Mamma Krüger tenkte sønnens renn ikke var viktig etter fallet

Publisert: 11.02.18 12:08

TÅSEN (VG) Da Simen Hegstad Krüger (24) falt, trodde far Lars Krüger at løpet var kjørt. Mamma Inger så ikke rennet da hun hørte om uhellet. Men så - mot alle odds - klinte sønnen til med gullmedalje.

– Den var vel blanding av hysterisk og lykkelig. Det er uvirkelig. Det må jeg si. Særlig etter den starten. Da trodde vi at det var kjørt, så det var helt utrolig, sier Lars Krüger etter at han har sett sin sønn bli olympisk mester .

Moren tenkte det verste

Han og Krügers lillebror Espen fulgte OL-tremila hjemme i boligen i Oslo. De fikk se Simen Hegstad Krügers aller største øyeblikk i karrieren. Ikke bare det at han vant OL-gull. Men det handlet like mye om prestasjonen bak gullet. 24-åringen fikk nemlig en verst tenkelig start på debuten. Han falt og brakk staven kort tid etter at feltet satte ut fra start.

– Jeg tenkte «å nei, ikke nå. Ikke på en åpningsdistanse i OL». Det var yngstemann som sa at Simen ramlet, da gikk rullegardinen ned, sier pappa Krüger.

– Men jeg vet at Simen normalt er veldig kald. I de viktigste rennene klarer han ofte å ikke la seg stresse for mye. Han klarer å gå sitt eget renn, men jeg hadde ikke trodd på dette. Men det hadde vel ingen, sier en stolt pappa.

Samtidig som Lars så sønnen på TV, fulgte mor Inger Berit Krüger med på radio mens hun var ute og så skirenn. Da hun hørte at Simen hadde falt, tenkte hun at det var like greit.

– Da er det ikke så viktig at jeg får sett på TV, for dette går sikkert dårlig, forteller hun til VG at hun tenkte.

Redd broren stivnet

Så feil kan man ta. For 26 kilometer etter fallet hadde Lyn-løperen rykket fra Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund. Det så lovende ut lenge, men på et tidspunkt forsøkte Krügers to landsmenn å ta ham igjen.

– De tok farlig mye tid veldig fort. Jeg var redd for at Simen var stiv. Men da jeg så han hadde krefter opp siste bakken, så hadde jeg trua på at det kom til å gå, sier lillebror Espen.

For Krüger klarte å holde stand. Avstanden ned til lagkompisene i mål var på snaue ti sekunder. Han gikk i ensom majestet inn til gull.

Ville ikke på familieferie

Lars Krüger forteller om en svært langrennsinteressert familie. Alle barna går aktivt på ski. For Simens del skjønte han at sønnen satset for alvor da han var i 15–16-årsalderen.

«Det har aldri vært fritidsproblemer i helgene og vinterhalvåret», humrer Lars Krüger. For sønnens del vil han si at han virkelig slo gjennom det første året han var junior i Lyn Ski.

– Det var langrenn som var gøy og som man skulle drive med. Det var en høstferie, han var kanskje 15 elelr 16 år, da vi skulle på ferie med venner til Malta. Da var det også en ski-samling i Holmenkollen. Nei, Simen skulle være hjemme. Dette ville han. Han har sånn sett vært dedikert lenge, sier Lars.

Krüger reiste til OL med 15 kilometeren som hovedmål. Det er den distansen han har vurdert han har størst sjanse på gull. Den distansen kommer på programmet allerede fredag.

– Jeg tror ikke han hadde drømt om gull på tremila. På forhånd tror jeg han hadde ambisjoner om å kjempe om medalje. Men at at han realistisk selv tenkte at han skulle ta gullet, det hadde ikke jeg trodd heller, nei, sier Lars Krüger.

