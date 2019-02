JUBEL: Henrik Kristoffersen jakter ny medalje, Therese Johaug skal gå siste løp før VM og Johannes Thingnes Bø jakter nok en seier i verdenscupen. Foto: Bjørn S. Delebekk, Helge Mikalsen og Jostein Magnussen.

Slik blir sportshelgen på TV

Henrik Kristoffersen jakter VM-medalje i både storslalåm og slalåm og langrennsløperne skal teste formen for siste gang før VM i Seefeld. Det skal også hoppgutta. I tillegg er det engelsk FA-cup og mye mer. Her får du oversikten over sportshelgen på TV.

Her får du oversikten over når og hvor du kan se sport på TV denne helgen!

Fredag

Fredag 15. februar:

14.00 Alpint: 1. omgang storslalåm, VM i Åre - NRK 1

15.40 Hopp: Laghopp for menn, verdenscup - NRK 1

17.30 Alpint: 2. omgang storslalåm, VM i Åre - NRK 1

19.00 Skiskyting: 10 kilometer sprint for menn - NRK 2

20.30 Fotball: Italiensk Serie A, Juventus - Frosinone - Strive

Lørdag

11.00 Alpint: 1. omgang slalåm kvinner, VM i Åre - NRK 1

11.15 Skicross: Verdenscup - Eurosport Norge

12.25 Langrenn: Sprint fristil, verdenscup - NRK 1

13.00 Hopp: 1. omgang verdenscup kvinner - NRK 2

13.30 Fotball: Engelsk FA-cup, Brighton - Derby - Viasport 1

14.00 Hopp: 2. omgang verdenscup kvinner - NRK 2

14.25 Alpint: 2. omgang slalåm, kvinner, VM i Åre - NRK 1

15.55 Hopp: 1. omgang verdenscup menn - NRK 1

16.00 Ishockey: Get-ligaen, Sparta Sarpsborg - Lillehammer - TV 2 Sumo

16.00 Ishockey: Get-ligaen, Vålerenga - Frisk/Asker - TV 2 Sumo

16.15 Fotball: Spansk La Liga, Rayo Vallecano - Atlético Madrid - Strive

17.05 Hopp: 2. omgang verdenscup menn - NRK 1

18.00 Skiskyting: 12,5 kilometer jaktstart kvinner - NRK 1

18.30 Fotball: Engelsk FA-cup, Newport County - Manchester City - Viasport 1

18.30 Fotball: Tysk Bundesliga, Hertha Berlin - Werder Bremen - Viasport 3

20.45 Fotball: Spansk La Liga, Barcelona - Valladolid - Strive

20.45 Fotball: Nederlandsk Æresdivisjon, Vitesse - Wilhelm II - Viasport 3

22.99 Skiskyting: 15 kilometer jaktstart menn - NRK 1

Søndag

02.00 Ishockey: NCAA, Minnesota - Denver - VG

09.40 Langrenn: 10 kilometer klassisk for kvinner - NRK 1

10.45 Alpint: 1. omgang slalåm menn - NRK 1

12.25 Langrenn: 15 kilometer klassisk for menn - NRK 1

13.00 Hopp: 1. omgang kvinner verdenscup - NRK 1

14.00 Fotball: Engelsk FA-cup, Bristol City - Wolverhampton - Viasport 1

14.00 Hopp: 2. omgang kvinner verdenscup - NRK 2

14.30 Alpint: 2. omgang slalåm menn - NRK 1

15.10 Hopp: Verdenscup menn - NRK 2

17.00 Ishockey: Get-ligaen, Stjernen - Manglerud Star - TV 2 Sumo

17.00 Ishockey: Get-ligaen, Ringerike - Storhamar - TV 2 Sumo

17.00 Fotball: Engelsk FA-cup, Doncaster Rovers - Crystal Palace - Viasport 1

17.00 Fotball: Engelsk FA-cup, Swansea - Brentford - Viasport 2

18.05 Skiskyting: Singel mix stafett - NRK 1

18.00 Fotball: Italiensk Serie-A, Inter - Sampdoria - Strive

18.30 Ishockey: NHL, Pittsburgh Penguins - New York Rangers - Viasat 3

20.00 Fotball: Spansk La Liga, Barcelona - Real Valladolid - Strive

20.00 Fotball: Spansk La Liga, Real Madrid - Girona - Strive

21.00 Fotball: Fansk League 1, Saint Etienne - PSG - Viasport 1

22:00 Skiskyting: Mix-Stafett - NRK 2