FIS-TOPPER: FIS-president Gian Franco Kasper og visepresident Sverre Seeberg (t.h.) opplevde tøffe tilstander under kongressen i Seoul i 2012. Foto: Bjørn S. Delebekk

Den spinnville VM-kampen: Påstand om drapstrussel mot FIS-presidenten

Publisert: 16.05.18 13:27

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-05-16T11:27:23Z

Da Planica tapte kampen om ski-VM i 2017 skal FIS-president Gian Franco Kasper ha blitt truet på livet av Slovenias tidligere skipresident. Nå går Planica til ny VM-kamp. Og garanterer at duellen med Trondheim blir en fredelig affære.

17. mai klokken 18.00 – når nasjonaldagen er på hell her hjemme – faller avgjørelsen om hvem som skal få arrangere ski-VM i 2023 på kongressen til det internasjonale skiforbundet (FIS) i det greske ferieparadiset Costa Navarino.

Det blir enten Planica eller Trondheim. Slovenerne forsøker for fjerde gang. Trønderne (VM-arrangør i 1997) tapte for to år siden for Oberstdorf (2021).

Fakta VM nordiske grener VM på ski har vært arrangert siden 1925. I Norge har Oslo vært arrangør i 1930, 1966, 1982 og 2011. Trondheim var VM-by i 1997.

– Vi har alt klart. Med støtte fra EU har vi investert 400 millioner kroner i anlegg for hopp og langrenn. Vi har arrangert VM i skiflyging seks ganger, i tillegg til verdenscup i langrenn og Grand Prix i kombinert. Det fungerer her, sier Tomi Trbovc til VG.

Drapstruet

Han er pressesjef i det slovenske skiforbundet. Sommeren 2012 sto han midt oppi en opprivende konflikt under FIS-kongressen i Seoul, som han aldri kommer til å glemme.

Da den daværende slovenske skipresidenten Tomaz Lovse hørte rykter om at Lahti allerede før avstemningen var klar som VM-arrangør i 2017 – og ikke Planica – skal han ha kommet med voldsomme trusler. Først og fremst rettet mot FIS-styremedlem og landsmannen Janez Kocijancic (Slovenia). Men også FIS-president Gian Franco Kasper.

Visepresident i FIS, Sverre Seeberg var til stede, og har tidligere bekreftet overfor VG at det verserte drapstrusler. Og at oppførselen til Lovse var såpass truende at ekstra sikkerhetsvakter ble tilkalt på kongressen i den sørkoreanske hovedstaden Seoul for seks år siden.

Lovse sier til VG at han «har sine negative erfaring med hva som skjer innad i FIS øverste organ når VM-søknader avgjøres». Men han vil ikke gå i detaljer. Heller ikke om det ble fremsatt drapstrusler fra hans side under de heftige dagene i Seoul.

Havnet i retten

Lovse bekrefter at han gikk til sak mot Kocijancic for ærekrenkelser etter FIS-kongressen. Han tapte første runde i slovensk rett. Men under ankesaken ble det inngått et kompromiss, en vennskapspakt dem imellom. Lovse opplyser at en del av domspremissene er at ingen av partene skal kommentere saken fra Seoul mer .

– Hva skal jeg si? Dette handler om fortid. I dag er jeg en glad mann. For øvrig ønsker jeg Planica lykke til i kampen mot Trondheim, sier Tomaz Lovse.

Trbovc vil at Seoul-affæren skal være et glemt kapittel.

– Vi hadde en vanskelig start nettopp på grunn av det som skjedde i Seoul. Men nå er det tilbakelagt. Vi har bevist at vi har en stabil og sterk ledelse i skiforbundet vårt. Det er det som teller. Men vi har måtte lære av tabbene våre, sier Trbovc.

Planica har i tur og orden gått på nederlag for Lahti (2017), Seefeld (2019) og Oberstdorf (2021). Ifølge Trbovc stiller de denne gangen med en VM-søknad som FIS´s øverste organ skal få store vansker med å ikke si ja til.

– Argumentet mot Planica har vært at vi ikke hadde ferdigbygde anlegg, og manglende erfaring som totalarrangør av nordiske grener. Nå er alt på plass, og vi har bevist at vi duger som arrangør. I tillegg er vi en skinasjon som aldri har fått arrangere et ski-VM tidligere, sier Tomi Trbovc.

Skeptisk

Den erfarne sportsjournalisten Miha Simnovec i avisen Delo tviler på om Planica vinner kampen mot Trondheim. Han var på FIS-kongressen i Barcelona for fire år siden og oberseverte, etter hans syn, en overdreven optimisme og mangel på gode lobbyister.

– De var så overbevist om at de skulle vinne. Det var en klar følelse av overoptimisme. Jeg hadde følelsen av at Planica ikke var dyktige nok i lobbyvirksomheten som avgjør hvem som skal bli VM-arrangør, sier Mika Simnovec.