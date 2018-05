TREKKER ANKEN: Turntrener Linda Gundersen trekker anken mot NIFs domsutvalg. Dermed er hun utestengt fra all idrett i ti år. Foto: Privat

Turntrener Linda Gundersen trekker anken

Publisert: 09.05.18 17:43 Oppdatert: 09.05.18 18:24

Linda Gundersen anket søndag dommen som utestenger henne fra norsk idrett i ti år. Nå har turntreneren trukket ankesaken.

– Både anke og omtanke er trukket rett og slett fordi avgjørelsen er fullstendig uten betydning for henne etter at hun har sluttet i jobben som daglig leder etter forlik med klubben. Da er det ingen grunn til å bruke tid eller krefter på pavens skjegg, sier Gundersens advokat John Christian Elden til VG.

Dermed er dommen som utestenger tidligere trener og daglig leder i Holmen Turn og Tropp, Linda Gundersen, fra all idrett i ti år , fra NIFs domsutvalg rettskraftig.

Det var på søndag at Marit Forsberg i NIFs domsutvalg uttalte til VG at Gundersen først skulle anke dommen . Da gikk Gundersens advokat John Christian Elden ut i Budstikka og anmodet om full frifinnelse. Nå har parten derimot snudd.

– Det eneste hun er nektet, er å melde seg inn i et idrettslag de neste årene. Det har hun ingen planer om, og hun kan ellers delta på idrettsarrangementer som hun lyster. Hun ble frifunnet for de fleste anklagene, og ser nå fremover, sier Elden.

Pål Kleven representerte Turnforbundet og de pårørende i saken. Han sier til VG at hans klienter er glad for at argumentene deres ble hørt i saken, og at den nå har fått en slutt.

Gundersen har vært turntrener i rundt 40 år, og noen av vitnenes påstander i saken har blant annet handlet om et stort fokus på vekt. De første varslene kom i 1998 .

Jenter ned i 8-9-årsalderen hevder å ha fått beskjed om at de hadde «ballongmager». Andre hevder de ble kalt «fleskeberg». To andre utøvere hevder å ha utviklet spiseforstyrrelser.

Gundersen har selv nektet for at hun har opptrådt klanderverdig. I slutten av mars ble hun sykemeldt fra sin stilling som daglig leder i Holmen Tropp og Turn. 1. mai valgte hun å fratre fra stillingen «for å skape ro rundt klubben», heter det i en e-post-uttalelse.