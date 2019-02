DRESSMANN: Jarl Magne Riiber i Bergiselbakken med hoppdressen Jan Erik Aalbu vil kaste på søppelhaugen. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Tidligere kombinertsjef Aalbu: – Riibers dress hadde jeg kastet i søpla

INNSBRUCK (VG) Jarl Magnus Riiber (21) har en hoppdress som står til stryk – og bør rett søppelkassen. Det hevder tidligere landslagssjef i kombinert Jan-Erik Aalbu (55).

Utgangspunkt foran kombinert langrenn 1. Eric Frenzel

2. Mario Seidl, + 5 sekunder

3. Jan Schmid, + 10

4. Franz-Josef Rehrl, + 10

5. Akito Watabe, + 38

6. Fabian Riessle, + 39

7. Yoshita Watabe, + 51

8. Szczepan Kupczak, + 53

9. Antoine Gerard, + 58

10. Jarl Magnus Riiber, + 59 —— 11. Espen Bjørnstad, + 1.02

28. Jørgen Graabak, + 2.19 Vis mer vg-expand-down

Han var tydelig oppgitt på det norske gullhåpets vegne etter hopprennet i Bergiselbakken fredag. Aalbu - som var sjef for de gamle kombinertstjernene Bjarte Engen Vik og Fred Børre Lundberg da Norge herjet, og vant både OL- og VM-gull på 90-tallet – tok løs på Twitter da Riiber hoppet seg ut av gullkampen med tiendeplass.

CANHOPP: Jan-Erik Aalbu er sterkt kritisk til Riibers hoppdress. Her fra tiden som sportssjef for hopplandslaget (2002 til 2004). Foto: Knut Erik Knudsen

Overfor VG utdyper han.

– Jeg er hjemme, og har ikke sett et eneste treningshopp av Jarl Magnus Riiber i Innsbruck. Men jeg er gammel hopptrener og har fortsatt blikket i orden. Det jeg ser er at det er bra over kulen, men at han skjærer gjennom kurven, sier Jan-Erik Aalbu.

Han synes ikke Riiber får hjelp i det hele tatt av hoppdressen, noe han absolutt burde for å kjempe i toppen. Derfor mener Aalbu det må «ryddes i garderoben».

– Hoppdressen hans løfter ikke i det hele tatt. Og jeg ville kastet den i søpla, sier Aalbu.

Han kjenner Riiber – som allerede har vunnet verdenscupen i vinter etter ti rennseiere – som en perfeksjonist.

– Jeg vil ikke kritisere støtteapparatet på landslaget, men det vil overraske meg om Riiber hadde gått opp, og tatt flere hopp i den dressen han brukte i denne konkurransen, sier Jan-Erik Aalbu.

Riiber har ikke fått det til å stemme i den berømte Bergiselbakken. Han bommet i rennet. Det ble nummer ti. 59 sekunder bak Eric Frenzel som starter først i langrennet i ettermiddag. Jan Schmid ble treer i hopprennet. Han går ut ti sekunder bak Frenzel.

Sportssjef for kombinert, Ivar Stuan, skjønner ikke kritikken fra Aalbu.

– Hvordan kan han vite det? Vi bruker mye tid på å skaffe oss konkurransedyktig utstyr. Om han kjenner bedre til våre hoppdresser enn vår syer, og mener Riibers dress bør i søppelsekken, synes jeg det er merkelig, sier Stuan.