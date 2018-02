Legen som kan ha reddet Lorentzens OL: – Det så ikke bra ut

Publisert: 20.02.18

SPORT 2018-02-20

Da Håvard Holmefjord Lorentzen skadet seg stygt i 2015, ble han hasteoperert på sykehuset i Tyskland. Fana-gutten skulle la såret gro og begynne opptrening igjen, men det var helt til en lokal lege så bildene av arret til OL-helten og tok grep.

De siste dagene har vært et eventyr for Lorentzen, eller «Lorry» som han kalles i Bergen. Ikke bare satte han ny olympisk rekord på 500 meter samtidig som han tok gull. Det var også en personlig seier for skøyteløperen, som for drøyt to år siden skadet seg alvorlig på treningssamling i Tyskland.

Både etter gullet var sikret og på medaljeseremonien dagen etterpå, var det en tydelig rørt Håvard Lorentzen som stolt kunne juble for egen prestasjon. Kanskje sendte han også en varm tanke i retning Bergen, til legen Knut Fjeldsgaard.

– Ville ikke grodd

Det var BA som først skrev om legene på Haukeland og deres viktighet for det lokale talentet. Fjeldsgaard, populært kalt «Langen», har selv drevet med idrett på øverste nivå og representerte Norge i OL som hockeyspiller i 1980.

Leggen til 25-åringen var kuttet opp på langs etter fallet i Tyskland, og tyske leger fikk lagt over hud på såret med en gang . Bildene av beinet til den lokale helten sirkulerte i media. Og da Fjeldsgaard så bilder av arret, skjønte han at noe måtte gjøres om skøyte-kometen skulle raskt tilbake til toppen.

– Jeg fikk se bilder av beinet hans og så med en gang at dette ikke var bra. Den lappen de hadde dyttet tilbake over kuttet hans i Tyskland, ville aldri ha grodd, sier Fjeldsgaard.

Fjeldsgaard jobbet tett på fotballklubben Brann, og det var Håvards bror, daværende Brann-spiller Håkon Lorentzen, som viste bildet til klubblegen. Han likte ikke det han så.

– Den leggen kunne fort fått en infeksjon. Det så rett og slett ikke bra ut.

Tok grep umiddelbart

Fjeldsgaard tok kontakt med en plastisk kirurg på Haukeland Universitetssykehus, som fikk vinneren av 500-meteren i Pyeongchang inn til operasjon.

– Vi foretok en stor transplantasjon der vi tok hud fra låret og la over kuttet på leggen.

Som lege vil han ikke spekulere så mye i hva som kunne skjedd om man ikke sendte Lorentzen videre til Haukeland.

– Men jeg kan si såpass at det kunne blitt komplikasjoner, og da hadde det vært vanskeligere å komme igang med trening igjen. Det eneste vi vet sikkert er at det er bra vi tok tak i det med en gang.

Kan ha reddet OL for Lorentzen

Det er med andre ord all mulig grunn til å tro at Knut Fjeldsgaards avgjørelse var vesentlig for Lorentzens opptrening mot OL.

– Ja, det kan godt hende jeg var litt delaktig i det. Jeg vil heller si det sånn at for sånne personligheter som Håvard og Håkon (fotballspilleren og broren journ.anm), så stiller man opp. De er veldig fine personligheter.

Og det kan virke som om den ferske gullvinneren er takknemlig for det legen har gjort for han også.

– Jeg fikk en flaske vin av han til jul, og jeg følger med på ham. Det er ordentlig moro, sier han.