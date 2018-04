Johaug er forberedt på hets når hun skal konkurrere

Publisert: 19.04.18 16:54

ØKERN (VG) Therese Johaug (29) er forberedt på reaksjoner når verdenscupen starter i Finland i november. Men nå gleder hun seg bare til å få startnummer på brystet igjen.

En vårbrun og blid Johaug møtte pressen i lokalene til sin sponsor på Økern i Oslo torsdag. Etter 18 måneders utestengelse er hun nå «fri som fuglen», som hun selv sier.

Allerede lørdag går hun skirenn. Hun stiller til start i trimklassen i Skarverennet.

I slutten av november starter verdenscupen i Kuusamo i Finland.

– Først og fremst så gleder jeg meg veldig til å komme tilbake til verdenscupsirkuset, og få startnummer på brystet. Jeg vet jeg har mange som heier på meg uti der, sier Johaug til VG og fortsetter:

– Og jeg vet det er noen som er negative, og som sikkert vil komme med noen stikk til meg. Det må jeg bare være forberedt på. Det er sånn verden er. Jeg får ikke gjort noe med det fra eller til. Jeg må bare tenke på å gjøre min jobb ute i løypa.

Møtt med doping-plakat

Etter sakene til Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug sommeren og høsten 2016, så ble de norske langrennsløperne møtt med en plakat da verdenscupen startet i Kuusamo.

På plakaten sto det: «DDR Norway skiteam = Doping Team». Og det var tegnet et sprøyte.

Manager Jørn Ernst håper Johaug blir behandlet med respekt når hun nå skal konkurrere igjen.

– Men vi må være forberedt på at hun får oppleve noe av det samme som Martin gjorde. Men vi får ikke gjort noe med det, sier Ernst til VG.

Saken vil følge henne for alltid

Det ble kjent at Johaug hadde avlagt en positiv dopingtest på stoffet clostebol i oktober 2016. Hun mistet VM i Lahti og OL i Pyeongchang. Jørn Ernst sier at Johaug aldri vil bli ferdig med denne saken.

– Den kommer til å henge ved henne «forever» tror jeg. Når hun er den profilen hun er, og så kjent, kommer det til å henge ved. Men forhåpentligvis blir det mindre og mindre fokus på det, sier Ernst til VG.

– Tror du det er i Finland reaksjonene kommer?

– Det kan kanskje være litt i Sverige også. Det kan kanskje komme litt. Men det får vi bare ta da, svarer Ernst og legger til:

– Men hun er egentlig veldig populær i Sverige. Det har ikke kommet mange meldinger fra Sverige. Vi har fått mye støtte fra det svenske publikumet og, så jeg tror det kommer til å gå fint.

Johaug gleder seg til å dra på samling med landslaget igjen.

– Det var en ganske rar følelse å våkne i morges og tenke: Da var det over. Det var veldig godt å kunne klappe seg selv på skulderen og virkelig kjenne på følelsen over å være stolt. Stolt over meg selv, og over at jeg har kommet meg gjennom det jeg har gjort, sier Johaug.

– Fantastiske folk rundt meg

Hun har syv VM-gull så langt i karrieren, fire av dem individuelt. Johaug snakker kjærlig om sine nærmeste.

– Jeg har gravd i kjelleren litt, for å si det sånn. Men jeg har hatt fantastiske folk rundt meg hele veien, som har tatt vare på meg som menneske. Ikke minst Nils Jakob (Hoff, kjæreste) og familien min, og alle de flotte sponsorene og samarbeidspartnerne mine. Det er så mange fine folk som har støttet meg underveis, som har fått meg til å se at livet byr på så mye mer enn bare langrenn og toppidrett, sier Johaug.

Hun har fått tid til en hel del mens hun har vært «borte fra jobben». 29-åringen har blant annet kjøpt seg hus til over 18 millioner kroner i Holmenkollen.

– Jeg har vært på flere venninneturer rundt om i Europa, jeg har vært i USA et par ganger. Jeg har flyttet. Jeg har ei hytte på Sjusjøen jeg kan bruke. Det kommer på en måte gode ting ut av situasjonen også. Og ikke minst all erfaringen jeg har fått. Det har gjort meg sterkere som person, sier Johaug til VG.

PS! Pål Gunnar Mikkelsplass blir med videre som Johaugs personlige trener. Han er ikke aktuell som en del av landslagsapparatet.