RBK etterlyser Keita-penger etter veddemål: – Forventer at det skjer noe nå

Publisert: 03.08.18 10:33 Oppdatert: 03.08.18 10:52

SPORT 2018-08-03T08:33:46Z

TRONDHEIM/OSLO (VG) Muhamed Keita (27) skylder fortsatt Pål André Helland (28) 10.000 kroner etter et tapt veddemål forrige sesong. Nå etterlyser Rosenborg pengene på Twitter.

– Han får bare gjøre opp nå, så skal jeg føre pengene videre til Kirkens Bymisjon. Jeg forventer at det skjer noe nå. Og om jeg ikke husker helt feil, skrøt han av at han hadde så mye penger nå at han sitter og håver inn. Da har han nok råd til å betale, sier Pål André Helland til VG.

Før fjorårssesongen mente daværende Vålerenga-spiller Muhamed Keita at Oslo-klubbens angrepsrekke ville knuse angrepsrekka til Rosenborg. Den uttalelsen endte med at Pål André Helland utfordret spissen til et veddemål via VGTV.

Det tapte Keita med glans: RBKs seks mestscorende angripere scoret 44 mål. Vålerengas seks endte med bare 23. Taperen måtte gi 10 000 kroner til et veldedig formål. De pengene har Helland ennå ikke sett noe til.

Da Keita, som er klubbløs etter oppholdet i MLS-klubben New York Red Bulls, dukket opp på trening med Strømsgodset denne uken fikk det Rosenborg til å ty til Twitter for å minne den tidligere Vålerenga-spissen på at han fortsatt skylder Helland penger:

– Synes veldig synd på ham

– Jeg skjønner at Rosenborg er på kronerulling for å ansette en ny trener nå, for de finner aldri i verden en like bra trener som de hadde. Det er nok klubben som trenger penger, sier Keita når VG konfronterer ham med tweeten.

– Så du er ikke fornøyd med sparkingen av Kåre Ingebrigtsen, altså?

– Nei. Selv om han aldri har vært min trener mener jeg de bør ansette ham igjen, svarer Keita.

Etter sesongen i fjor ville ikke Keita helt akseptere tapet. Nå ser det derimot ut til at stridsøksa kan legges død. 27-åringen har bestemt seg for å gi Helland pengene han skylder ham.

– Jeg har aldri skrytt av hvor mye jeg har tjent, men han skal få de pengene. Jeg skal hjelpe Rosenborg med å finne en ny trener. Han må ta kontakt med meg selv nå, så skal jeg trøste ham etter at de røk ut av Champions League, sier Keita.

– Så du har akseptert at du tapte veddemålet nå?

– Ja, det er helt greit og jeg synes litt synd på ham. Du vet, han har mistet pappaen sin i Kåre Ingebrigtsen, også ryker de ut av Champions League. Jeg synes veldig synd på ham. Be han ringe meg, så skal vi ordne de pengene, svarer den tidligere MLS-proffen.

– Jeg skjønner at det er kaos oppe i Trondheim, men de trenger ikke stresse. Alt har sin mening, avslutter Keita.