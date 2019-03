Hvilken fotballsang er den beste i Eliteserien?

VG kårer Eliteseriens beste fotballsang, og du bestemmer hvilken sang som stikker av med seieren. Én låt får terningkast 1 av VG-anmelder Tor Martin Bøe.

Er det klassikeren «Rosenborgsangen» som er tidenes fotballsang i Eliteserien? Eller kanskje cupfinalelåta til Tromsø fra 2012?

Nå kan du være med å bestemme. I samarbeid med klubbene i Eliteserien har vi samlet 16 fotballsanger - én låt per lag. Der klubber har flere kandidater, har VG valgt én.

VGs musikkanmelder, Tor Martin Bøe, har gitt sin dom, men det er du som bestemmer hvilken låt som går helt til topps.

Hør og gi ditt terningkast til låtene!

Å mene noe om fotballhymner er litt som å komme hjem til folk og spytte på ungene deres. Eller i alle fall le av familiebildene de har på veggen.

For alle tettsteder med respekt for seg selv har et fotballag. Alle fotballag med respekt for seg selv har en fotballhymne.

Alle artister med respekt for seg selv lager en fotballhymne til laget. Se bare på hvordan Frode Alnæs og Øyvind Elgenes selvsagt har laget låten til Kristiansund, på samme måte som Torstein Flakne og Dag Ingebrigtsen står bak Rosenborg sin.

Sånn blir fotballhymnen det kollektive prosjektet som bruker hele byen og bondefanger alle kommunens innbyggere i engasjement og entusiasme. Alle vil jo være en medspiller.

Det er også fotball-hymens utfordring: Den skal heie på laget, det skal gjenta navnet på laget og alt skal bli en seier. Og om man ikke har noe unikt å synge om, kan man i alle fall synge om fargen på drakta. Som i de fleste norske lagoppstillinger er blå.

MUSIKKANMELDER: Tor Martin Bøe. Foto: Frode Hansen, VG.