«SENKVELD»: Kasper Wikestad forteller i fredagens TV 2-sending brutalt ærlig om hvordan han ble rammet av kreft. Foto: Helene Kjærgaard / TV 2

TV 2-Wikestad sendte melding til kona: − Jeg må ha en hånd å holde i før jeg går til grunne

En tydelig emosjonell TV 2-kommentator Kasper Wikestad (44) forteller i fredagens «Senkveld med Helene og Stian» brutalt ærlig om kreften som rammet ham.

For mindre enn 20 minutter siden

Han snakker om hvordan han først så på sykehusoppholdet «som en god historie», senere handlet det om å «komme seg gjennom time for time» og at han var «ganske langt nede».

– Så ligger man der og tror at man ikke kommer til å bli frisk og at man skal dø der.

Kasper Wikestad er kanskje best kjent som Premier League- og ishockey-kommentator på TV 2. Men når han nå håper å komme tilbake «i boksen», så handler det om Hoppuka.

– Det er de to rennene rett etter nyttår. Nå konser jeg om å komme tilbake til det, forteller han i fredagens program og snakker altså om Innsbruck og Bischofshofen.

Wikestad forteller hele historien om hvordan han «hadde litt vondt i magen» og ble «dratt til legen av min bedre halvdel». Der fikk han beskjed om at det var blindtarmen. Han syntes sykehusoppholdet var litt «spennende», tok selfie og koste seg med Champions League på TV.

– Så kom kirurgen og fortalte at de hadde funnet kreft i tarmen og på nyra. Det er vanskelig å ta innover seg.

Sportskommentatoren forteller om at han først gjennomgikk to operasjoner, som var «fæle», men han hadde fortsatt håp om at det skulle bli «en god historie».

– Men så ble det mye komplikasjoner. Plutselig var jeg på operasjonsbordet igjen. Etter den fjerde operasjonen tenkte jeg ikke lenger at det var en god historie.

MUNNRAPP: Kasper Wikestad får fram smilene hos Helene Olafsen og Stian Blipp. Wikestad og Blipp jobbet sammen for TV 2 under OL. Foto: Helene Kjærgaard / TV 2

Wikestad sier det var fantastisk da han endelig kunne komme hjem igjen til kona og barna på ni og 14 år. Han hyller familien.

– Det hadde ikke gått uten kona. Hun var på sykehuset nesten hele tiden.

Han forteller også om en spesiell episode da han – påmontert masse «ledninger» – fikk klaustrofobi-følelse.

– Jeg sendte en melding en morgen og sa at «nå må du komme, for jeg må ha en hånd å holde i før jeg går til grunne».

Wikestad sier at «mange har hatt det verre», og mener det er viktig å snakke om det – særlig for menn.

– Gå inn på Kreftforeningens side og ring til dem, er oppfordringen.

TV 2-profilen oppfordrer også folk til å sjekke seg:

– Det er så viktig å sjekke seg. Det er ikke sikkert at du får symptomer. Jeg hadde flaks at blindtarmen «sladret» på kreften i magen. Legene sa til meg at jeg hadde flaks. Der og da føltes det ikke slik, men i ettertid har jeg skjønt det.

Kasper Wikestad er glad for alle «stå på»-meldingene han har fått, men er samtidig klar på at dette handler mest om noe annet:

– Om du kommer deg gjennom kreft, handler ikke om hvor hardt du har fightet. Det handler mest om flaks og uflaks. Hvis du sjekker deg, så kan det hjelpe på i odds for å ha flaks.

Han lå på sykehuset i syv uker og sier at han ikke visste noe sikkert om han skulle komme fra det nesten før han fikk klarsignal for å dra hjem.

– Noen av de mest fantastiske menneskene jeg har møtt i mitt liv, møtte jeg på sykehuset, sier Wikestad om sykepleierne, legene og de andre han møtte.

Til VG ønsker ikke Kasper Wikestad å utdype noe mer det han forteller i programmet - utover dette:

– Sykepleiere er blant samfunnets støttepilarer. De burde være blant de best betalte offentlig ansatte i Norge!

– Kreften skal være operert borte, jeg er glad for at jeg slapp cellegift, forteller TV 2- kommentatoren.

Publisert: 27.11.20 kl. 16:15