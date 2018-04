I HARDT VÆR: Norske Anders Besseberg har vært president i det internasjonale skiskytterforbundet IBU siden 1992. Foto: Jostein Magnussen

Besseberg trekker seg som president: – Jeg er ikke korrupt

Anders Besseberg (72) har i dag trukket seg som president for det internasjonale skiskytterforbundet, men avviser på det sterkeste at han har mottatt penger for å manipulere og skjule dopingprøver.

– Nei, jeg er ikke korrupt. At jeg skal ha fått betalt av russerne for å skjule dopingprøver, det kan jeg si et klart og tydelig nei til, svarer den norske mangeårige skiskytterpresidenten på spørsmål fra VG om han er korrupt.

– Jeg har gitt samme svar til etterforskerne. Jeg har aldri mottatt en krone, euro, dollar eller rubel for den saks skyld. Jeg har ikke prøvd å lure unna russiske prøver, understreker Anders Besseberg.

Anders Besseberg har ledet det internasjonale skiskytterforbundet IBU siden 1992. Det har lenge vært kjent at han vil avgå som IBU-president i september i år. I dag valgte han imidlertid å trekke seg som president så lenge etterforskningen mot ham og IBU pågår.

– Jeg fungerer ikke i vervet. Det ble lagt ned i dag, og det vil det være under etterforskningen av saken. Jeg stiller ikke til valg i september. Men håper denne saken vil være ryddet av veien før det, sier Anders Besseberg etter at han torsdag morgen hadde gått en skitur med hunden sin ved hjemstedet i Buskerud.

Uten advokat

Besseberg forteller at østerriksk politi avhørte ham i Oslo tirsdag og onsdag. De har tatt beslag i innholdet på hans østerrikske mobiltelefon og PC-en som han har i hjemmekontoret i slektsgården med adresse Bessebergveien i Vestfossen.

– Jeg kan ikke gå i detaljer når det gjelder avhørene. Men de har avhørt meg og de etterforsker saken. Det var en tolk til stede. Det er et krav, selv om jeg ikke hadde behov for det. Jeg sa nei til å ha egen advokat til stede under avhørene. Det følte jeg ikke behov for. Spørsmålene jeg fikk var greie å svare på, sier Anders Besseberg.

Han sier også at han vil stille til nye avhør, hvis østerriksk politi innkaller ham til det.

– Det er viktig å få oppklart saken, sier han.

Foreløpig er han ikke blitt innkalt til nye avhør. Han forteller at han ikke vet hvilke beslag som ble gjort hjemme hos ham, men at han vil få en beslagsliste etter hvert. Han har fått tilbake mobilen og «regner med» at etterforskerne har hentet ut innholdet i harddisken på PC-en hans.

Anders Besseberg hevder at han under avhørene ikke ble spurt om påstanden om at han skal ha skjult 65 russiske dopingsaker siden 2011, som VG kunne melde onsdag. Han sier også at han «har en mistanke» om at årsaken til razziaene hjemme hos ham og ved IBUs kontor i Salzburg er opplysninger fra «kronvitnet» til det internasjonale antidopingbyrået WADA, russeren Grigorij Rodtsjenkov.

– Kritisk til WADA

– Det overrasker meg ikke at de eventuelt prøver å gå etter meg. Jeg har ingen spesielt høy stjerne i WADA. Jeg har vært kritisk til en del ting de har gjort, sier Anders Besseberg.

Han er medlem av styret i WADA i kraft av at han har vært president i IBU.

Anders Besseberg sier at han ikke kan skjønne at det kan ha foregått manipuleringer av dopingprøver og at han ikke har noe å gjøre med IBUs antidopingarbeid, bortsett fra det «formelle ansvaret» han har i forbindelse med anmeldelse av dopingsaker knyttet til skiskyttere internasjonalt.

Han mener derimot at IBU har vært offensive i antidopingarbeidet og ligget i forkant når det gjelder å avsløre nye typer dopingmidler. Derfor sier han at han «ikke skjønner sammenhengen» når han blir beskyldt «for å beskytte og få betaling»; han «har aldri prøvd å sabotere dopingtester».

– Jeg er ikke i kontakt med dette overhode, sier IBU-presidenten.

Lab-ansatte kjøpt?

Det er IBUs medisinsk ansvarlige visepresident Jim Carrabre fra Canada som er det internasjonale særforbundets antidopingsjef, ifølge Besseberg. Kanadieren skal være den eneste i IBUs styre som har tilgang til dataene i WADAs meldesystem for utøvere, kalt ADAMS.

Anders Besseberg mener at den eneste muligheten for manipulasjon, om enn teoretisk som han uttrykker det, fins i forbindelse med prøvetakingen og ved behandlingen av prøvene ved laboratoriet – gjennom «å kjøpe en av de ansatte».

I forbindelse med razziaene og etterforskningen, er det blitt påstått at IBU-president Besseberg kjører rundt i flotte biler og bor i et gedigent hus privat. Det siste bekrefter han.

Sponset BMW

Slektsgården fra 1600-tallet som han og kona Wenche bor i på Vestfossen er stor. Hovedhuset er fra 1848. Besseberg sier at han overtok gården i 1975. Han har bodd det siden 1988 – fire år før han ble IBU-president – etter en stor oppussing.

– Jeg skiftet 36 vinduer og la et nytt tak med hollandsk glass-sten. Det er veldig fint. Jeg tror jeg betalte to kroner per sten, sier han.

Angående bilparken:

– Jeg kan avkrefte at jeg kjører rundt i tre flotte biler. Jeg har en BMW X5. Det er en leasingbil. BMW er skiskytterforbundets hovedsponsor. Alle ved kontoret disponerer en BMW. I tillegg har jeg en gammel Daihatsu firehjulstrekker som jeg kjøpte brukt for 60.000 kroner. Kona har en BMW som hun har kjøpt selv, forteller Anders Besseberg.

PS: Klaus Leistner blir fungerende president i IBU, ifølge det russiske nyhetsbyrået R-sport. Han er visepresident for finans i IBU. Viktor Majgurov, russeren som er første visepresident, har - naturlig nok - sagt nei til å være fungerende president, ifølge R-sport.

