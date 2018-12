VIKTIG STØTTESPILLER: Charlotte Kalla har hatt Magnus Ingesson både som personlig trener og landslagstrener. Her er de i OL-løypene i Sør-Korea i februar. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Trenerens dom over sesongstarten som endte i tårer for Kalla

Charlotte Kalla (31) var lei seg etter at hun var sjanseløs mot Therese Johaug (30) i Lillehammer. Men trener Magnus Ingesson mener søndagens jaktstart ikke var noe katastrofeløp.

Kalla ble nummer fire i minitouren i Lillehammer. Etterpå var hun lei seg, og avbrøt intervjuet med skrivende presse etter en klem fra Heidi Weng.

Magnus Ingesson har vært Kallas trener i mange år. Han vet ikke om skuffelsen etter helgen er over hos den svenske langrennsstjernen.

– Det er viktig at Charlotte er realistisk på hva hun kan forvente i hvert renn, sier Magnusson til VG og legger til:

– Hun vil være på pallen i hvert renn.

Venter på seieren

Dette er plasseringene til Kalla så langt denne sesongen:

** 10 km klassisk i Ruka, nr. 2

** sprint Lillehammer, nr. 10

** 10 km friteknikk Lillehammer, nr. 3

** 10 km klassisk jaktstart Lillehammer, nr. 4 (sammenlagt og 4. beste etappetid).

– Søndagens løp var ikke et katastrofeløp av Charlotte. Hun var bare 23 sekunder bak Johaug. Hadde hun vært 45 sekunder eller ett minutt bak, det hadde vært katastrofe, sier Ingesson til VG.

– Tror du hun har fått seg en liten knekk når Johaug er så overlegen i sesongstarten?

– Det tror jeg ikke. Det som er viktig er at Charlotte må fokusere på seg selv. Hun kan ikke ha fokus på Johaug. Hun må fokusere på seg selv, svar Ingesson.

Både Kalla og Johaug har OL- og VM-gull. Begge har vunnet Tour de Ski sammenlagt.

For hard mot seg selv

Han snakket med Kalla etter at hun havnet utenfor pallen i Lillehammer. Han vil ikke si hva de snakket om.

– Men hun var skuffet. Veldig skuffet, sier Ingesson og fortsetter:

– Charlotte er for hard mot seg selv.

Kalla startet jaktstarten som nummer én, men ble tatt igjen av Ebba Andersson og Ingvild Flugstad Østberg i tillegg til Johaug.

– Johaug er sterk. Men hun er ikke uovervinnelig. Jeg er ikke overrasket over starten hun har fått. Men hun har ikke vunnet med så mye, det er mye rundt 10 sekunder, sier Ingesson.

Skuffelse tar energi

Han forteller at skuffelsen kan sitte lenge i Kalla noen ganger. Men at han er klar på at hun må kvitte seg med den så fort som mulig.

– Det tar energi om skuffelsen henger i, sier Ingesson.

Lørdag er det 15 kilometer friteknikk enkeltstart på Beitostølen.

– Charlotte må ikke vinne. Men hun vil se at hun er med. Det er viktig med tanke på VM, at man vet man er med, sier Ingesson.

PS! Søndag er det stafett på Beitostølen.