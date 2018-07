Champions League-drømmen lever for Rosenborg etter straffekaos

Henrik Myhrvold Simensen

Erik Eikebrokk

Publisert: 18.07.18 21:38 Oppdatert: 18.07.18 22:04

SPORT 2018-07-18T19:38:42Z

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Valur 3–1, 3–2 sammenlagt) Rosenborg er ett skritt nærmere Champions League etter at dommer Stefan Apostolov blåste tre straffer for hands.

– Vi må ta en diskusjon i fotballen på hva som er hands, selv i VM løper de ut for se på VAR, så kommer de tilbake med hver sin mening, sukker RBK-trener Kåre Ingebrigtsen, som erkjenner at han mener at den siste straffen trønderne fikk på overtid også var billig.

Kampfakta Mesterligaen fotball menn onsdag, 1. kvalifiseringsrunde 2. kamp:

Rosenborg – Valur (Island) 3-1 (0-0), sammenlagt 3-2 Lerkendal Stadion 10.604 tilskuere Mål: 1-0 Nicklas Bendtner (str. 55), 2-0 Anders Trondsen (72), 2-1 Kristinn Freyr Sigurdsson (str. 85), 3-1 Bendtner (str. 90). Dommer: Stefan Apostolov, Bulgaria. Gult kort: Haukur Páll Sigurdsson (10), Birkir Már Sævarsson (62), Tobias Thomsen (90), Valur. Rødt kort: Patrick Pedersen (90), Valur. Lagene: Rosenborg (4-3-3): André Hansen – Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling – Mike Jensen, Marius Lundemo (Matthías Vilhjálmsson fra 86.), Anders Trondsen – Pål André Helland, Nicklas Bendtner, Jonathan Levi (Alexander Søderlund fra 81.). Valur (3-5-2): Anton Ari Einarsson – Birkir Már Sævarsson, Eidur Aron Sigurbjörnsson, Bjarni Ólafur Eiriksson – Arnar Sveinn Geirsson, Ólafur Karl Finsen, Kristinn Freyr Sigurdsson (Einar Karl Ingvarsson fra 75.), Haukur Páll Sigurdsson (Guðjón Lýðsson fra 74.), Sigurdur Egill Larusson – Patrick Pedersen (Ivar Jonsson fra 88.), Tobias Thomsen.

Først tok RBK ledelsen på straffe ved Nicklas Bendtner, etter at en Valur-spiller ble truffet i armen som var limt inntil kroppen. Anders Trondsen sørget for 2–1 sammenlagt, men så dømte Stefan Apostolov straffe for hands da Marius Lundemo ble truffet i hodet.

Før på overtid ble det nok en straffe for hands, nok en gang svært tvilsom. Bendtners straffe var svak, men gikk inn, og Rosenborgs Champions League-drøm lever videre.

Rasende trener

Valur-trener Ólafur Jóhannesson viste penge-tegn med fingrene etter straffeavgjørelsen, og var tydelig forbannet.

– På det stadiet er vel ikke noen av oss tilregnelige, han er unnskyldt, sier Ingebrigtsen.

– Vi får selv en tvilsom straffe, de får en straffe som ikke er straffe. Det ble en vill kamp, oppsummerer tomålscorer Bendtner til Eurosport.

Nå venter Kristoffer Ajers Celtic i neste runde.

Nerver

Dagen før kampen hadde et spørsmål fra lokal presse, om et mulig «magaplask», ført til at Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen hevet stemmen i irritasjon. Kanskje var irritasjonen berettiget.

Islendingene kom best igang, og kunne faktisk tatt ledelsen før minuttet var spilt.

Åpningsminuttene bare preg av alvoret i kampen. Det gikk ti minutter før kampen begynte å sette seg. Og Rosenborg var til å kjenne igjen.

Bendtner skjøt i tverrliggeren etter en innøvd corner, og Rosenborg tok mer og mer over.

Trøndersk tordentale

Etter 0–0 ved pause var det grunn til at å mistenke at Rosenborg-treneren ikke bare bruker stemmen til lokalpressen.

– Vi må ha større fart i det, vi må ha større tempo i det. Vi må ofre nesen og mer til om vi skal score mål, sa Ingebrigtsen til Eurosport før andre omgang.

Den trønderske tordentalen så ut til å ha den ønskede effekten mot islandske tordenklapp. Før to minutter var spilt hadde Bendtner brent en stor sjanse på første stolpe. Deretter scoret RBK to ganger.

Med dét var rollene snudd på hodet. Nå var det islendingene som måtte frem, mens Rosenborg hadde noe å forsvare. Ett bortemål ville bety at Rosenborg var ute av det gode selskap, og kampbildet endret på ny karakter. Det fikk de tross at André Hansen vartet opp med en stor redning. Flere minutter på overtid kom redningen.

– Bare utrolig godt at vi vinner. Hadde vi røket ut i dag hadde det vært flaut, erkjenner Marius Lundemo på direkten til Eurosport.