INGEN FINALE: Casper Ruud måtte tåle semifinaletap i Las Vegas.

Ruud sjanseløs i Las Vegas – tapte ny semifinale

SPORT 2018-10-27T20:43:44Z

(Kokkinakis – Ruud 6–4, 6–1) Casper Ruud (19) hadde lite å stille opp med i andre sett mot australske Thanasi Kokkinakis (22) i ATP Challenger-turneringen i Las Vegas.

Dermed røk Ruud ut av sin tredje semifinale på like mange uker i hardcourt-turneringer, men kan glede seg over at han har sanket viktige rankingpoeng i samme periode.

Finalespill må det norske stortalentet dessverre se langt etter denne helgen også. 22 år gamle Kokkinakis brøt servegamet til Ruud i første sett, og tok ledelsen 3–2. Etter det klarte aldri Ruud å reise seg.

Han tapte første sett 4–6, og fikk en elendig åpning på det andre settet.

Kokkinakis servet meget bra i hele kampen, og brøt i tillegg Ruud i de to første servegamene i det andre settet. Det ble også brudd i det siste gamet, og Kokkinakis vant kampen med sifrene 6–4, 6–1.

Til tross for tapet har Ruud sanket bra med rankingpoeng, og kommer trolig til å klatre til rundt 111. plass på ATP-rankingen. 19-åringen er akkurat nå ranket som nummer 117, mens Kokkinakis er nummer 192.

Kokkinakis slet litt med en kneskade i kampen mot Ruud, og fikk behandling underveis.

Men han sikret likevel finaleplass, mye på grunn av meget solid serving. Slovenske Blaz Rola er motstander i finalen søndag kveld, norsk tid.