Riiber i tårer etter ny fjerdeplass – trippelt tysk i kombinert

Publisert: 20.02.18 14:09 Oppdatert: 20.02.18 16:43

SPORT 2018-02-20T13:09:16Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Medaljen glapp igjen for Jarl Magnus Riiber (20) etter at han ble spurtslått av tre tyskere. Det tok han tungt - og gråt bitre tårer.

– Det var litt kjipt. Jeg føler jeg gjør et superbra langrenn og leker med terrenget, men jeg er fortsatt litt for dårlig trent mot slutten. De raske muskelfibrene mine kommer ikke til nytte når jeg stivner i de siste svingene, sier Riiber til VG, mens hans holder tårene tilbake.

Han forteller at han var stokke stiv – og at det føltes som å stå på stylter – inn på stadion bak Rydzek, Riessle og Frenzel.

Irritert over hoppingen

– Jeg skulle hoppet bedre, for da kunne jeg spart mer krutt til spurten. Men da jeg kom inn på stadion var det krampe både i legger og lår, sier Jarl Magnus Riiber.

Fakta Resultater

1. Johannes Rydzek 23:52,5

2. Fabian Riessle +0,4

3. Eric Frenzel +0,8

4. Jarl Magnus Riiber +2,8

5. Akito Watabe +12,5

6. Eero Hirvonen +22,1

...

10. Jørgen Graabak +1:24,8

11. Jan Schmid +1:27,2

22. Espen Andersen +2:44,3

Nordmannen var den eneste som var med tyskerne inn på oppløpet, men var sjanseløs i spurten, og slått med 2,8 sekunder av gullvinner Johannes Rydzek. Akkurat som i konkurransen med hopping i normalbakke onsdag endte Riiber på den bitre fjerdeplassen .

En annen som mildt sagt var irritert over egen hopping var Jørgen Graabak. Han var ikke heldig med forholdene, og måtte starte neste to minutter bak Akito Watabe på langrennsdelen.

– Det ble kastet litt stoler og greier rundt i garderoben der. Jeg får se hvor mye jeg må erstatte av det, men det er klart jeg blir forbannet når jeg ikke er der jeg håpet jeg skulle være, sier han til Adressa.

– Du kommer i mål og tenker at du har skuffet mange. Til slutt er det meg det går utover. Det er kjedelig å bli nummer fire, sukker Riiber.

Tårer

Riiber lå irritert i målområdet og dunket hodet i bakken etter å ha nok en gang vært få sekunder fra edelt metall. 20-åringen tok frustrert til tårene.

– Jeg har tørket noen tårer. Dette var kjedelig, sier Riiber.

– Du står her i OL med to fjerdeplasser på to konkurranser. Hvordan er det?

– Det er noe dritt, svarer Riiber.

Tyskland utlignet Norge

Johannes Rydzek sikret gullet foran Fabian Riessle, mens Eric Frenzel – som tok gullet onsdag – måtte nøye seg med bronse denne gang.

Tyskland utligner dermed Norges 11 gull i Pyeongchang, men Norge er fremdeles foran på statistikken med både flere sølv og bronse.

Riiber startet som annenmann etter første halvdel i den store hoppebakken bare sekundet bak Watabe, men bakfra jaktet tre tyskere innenfor en tidsmargin på 34 sekunder. Etter åtte kilometer kom også finske Eero Hirvonen opp.

20-åringen fikk en veldig billig reise mot mål ved å ligge i ryggen til Watabe. To kilometer før mål var det nordmannen som dro og satte fart i litt rykk-og-napp med gode ski.

Torsdag er det stafett.

Skuffende plasseringer

Det er i ferd med å bli et litt skuffende mesterskap for kombinertgutta tross ungguttens gode innsats. Jan Schmid, som trøblet med sykdom før lekene , har vunnet tre verdenscuprenn denne sesongen, ett mer enn Espen Andersen og to mer enn Graabak. Mens det i OL sist ble to gull.

– Jeg er ikke i OL for å bli nummer ti. Jeg blir gående litt som en turist og «backpacker». Det er kjedelig. Det føles fryktelig langt unna, sier Graabak som ble nummer ti etter å ha startet nesten to minutter bak.

Schmid ble nummer 11, mens Espen Andersen endte på 22. plass.

– Jeg tar med meg et positivt langrenn, men jeg hopper for dårlig og er for langt bak. Det blir et skuffende totalresultat. Kommer du litt på hæla som meg så blir det tungt, sier Schmid til VG.

Trønderen som har hatt sin beste sesong i verdenscupen siden han kom inn i kombinertsirkuset for 16 år siden sier til VG at han ikke vet om han satser videre etter OL.

– Den avgjørelsen tar jeg etter denne sesongen, sier Schmid.