Ordkrig rundt «Nystemten»: Mener Brann-fansen tar feil

SPORT 2018-08-24T06:31:44Z

Vålerenga-fansen forstår lite av bergensere som klager på oppstyret rundt sangen «Nystemten», som fremføres på Brann Stadion før klubbens hjemmekamper.

Publisert: 24.08.18 08:31 Oppdatert: 24.08.18 09:32

Saken er kommet opp fordi flere reagerer på at enkelte bergenstilknyttede eliteseriespillere i andre klubber velger å synge med på «Nystemten» når de besøker Brann Stadion som motstander.

Sangen er blitt sunget i flere år som tradisjon på Brann Stadion.

Bergens Tidende-kommentator Anders Pamer brukte spalteplass i avisen på emnet torsdag. Budskapet i hans kommentar «Dumme østlendinger» var at sangen ikke er noen klubbhymne, men en låt til respekt for byen Bergen.

Dette er «Nystemten» «Nystemten» har flere navn og går også under «Udsigter fra Ulriken» og «Sang til Bergen». Den ble skrevet av Johan Nordahl Brun på slutten av 1700-tallet.

Sangen brukes under mange store arrangement i Bergen – blant annet Festspillene. Sangen spilles på Brann Stadion før avspark i alle hjemmekamper. Supportere og hjemmelagets spillere synger sammen.

– Det er vel bare å kalle en spade for en spade, sier Erling Rotsvåg, talsmann i VIFs supporterklubb, Klanen.

Han mener det er feil av Brann-fansen å mene at sangen ikke har noe med fotball å gjøre.

– Brann har adoptert den som en klubbsang, men det er ingen nyhet at bergensere ikke klarer å se ting gjennom øynene til resten av det norske folk.

Se hva VIF-trener Ronny Deila mener om sangen her:

– Pinlig

Bergenserne Erik Huseklepp og Fredrik Pallesen Knudsen sang med for FKH i fjor. De siste to hjemmekampene til Brann har Kasper Skaanes (start) og Kristoffer Larsen (Sarpsborg) gjort det samme. Bård Finne i Vålerenga har derimot droppet det ved sine to besøk som motstander.

– Det er jo kult for bergenserne hvis de etablerer en såpass sterk lojalitet hos enkeltpersoner at de vil være med. Men det er jo pinlig for den andre klubben at spillerne synger med motstanderen. Så er det betryggende å høre at Bård Finne har funnet fasiten i sitt svar, sier Rotsvåg.

Sarpsborg-Larsen valgte å synge, men ble advart av lagkamerat før kampen:

Likt for Vålerenga

Redaktør i Brann-bladet den 12. mann, Gjert Moldestad, mener det er helt greit at bergensere på motstanderlaget synger med på Brann Stadion, men kunne ikke sett noen gjøre det samme med Vålerengas hymne, før søndagens TVNorge-sendte supersøndag-oppgjør på Intility Arena.

– Jeg hadde ikke syntes det var greit om en Brann-spiller synger på «Vålerenga Kjerke» nå på søndag, sier han.

Det får Klanens talsmann til å steile.

– «Vålerenga Kjerke» er jo ingen klubbsang det heller. Det er en låt om en viktig hendelse i byen her. Så alle som påstår noe annet om «Nystemten» driver med en strutseholdning. Det er bare å innrømme det.