DERBY-KANDIDAT: Fjorårets Märtha-vinner, Ghazi B.R., er en av dem som kan kvalifisere seg til Derby. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Derby-kvalifiseringer i V76

SPORT 2018-08-29T07:58:26Z

Det kjøres hele tolv kvalifiseringer for varmblodshestene til Derby og hoppe-Derby på Bjerke Travbane i kveld. De to beste i hvert løp går videre til de store finalene.



Publisert: 29.08.18 09:58

Den sikreste vinneren i kveld er Normandie Royal.

– Normandie Royal har et gaveløp på papiret i sin hoppe-Derby-kvalifisering. Det pleier ofte å bli favorittpreget i disse kvalifiseringsløpene, og samlebonger kan være løsningen, mener Anders Olsbu, VGs travekspert.

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker:

Normandie Royal (V76-3) kan nesten ikke få en enklere oppgave. Uten uhell vinner hun sin kvalifisering.

Dagens luring:

Gilbert B.R. (V76-5) kan yppe seg mot Hamre-duoen, om han er like bra som ved seieren i årsdebuten.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no .

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 180 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1920 kroner

V76-1 (2100ma)

2 KAMPERHAUGS DINA

5 Amarone Classic

7 Gaia B.R.

8 Akissassweetaswine

————————————

9 Red Lane

6 Cyrus

1 Bailiss

3 Shez Elegant

4 J.T.'s Frecel

Løpet:

Kamperhaugs Dina blir stor favoritt i denne hoppe-Derby-kvalifiseringen.

Favoritten:

Kamperhaugs Dina ble det helt feil for i Brekke-løpet sist. Midtfjeld-traveren sto sjanseartet til i spor åtte bak bilen og ble hengende til hun feilet etter en halv runde. Ble bare gitt en gjennomkjøring etterpå. I Jarlsberg Grand Prix for hopper kunne hun ikke stå i mot Hamre-duoen Calina og Normandie Royal fra tet, men hun møter ingen av deres kaliber her. I kvalifisering til Jarlsberg Grand Prix vant hun lett fra tet foran Calina. I Haukås-løpet fjerde sist slapp hun føringen etter 200 meter og ble siden sittende fast som tredje i løpet Calina vant foran Let's Take A Selfie. Full distanse er ingen fordel, men i dette laget spiller det ikke så stor rolle. Hun er lynrask fra start og sikter normalt inn føringen. Vi ser ikke noen som er interessert i å trykke opp farten. Dermed får hun trolig dirigere helt inn. Et klart bankeralternativ.

Outsiderne:

Amarone Classic gikk et flott løp til annen bak Aida Mae på Bjerke sist. Gangen før holdt hun unna for sistnevnte fra tet. I kvalifiseringen til Jarlsberg Grand Prix for hopper avsluttet hun flott til annen bak Normandie Royal, dog klart slått. I finalen prøvde hun et angrep fra jumboplass på siste bortre, men kunne naturlig nok ikke hevde seg. Hun skal normalt ha en god sjanse på den andre hoppe-Derby-billetten.

Luringen:

Gaia B.R. hadde nettopp ankommet Hamre-stallen da hun startet i Brekke-løpet sist. Prøvde et angrep fra tredje utvendig 300 meter igjen, men måtte nøye seg med en femteplass. Med det løpet i kroppen og litt mer tid i nye omgivelser, kan slå positivt ut. Står litt sjanseartet til langt ute på vingen, men er hun forbedret og det klaffer med posisjonene, kjemper hun om en Derby-billett.

Startsiden:

Kamperhaugs Dina er meget rask ut. Cyrus vil nok prøve seg en bit fra start, men tar ikke en lengde på favoritten.



Trav direkte på trav.vg.no Alle dager:5+ Mandager: Lunsjtrav fra kl. 11.00 Onsdager: #V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30 Torsdager:Lunsjtrav fra kl. 13.00 Lørdag: #LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00 * Samt alle ekstra V75-omganger

V76-2 (2100ma)

7 LET'S TAKE A SELFIE

3 LADY LARA

————————————

9 Selma Frecel

4 Call Me Superb

1 Happy Feet

6 Amazing Case

8 Demerara

2 S.J.'s All In All

5 Ultimate Love

Løpet:

To hester peker seg klart ut i denne hoppe-Derby-kvalifiseringen med Let's Take A Selfie som stor favoritt.

Favoritten:

Let's Take A Selfie har ikke vunnet på seks starter hittil i år, men har gått gode løp hver gang. Sist i Brekke-løpet tapte hun kun for Normandie Royal. Avsluttet flott til fjerde i Jarlsberg Grand Prix for hopper fra femte utvendig nest sist. Var også via fjerdespor i siste sving da, i løpet Calina vant. I kvalifiseringen var hun med på en knalltøff 1.10-åpning før hun satt i tet etter 500 meter. Holdt bra til tredje bak Normandie Royal og Amarone Classic som knep annen. Kolnes-traveren er kjapp fra start. Får hun overta fra Lady Lara er løpet kjørt, men hun kan også vinne fra dødens.

Outsiderne:

Selma Frecel satt fast sist. Ble fjerde i kvalifiseringen til Jarlsberg Grand Prix for hopper i løpet Kamperhaugs Dina vant foran Calina. Fikk maks fra tredje innvendig da. Kan få et fint løp og ende blant de tre, om hun viser seg fra sin beste side.

Luringen:

Lady Lara vant en kvalifisering til Jarlsberg Grand Prix for hopper fra tet og holdt unna for godt avsluttende Gluhwein da. Har fått maks i sine to starter siden og holder litt usikker form. Men hun var tung etter behandling og lite hurtigkjøring sist og kan ventes forbedret. Det signaliseres tetkjøring. Får hun dirigere litt, kan det muligens gå veien. Men full distanse er ingen fordel. Slipper hun til Let's Take A Selfie er hun sikret annen og en hoppe-Derby-billett.

Startsiden:

Lady Lara er kjapp. Let's Take A Selfie vil nok prøve å få overta. Call Me Superb og Happy Feet er heller ingen sinker om det laddes.



V76-3 (2100ma)

2 NORMANDIE ROYAL

————————————

8 Impressive Choice

6 Roxy Lady

3 Denali

1 Winning Mistress

9 Tears In Heaven

5 Prapai R.

7 Sugar Dream

4 Under d'Cherry Moon

Løpet:

Normandie Royal, i denne kvalifiseringen til hoppe-Derby, er kveldens sikreste vinner.

Favoritten:

Normandie Royal ble overflydd i Brekke-løpet sist, men kom seg tidlig løs til tredje utvendig. Rundet til tet runden igjen og vant med full kontroll. Tredje sist ble hun toer bak stallvenninnen og den senere hoppe-NM vinneren Calina. I kvalifiseringen til det løpet var hun overlegen fra dødens. Jeg kan ikke se hun skal tape dette løpet.

Outsiderne:

Impressive Choice slapp til Normandie Royal i Brekke-løpet sist og fikk siden maks som tredje. Er kjapp ut og kan ta føringen igjen. Slipper nok om favoritten kommer tidlig. I så fall kan hun haike med til annen.

Luringen:

Roxy Lady går stadig gode løp, men får sjelden full klaff. Har kun vunnet to ganger på 25 forsøk. Skulle hun gå feilfritt og det klaffer med posisjonene, kan hun snuse på den andre og siste hoppe-Derby-billetten.

Startsiden:

Prapai R. og Impressive Choice er kjappe. Sistnevnt kan kanskje få overta.



V76-4 (2100ma)

1 AIDA MAE

4 GLOBAL UNREAL

3 GAGA B.R.

7 KARAMEL HILL

9 MIRACLE TILE

————————————

6 Masserati G.T.

2 Albarella Rags

8 Norahs Winner

Løpet:

Relativt jevnt mellom fem hester i den siste hoppe-Derby-kvalifiseringen.

Favoritten:

Aida Mae har vært veldig god i det siste og har vunnet tre av sine fire siste forsøk. Hittil i år har hun vunnet fem ganger og tatt to annen på elleve løp. Sist tok hun en sterk seier fra dødens foran medsmygende Karamel Hill. Gikk en solid spurt fra køen til seier i V75 gangen før. Tapte kun for Amarone Classic tross dødens tredje sist. Står i fare for å bli overflydd fra start, men i et så lite felt er det bare å bakke seg ut direkte. Skal regnes i striden igjen.

Outsiderne:

Global Unreal trykket seg til tet etter 500 meter etter en 1.11-åpning sist og vant siden veldig lett. Flemming Jensen-traveren er kjapp fra start og kan lede hele veien, om hun går som sist. I år har hun kun vært utenfor trippelen ved en anledning på syv forsøk. Tre av dem har endt i seirer.

Luringen:

Gaga B.R. kommer ut etter pause og i Hamre-regi. Hun har gått 1.17 full vei i trening og er godt forberedt. Er hardt ute grunnlagsmessig, men jeg ser ikke bort i fra at hun kan kjempe i toppen likevel.

Startsiden:

Global Unreal kan ta føringen. Masserati G.T. og Karamel Hill vil nok prøve seg en bit.



V76-5 (2600ma)

9 VAINQUEUR R.P.

8 GHAZI B.R.

5 GILBERT B.R.

6 Magic Tile

3 Gonzales B.R.

4 Kasper T.T.

————————————

1 S.K.'s Spartacus

2 No Soup For You

7 Extol's Pride

Løpet:

Tre hester peker seg ut i denne Derby-kvalifiseringen.

Favoritten:

Vainqueur R.P. sto vanskelig til i spor elleve i NM mot eldre hester sist. Likevel var han med i trippelkampen da han feilet på oppløpet, hvor Lionel var suveren. I Jarlsberg Grand Prix gangen før var han råsterk toer bak Thai Highway etter en tung reise. Har fordel av den lange distansen. Bare Hamre-traveren går feilfritt, kan han absolutt vinne.

Outsiderne:

Ghazi B.R., Vainqueur R.P. stallkamerat, setter Frode Hamre knepent først av sine to. Hesten ble fjerde i Haakon-løpet sist og kan ventes forbedret med den gjennomkjøringen. Står ytterst på vingen, men det blir offensiv styrning. Skulle han komme seg greit til tet, er det han som sitter med de beste kortene. Men det er ikke sikkert han kommer dit.

Luringen:

Gilbert B.R. var mektig i års- og Gundersen-debuten tredje sist. Vant lett fra tet på sterke 1.13,0 full vei da. Etterpå har det blitt galopper med voltestart og bakspor bak bilen, som ikke er noen fordel for ham. Går han like bra som tredje sist, kan han absolutt vinne, vel og merke feilfritt.

Startsiden:

En feilfri Gilbert B.R. og Ghazi B.R. kjører trolig om teten. Men Magic Tile, Gonzales B.R. og Extol's Pride kan alle løse bra om det laddes.



V76-6 (2600ma)

5 A BRAVE HEART

3 OURASTILE

6 SILVER WING

1 QUALITY FIGHTER

————————————

7 Bongo

2 Goodman B.R.

8 Mr. Babalo

4 Always A Star

Løpet:

Fire hester peker seg ut i denne Derby-kvalifiseringen.

Favoritten:

A Brave Heart vant lett fra tet i Haakon-løpet i Drammen sist og var god som annen og tredje i henholdsvis kvalifsering og finale i Jarlsberg Grand Prix før det. Fikk en tung tur i dødens i kvalifiseringen, mens han ble avløst etter 500 meter fra samme posisjon i finalen. 4-åringen vokser en klasse om han kommer foran, men han risikerer å få Silver Wing over seg.

Outsiderne:

Ourastile har vunnet fem av seks starter hittil i karrieren. Endte uplassert i kvalifiseringen til Jarlsberg Grand Prix, men ble veldig stri i annet utvendig da i en 1.08,7-åpning. Gundersen-traveren har fordel av full distanse.

Silver Wing ble gitt et snilt løp i Haakon-løpet sist etter at stallen hadde fått karantene som følge av samonella-utbruddet på Veterinærhøgskolen, som en av Waaler-hestene hadde vært innom. Ble dratt bakover på oppløpet da og fikk sjansen for sent. Det varsles offensiv styrning nå, men det kan i verste fall bli en tøff tur i dødens. På sitt beste kan han kvalifisere seg til Derby-finalen.

Luringen:

Quality Fighter har avsluttet sterkt fra køen i sine to siste starter i Danmark og har formen inne. Blir overflydd, men står til for et fint løp. Skulle det bli tøff kjøring underveis, er det ikke helt umulig.

Startsiden:

A Brave Heart, Ourastile og Silver Wing kjører om føringen.



V76-7 (2600ma)

4 ROBIN G.T.

1 CRACKAJACK

8 GOLDSTILE

6 Championchip

————————————

7 Ghandi B.R.

2 Chef Superb

3 Barbarian Division

5 C.C. Lucky Star

Løpet:

Tre-fire hester peker seg ut i denne Derby-kvalifiseringen.

Favoritten:

Robin G.T. avsluttet sterkt til sjette etter å ha blitt bakket til femte utvendig innledningsvis i Jarlsberg Grand Prix sist. Fikk for langt frem i kvalifseringen også, men avsluttet bra etter å ha fått en dårlig rygg 500 meter igjen. Var god til seier etter perfekt løp i lederrygg da. Slo stallkameraten Zelov, Silver Wing og A Brave Heart da. Har gått 1.13,5 full vei i trening nå og er godt forberedt. Kan absolutt vinne.

Outsiderne:

Goldstile har vunnet to av tre løp hittil i år. Feilet bort en trippelplass bak Radieux og Sejr Gammelsbæk i mellom. Står ytterst på vingen, men skulle det blitt kjøring i front, kan han runde alle. Feltet er uansett lite.

Luringen:

Crackajack avsluttet bra fra køen sist til femte i Haakon-løpet som A Brave Heart vant. Foss-traveren som kommer ut med amerikanervogn kan åpne bra bak bilen. Forsvarer han sporet og åpningen ikke blir for tøff, kan han holde unna.

Startsiden:

Crackajack kan forsvare sporet. Robin G.T., Championchip og Chef Superb kan også åpne fort om det kjøres til fra start.