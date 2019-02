SPARE-VM: Jarl Magnus Riiber og Ivar Stuan (t.h.) under presentasjon av kombinertlandslaget før sesongstart. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Droppet VM-samling – kombinert skylder 4,5 mill.

Kombinert ønsket den optimale VM-oppkjøringen for gullkandidat Jarl Magnus Riiber (21) og lagkameratene i Mellom-Europa. Men vraket alle planer i siste liten. Landslagsledelsen bekrefter at det skyldes økonomiske prioriteringer.

– Vi kunne reist til Oberstdorf eller Val di Fiemme på samling for å dyrke lagfølelsen foran VM i Seefeld. En slik samling hadde kostet oss minst 100.000 kroner. De pengene ønsket vi heller å bruke på andre ting, sier Ivar Stuan.

Riiber er sammen med Maren Lundby, Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo de største kandidatene til gull når verdensmesterskapet starter i Seefeld og Innsbruck onsdag.

Riiber har vunnet ti renn i verdenscupen i vinter – har herjet med konkurrentene – og er allerede sammenlagtvinner. Den første nordmann siden Bjarte Engen Vik som vant kombinertcupen for 20 år siden.

– Bortsett fra Jan Schmid som har vært sykdomsplaget etter høydeopphold i St. Moritz, så er alle våre VM-løpere friske. Riiber har trent på Lillehammer og Pellestova. Jørgen Graabak og Espen Bjørnstad er for tiden på Oppdal, mens Magnus Krog ble igjen for å trene i Lahti etter helgens verdenscup, sier Ivar Stuan.

GUL(L) GUTT: Jarl Magnus Riiber er allerede vinner av verdenscupen. Her etter seier i Granåsen i januar. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Han er sportssjef for kombinertlandslaget. For åtte måneder siden fortalte han til VG at kombinert sto i kraftig gjeld til eget forbund. Fem millioner kroner hadde de overtrukket «kassakreditten» i Norges Skiforbund i tidsrommet 2011–2017. Ansatte måtte ned i lønn. Inkludert ham selv. Treningsleir i utlandet ble avlyst.

– Vi har vært gjennom en knalltøff hestekur siden mai i fjor. Jeg vil si at vi er friskmeldt nå, og ansatte er tilbake i opprinnelig stillingsprosent. Budsjettet for 2019 på 15 millioner kroner er godkjent av skistyret, sier Ivar Stuan.

Han bekrefter at kombinert har tilbakebetalt en halv million av den totale gjelden på fem millioner kroner. Inneværende år skal ytterligere én million kroner bankes ned.

– Det har vært en krevende kamp. Fortsatt må vi være smarte med pengene våre. Samtidig er det et mål å bygge egenkapital, sier Ivar Stuan.