ULYKKESFUGL: Peppe Femling måtte nøye seg med å være tilskuer til skiskyttersprinten under Blinkfestivalen lørdag. Foto: Jan Ivar Rafoss

Femling om skrekkskaden: – Det var som på film

Publisert: 05.08.18 11:25 Oppdatert: 05.08.18 11:41

SANDNES/OSLO (VG) Peppe Femling (26) skjønte ingenting da han så ned og så at skistaven sto tvers gjennom hans høyre legg. Nå er han sjeleglad for at det tross alt gikk så bra som det gikk.

– Det var virkelig ille å se, det var vanskelig å forstå. Det var som på film. Så tok de frem en baufil og saget. Det var det vondeste, for det var vanskelig å holde staven stabilt da jeg lå der. Det var ubehagelig, forteller ulykkesfuglen Femling til VG to dager etter at han satte rulleskistaven rett gjennom høyre legg.

Lørdag kveld humper han rundt i Sandnes sentrum når lagkameratene går skiskyttersprint under Blinkfestivalen. Den svenske OL-gullvinneren er kun tilskuer. Han prøver i alle fall å være det, helt til VG forstyrrer ham for å snakke om det alle vil vite: Hvordan er det å få en skistav gjennom leggen? Rett gjennom, inn på den ene siden og ut på den andre.

Og hvordan er det mulig?

Aldri hørt om noe lignende

Det siste er ikke 26-åringen helt sikker på selv. Torsdag ettermiddag, mens han varmet opp til Lysebotn Opp, måtte han kjøre rett ut i grøften da det kom en bil imot på den smale veien. Han skjønte egentlig ikke at noe var galt før han skulle komme seg opp igjen, fort, før noen så at han hadde falt.

– Da jeg skulle bruke hendene kjente jeg at noe satt fast for stavene var festet i hendene ennå, men jeg skjønte ikke hva det var. Da så jeg ned, og det var det sykeste jeg hadde sett. Da kom sjokket og adrenalinet, forteller han.

– Delvis trodde jeg ikke det kunne skje, jeg har aldri hørt om noe lignende. Jeg trodde først ikke at det var sant. Men det var som det var, så jeg la meg bare på rygg og ventet, forteller Femling mellom skuddsalvene fra det provisoriske skiskytterstadionet.

Han fatter ikke hvordan det kunne gå til, men det gjorde det altså. Han hadde spiddet sin egen høyrelegg med sin egen rulleskistav.

– Staven sto rett gjennom her, sier Femling, og peker på inngangs- og utgangsåret.

Han anslår at den hadde omtrent 80 centimeters klaring på hver side av leggen hans.

– Det første øyeblikket var det et jævlig sjokk, forteller han.

Smertene kom senere, da sjokket hadde roet seg. Spesielt smertefullt var det da noen tok frem baufilen for å kappe endene på staven, så de kunne få ham inn i ambulansehelikopteret som var kommet.

Takker Sveen: – Roet ned situasjonen

Femling er svært takknemlig for alle de som raskt kom til for å hjelpe. Spesielt den norske langrennsløperen og legestudenten Simen Andreas Sveen (29).

– Den første reaksjonen fra de andre var jo, de ville hjelpe, men man så på dem at det var vanskelig. Men så kom Sveen og roet ned både situasjonen og meg og fikset ting til helikopteret kom, forteller Femling.

Det ser ekstremt ut, men det kunne likevel vært verre. Staven traff kun muskelen og styrte klar av viktige blodårer, leddbånd og ben. Allerede etter helgen har han planer om å begynne å trene overkropp, og om to uker håper han å kunne trene ordentlig igjen.

– Nå er jeg bare glad for at det har gått så bra, forteller han til VG.