LITT NÆRMERE: Håvard Lorentzen ble slått med ett sekund på 1000 meter av Kai Verbij (t.h) i EM for tre uker siden. Lørdag i Vikingskipet (bildet) var Norges VM-håp «bare» et halvt sekund bak den nederlandske vinneren. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Lorentzens VM-plan: Vil gå lag-sprint før 500-meteren

SPORT 2019-02-02T20:25:27Z

HAMAR (VG) På tross av 13. plass og 5. plass i generalprøven på hjemmebane, kommer Håvard Lorentzen (26) ikke til å droppe lag-sprinten i distanse-VM om fire dager - selv om den bare går 24 timer før 500-meteren i Inzell.

– Det er blitt vurdert om jeg skulle gå andre etappe i stedet for tredje (på lag-sprinten). Men jeg må gå den om vi skal ha en sjanse til å ta medalje. Vi kommer ikke til å endre det, svarer Håvard Lorentzen på VGs spørsmål om han helt sikkert kommer til å gå lagkonkurransen i VM.

Lag-sprinten - eller team sprint som den kalles - går på mesterskapets første dag, torsdag 7. februar. Dagen etter - nøyaktig 24 timer senere - skal Håvard Lorentzen går for sitt første individuelle VM-gull på 500 meter, ett år etter at han vant OL-gull på distansen i Pyeongchang.

Han vedgår at lag-sprinten, der han er Norges lokomotiv og skal avslutte den med den avgjørende «tredjeetappen», er «tungt» og ikke den beste oppladningen, som han uttrykker det.

På den annen side har han veldig lyst til å ta medalje på den. Norge har absolutt en god sjanse. I verdenscupen denne sesongen har den norske-trioen en seier og en andreplass. De andre nasjonene stiller også med sine beste menn på lag-sprint i VM. Nederland med Kai Verbij og Kjeld Nuis.

Begge slo ham på 1000-meteren i Vikingskipet lørdag, en times tid etter at han hadde gått inn til en oppsiktsvekkende svak plassering på 500-meteren: 13. plass.

– Etter 1000-meteren ble jeg litt tryggere på at 500-meteren ikke var så ille i alle fall. «Pausen» på åtte minutter hjalp ikke på. Jeg tror den blir bedre søndag, sier Håvard Lorentzen med tanke på at starten hans ble utsatt etter et fall i paret før - og at verdenscupen i Vikingskipet avsluttes med 500 meter nummer to søndag ettermiddag klokken 18.12.

Konfrontert med «den tunge lag-sprinten» som «oppladning» til den prestisjefylte 500-meteren i distanse-VM, sier Norges sprinttrener Jeremy Wotherspoon at den ikke ikke vil skade ham («it doesn’t hurt him»).

– Det er ikke perfekt. Men helt OK. Alle er i samme båt. Det er lett å peke på alt som ikke er helt perfekt. Men han mener at teamsprint er lettere enn å gå en 1000 meter. Vi har en medaljesjanse (på lag-sprint), sier kanadieren.

Han mener i likhet med Håvard Lorentzen at 1000-meteren her lørdag var oppløftende med tanke på distanse-VM neste helg. Lorentzen endte på 5. plass, men gikk den siste delen av løpet like fort og fortere sammenlignet med de som endte foran ham på resultatlisten.

– Det var ikke meningen at han skulle være i toppslag her, denne helgen. Han er i god form, men vi skulle bruke denne til å bygge opp til den neste, sier Jeremy Wotherspoon.

– Så du er ikke bekymret?

– Nei, men han må være skarpere i første sving (på 500 meter). Første hundre var OK (9,86), men i svingen var han ikke så god som han er i sine beste løp. Han var litt dårligere enn han har vært de siste treningene, svarer Jeremy Wotherspoon på VGs spørsmål.

På spørsmål om hva de kan gjøre - han og Lorentzen - de siste dagene frem mot distanse-VM, svarer han at «there’s no magic»; det fins ingen trylleformel. Han er imidlertid «optimistisk», forutsatt at Lorentzen - i motsetning til på 500-meteren nå - klarer å «gjennomføre» løpene.

– Han var mye bedre den siste runden på 1000-meteren enn han var under sitt forrige løp på distansen. Men man kan aldri være sikker. Da ville det blitt kjedelig, sier Jeremy Wotherspoon og smiler.