Skøyteekspertene: Savner Gull-Lorentzens toppfart

HAMAR (VG) Håvard Lorentzen (26) må presse ned tiden i starten og finne tilbake til toppfarten i verdenscupen her på Hamar for å være i posisjon til å kunne gjenta gullsuksessen fra forrige sesong i distanse -og sprint-VM de neste ukene.

Det mener NRKs ekspertkommentator Even Wetten (36) og tidligere toppsprinter Espen Aarnes Hvammen (30).

– For å være slagkraftig til å vinne gull, må han forbedre seg på de første hundre meterne. Og vi har ikke sett den ekstreme toppfarten vi så i fjor. Han må gå «outstanding» og vinne overbevisende, svarer NRKs skøyteekspert Even Wetten på spørsmålet:

Hva vil han se Håvard Lorentzen gjøre under 500-meterne (lørdag klokken 16.55 og søndag 18.06) og 1000-meteren (lørdag klokken 18.04) i verdenscupen i Vikingskipet for å bli overbevist om at han kan vinne gull i distanse-VM neste uke og sprint-VM 23. til 24. februar?

– Går han under 9,8 sekunder i åpningen de første hundre meterne, er han plutselig gullkandidat. Da vil han ha toppfarten han trenger for å vinne. Med svakere åpning, får han lavere fart inn i svingen. Da har han et handikap, forklarer Even Wetten.

– Alt under 9,85 er bra. Bikker han under 9,80, er han omtrent i samme form som i OL. Det må til, tilføyer han.

Espen Aarnes Hvammen, som lenge var Norges sprint-håp før Håvard Lorentzen kom på banen, er inne på det samme. Han «vil se» at Norges OL-gullvinner på 500 meter, regjerende sprintverdensmester , sammenlagtvinner av 500 meter i verdenscupen og dens totalvinner, «treffer bra ut fra starten og klarer overgangen til toppfarten».

– Han er ikke den råeste ut fra start. Men i fjor var han utrolig god fra 30 til 40 meter og «opp». Det viktigste vil være akselerasjonen hans opp til toppfarten, sier Espen Aarnes Hvammen.

Han og Even Wetten - VM-vinner på 1000 meter i distansemesterskapet i Inzell 2005 - mener Håvard Lorentzens beste gullsjanse i distanse-VM i Inzell 7. til 10. februar er på 500 meter, selv om det er flere seierkandidater på den distansen sammenlignet med 1000-meteren.

De mener også at verdensrekordholder Pavel Kulizjnikov (33,98) fremstår som gullfavoritt på den korteste distansen. Riktig nok med en rekke forbehold: Et par japanere har gått styggfort, nederlenderen Dai Dai Ntab (pers 34.15) har nylig gjort det, åtte til 10 løpere er i stand til å vinne, «ingen er av dem er uslåelig som Usain Bolt» - men Kulizjnikov og Håvard Lorentzen (OL-rekord/pers 34,41) er hvassest de siste 150 meterne.

– Kulizjnikov har vært best denne sesongen. Men Håvard (Lorentzen) har slått ham, påpeker Even Wetten med henvisning til verdenscupåpningen i Japan da de gikk mot hverandre.

– Jeg tror vi får se en Håvard Lorentzen som er skikkelig giret igjen. En annen Lorentzen i februar enn den han var før jul, og da var han egentlig ikke dårlig. Han er en mann for de store anledningene. Det er de som trigger ham, mener Espen Aarnes Hvammen.

PS! Håvard Lorentzen går i åttende par mot japaneren Yuma Murakami (pers 34,55) på 500-meteren i Vikingskipet lørdag. Pavel Kulizjnikov går i tiende og siste par mot japaneren Tsubasa Hasegawa (34,46). Det er forøvrig første gang på 11 år at sprint står på programmet i verdenscupen på Hamar.