verdens nest beste slalåmkjører gjør en liten, knapt synlig feil i første omgang – og mer skal det ikke til; prøver ikke å vise sin skuffelse, men lykkes ikke særlig godt.

Freestyle ski

Bronsemedalje: Øystein Bråten – slopestyle

Bråten skal gjøre «mange» feil for å havne utenfor pallen, og det gjør han ikke. Men vær, vind og plutselige endringer med hensyn til forholdene kan spille ham et puss.

Snowboard

Bronsemedalje: Marcus Kleveland – slopestyle

Norge har et knallsterkt lag, der alle fire herrene og Silje Norendal er medaljekandidater i slopestyle (i begynnelsen av OL) og den nye øvelsen Big Air (til slutt). Men bredden når det gjelder antall nasjoner og veldig gode konkurrenter er stor. En bitte liten feil, og det er over og ut.

Hopp

Bronsemedalje: Maren Lundby – normal bakke

De fleste vil hevde at bronsemedalje i hopp ikke er en nedtur. Maren Lundby er så god at det vil være nettopp det. Men hun viste strålende form med seier i lørdagen verdenscuprenn i Sapporo.

Bronsemedalje: Lag – herrer

Polen med Kamil Stoch og Tyskland sniker seg foran Norge.